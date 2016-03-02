Zynga patronu Mark Pincus, ikinci kez görevini bıraktı

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"Android N ile bildirim menüsü değişiyor"

Çevrimiçi oyun oynama kavramının daha çoküzerinde yoğunlaştığı dönemdeile büyük bir çıkış yakalayan, ardı ardına onlarca yapımı piyasaya sürmüş ve şöhretini artırmıştı. Milyar dolarlık şirketler listesine kısa sürede adını yazdıran Zynga'nın bu başarısı ise çok uzun sürmedi.Mobil oyunların popüler olmaya başladığı dönemde gerekli adımları atamayan firma, giderek hızlanan geçişe ayak uyduramadı ve eski günlerini mumla arar oldu. Temmuz 2013 tarihinde, firmanın kurucusu, patronluk görevini bırakmış ve dümeni Don Mattrick'e devretmişti. Mali sıkıntıların artması üzerine, Nisan 2015 tarihinde görevini tekrar devralan Pincus, iş gücünün yüzde 18'ini kesmekle işe başlamıştı.Aradan henüz bir yıl gibi bir zaman dilimi geçmişken, Pincus yeniden görevinden ayrılmaya karar verdi. Yerine ise, Electronic Arts firmasında 20 yıl çalıştıktan sonra, geçen yıl ortalarında Zynga'ya dahil olan Frank Gibeau geçecek. Pincus, yönetim kurulu başkanlığı görevini devam ettirecek.Frank Gibeau, EA bünyesinde, Plants vs. Zombies, Real Racing ve Bejeweled gibi yapımların geliştirilmesinde önemli roller oynadı. Zynga'nın mobil oyun konusundaki eksikliğini Gibeau'nun kapatabileceğine inanılıyor. Ayrıca firmanın planları arasında, San Fransisco'daki merkez binasını satarak, kiralama şeklinde bir konsepte yönelmesi de var. Görev değişiminin açıklanması sonrasında, Zynga hisselerinin yüzde 7 değer kazandığı görüldü.