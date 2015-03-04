Zopo kavisli ekrana sahip Zopo Touch modelini tanıttı





Akıllı telefonlarda son dönemde Note 4 Edge modeli ile başlayan kavisli telefon modası ardından S6 Edge modeline ve Blackberry Slider'a sıçrarken bu akıma kapılan üreticilerden birisi de Zopo olmuş gibi gözüküyor. Zopo MWC 2015 etkinliği kapsamında "2.5D kavisli" ekrana sahip telefonunu tanıttı. Ekrandaki kavisin etkileri Galaxy S6 Edge modeli kadar görülmese de hissiyat olarak kavisli yapıda göründüğünü söyleyebiliriz.

ZP530 adıyla da anılan Zopo Touch 8.8mm inceliğe ve 9 katmandan oluşan dayanıklı arka yüzeye sahip. Telefonda kenarları 2.5D kıvrılmış 5 inç Full HD çözünürlükte panel bulunurken bu panel ON-CELL teknolojisi ile kavisli bölümlerle beraber tam olarak cihaza yapıştırılıyor. ZP530 işlem gücünü 64-Bit destekli 1.5 GHz 4 çekirdekli işlemciye sahip MT6732 çipsetinden alıyor. Zopo Touch'a 1 GB sistem belleği ve 8 GB depolama alanı eşlik ediyor.

Cihaz Android 4.4 Kitkat sürümünü kullanırken arka kısımda 8MP ön kısımda ise 5MP kamera barındırıyor. Batarya değeri 2100 mAh olurken çift sim kart desteği bulunacağı da belirtilmiş. Cihazın çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı.