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Zopo kavisli ekrana sahip Zopo Touch modelini tanıttı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,9b
1
33
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Akıllı telefonlarda son dönemde Note 4 Edge modeli ile başlayan kavisli telefon modası ardından S6 Edge modeline ve Blackberry Slider'a sıçrarken bu akıma kapılan üreticilerden birisi de Zopo olmuş gibi gözüküyor. Zopo MWC 2015 etkinliği kapsamında "2.5D kavisli" ekrana sahip telefonunu tanıttı. Ekrandaki kavisin etkileri Galaxy S6 Edge modeli kadar görülmese de hissiyat olarak kavisli yapıda göründüğünü söyleyebiliriz.

ZP530 adıyla da anılan Zopo Touch 8.8mm inceliğe ve 9 katmandan oluşan dayanıklı arka yüzeye sahip. Telefonda kenarları 2.5D kıvrılmış 5 inç Full HD çözünürlükte panel bulunurken bu panel ON-CELL teknolojisi ile kavisli bölümlerle beraber tam olarak cihaza yapıştırılıyor. ZP530 işlem gücünü 64-Bit destekli 1.5 GHz 4 çekirdekli işlemciye sahip MT6732 çipsetinden alıyor. Zopo Touch'a 1 GB sistem belleği ve 8 GB depolama alanı eşlik ediyor.
Cihaz Android 4.4 Kitkat sürümünü kullanırken arka kısımda 8MP ön kısımda ise 5MP kamera barındırıyor. Batarya değeri 2100 mAh olurken çift sim kart desteği bulunacağı da belirtilmiş. Cihazın çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı.
 
Zopo kavisli ekrana sahip Zopo Touch modelini tanıttı

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doctor_bey 4 yıl
Kavise gel
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okan_cehapelioglu 4 yıl
kavisli ekran derken iphone 6 olmuş bu :D
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DH Misafiri 4 yıl
xiaomi nin son telefonunda da kavisli yapı vardı kimse bahsetmiyor bu sefer kopyalanan xiaomi oldu :)
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CanKartaL84 4 yıl
Nokia N9 u unutmuş anlaşılan herkes :S 2.5D ekran diyince akla ilk gelen telefon bence.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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St Batuhan 4 yıl
Kavis olayını gerçek manada LG başlattı telefonlar için global olarak, ne Samsung'u yahu. Evet S e daha yakın bir yapıda yaptıkları için yazmış olabilirsiniz ama resimde hiçbir his vermiyor o yönde zaten.
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DubSteq 4 yıl St Batuhan
St Batuhan
Kavis olayını gerçek manada LG başlattı telefonlar için global olarak, ne Samsung'u yahu. Evet S e daha yakın bir yapıda yaptıkları için yazmış olabilirsiniz ama resimde hiçbir his vermiyor o yönde zaten.

Kavisli ekran farklı esnek ekran farklı.LG G flex Esnek ekran akımını başlattı(adı üstünde flex). Samsung ise Edge ile kavisli ekranları başlattı.
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Batuist 4 yıl
griş seviyesi bir telefon için fena değil..
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Görmebak 4 yıl
Zopo bataryayı düşük tutmuş ancak zopo telefonlarının kutusuna çift batarya koyuyor o yüzden bir sorun olacağını sanmam batarya konusunda
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darkdiva 4 yıl
Samsung bir modayı daha başlatmış oldu. Hayırlısı bakalım.
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aspirin_00 4 yıl
bütün telefonlar apple gibi kavisli olmaya başladı yada sony gibi ilk hangisi çıkartmıştı kavisi sony mi apple mi ayırt etmek zor olacak artık bu ne özgün tasarım anlayışı yok oldu
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wickersan 4 yıl
o kadar ram ve batarya ile zopo batar inşallah.
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