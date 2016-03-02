Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zynga patronu Mark Pincus, ikinci kez görevini bıraktı

Son dönemde mali açıdan kötü günler geçiren oyun devi Zynga'da, önemli bir görev değişikliği yaşandı. Patronluk koltuğuna ikinci kez oturan kurucu Mark Pincus, görevini Frank Gibeau'ya devretti.
3 yıl
2,6b
1
4
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Çevrimiçi oyun oynama kavramının daha çok Facebook üzerinde yoğunlaştığı dönemde Farmville ile büyük bir çıkış yakalayan Zynga, ardı ardına onlarca yapımı piyasaya sürmüş ve şöhretini artırmıştı. Milyar dolarlık şirketler listesine kısa sürede adını yazdıran Zynga'nın bu başarısı ise çok uzun sürmedi.

Mobil oyunların popüler olmaya başladığı dönemde gerekli adımları atamayan firma, giderek hızlanan geçişe ayak uyduramadı ve eski günlerini mumla arar oldu. Temmuz 2013 tarihinde, firmanın kurucusu Mark Pincus, patronluk görevini bırakmış ve dümeni Don Mattrick'e devretmişti. Mali sıkıntıların artması üzerine, Nisan 2015 tarihinde görevini tekrar devralan Pincus, iş gücünün yüzde 18'ini kesmekle işe başlamıştı.

Ayrıca Bkz. "Android N ile bildirim menüsü değişiyor"
Aradan henüz bir yıl gibi bir zaman dilimi geçmişken, Pincus yeniden görevinden ayrılmaya karar verdi. Yerine ise, Electronic Arts firmasında 20 yıl çalıştıktan sonra, geçen yıl ortalarında Zynga'ya dahil olan Frank Gibeau geçecek. Pincus, yönetim kurulu başkanlığı görevini devam ettirecek.

Frank Gibeau, EA bünyesinde The Simpsons: Tapped Out, Plants vs. Zombies, Real Racing ve Bejeweled gibi yapımların geliştirilmesinde önemli roller oynadı. Zynga'nın mobil oyun konusundaki eksikliğini Gibeau'nun kapatabileceğine inanılıyor. Ayrıca firmanın planları arasında, San Fransisco'daki merkez binasını satarak, kiralama şeklinde bir konsepte yönelmesi de var. Görev değişiminin açıklanması sonrasında, Zynga hisselerinin yüzde 7 değer kazandığı görüldü.
 

http://www.cnet.com/news/zynga-ceo-mark-pincus-resigns-again/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
ben 280 leveldeyim nibetine gecmek istiyorum amma yakinda yaziyor bu ne demek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dobrasam 3 yıl
gelecek mobil de en mantıklısı Android ios
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VulonViing 3 yıl
Piyasa araştırmasını düzgün yapsalardı ve potansiyeli olan platformlara yatırım yapsalardı bu durumda olmazlardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
Nerden nereye trend nereye gidiyor anlayamadilar sonuc husran. Ayrica eskisi kadar oyun oynanmiyor yada oynanan oyunlar film karakteri vs oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Canlı yayın tekrarı: 2016'nın en iyi telefonları "Soru-Cevap" 3 yıl Xiaomi, Mi 5 talebine yetişemiyor 3 yıl iOS 9.3 size patronunuzun iPhone cihazınızı izleyip izlemediğini söyleyecek 3 yıl Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge hakkında merak edilen her şey! 3 yıl Samsung kurumsal depolama için dünyanın en büyük SSD'sini tanıttı 3 yıl Dubai'de 1 milyon dolar ödüllü drone yarışları yapılacak 3 yıl WebVR ile tarayıcınızda daha akıcı sanal gerçeklik mümkün 3 yıl Valossa AI ile filmlerdeki her ayrıntıyı bulabilirsiniz 3 yıl Kendi oyununun kodlarını sabote eden geliştirici 3 yıl Şimdi de iPhone 7 Pro söylentileri 3 yıl Google yeni ödeme yöntemi Hands Free'nin denemelerine başladı 3 yıl Xperia Z5 ailesi için Marshmallow zamanı 3 yıl iPhone 5SE'nin en net görüntüsü sızdırıldı 3 yıl Huawei, 9 Martta düzenleyeceği etkinliğin teaser görüntüsünü paylaştı 3 yıl Kara Kule serisi beyaz perde yolunda 3 yıl Evrenin sonu ne zaman geliyor? 3 yıl HTC One M10'a ait ilk kısa tanıtım videosunu yayınladı 3 yıl Samsung, 4K ekranların akıllı telefonlarda yaygınlaşacağını düşünüyor 3 yıl Shuttle'dan Skylake tabanlı ince profil kasalar 3 yıl Score! Hero: Takımınızın kaderi sizin ellerinizde! 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Zynga patronu Mark Pincus, ikinci kez görevini bıraktı Sonraki 3D televizyonlarda sona mı geliyoruz? 3 yıl Canlı Yayın Rehberi "Yeşil perde, resim içinde resim ve fazlası" 3 yıl Sony Xperia Z5, özel Extra Bass kulaklık ile Türk Telekom Mağazaları’nda 3 yıl Samsung Galaxy S7 kutudan 8GB kayıp depolama alanıyla çıkıyor 3 yıl Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge için kiralama programı 3 yıl Windows, kurumsal kullanıcıları daha sıkı koruyacak 3 yıl PC Oyuncusu: Düşük sistemlerde de çalışacak PC oyunları 3 yıl Slack çok yakında sesli ve görüntülü sohbet özelliğine kavuşacak 3 yıl Çift kameralı amiral gemisi Huawei P9'un ilk canlı fotoğrafları sızdı 3 yıl Playstation 4'e PC ve Mac için Remote Play Desteği Geliyor 3 yıl Microsoft: Xbox One Zamanla PC'ye Benzeyecek 3 yıl WhatsApp’ın yeni Android sürümü mesajları otomatik olarak silebiliyor 3 yıl Meizu Pro 6'da 3D Touch ekran teknolojisi yer alacak 3 yıl Bilgisayar dünyasının Nobel'i modern kriptografiye gitti 3 yıl Youtube'un oyun içeriği hala Twitch'in önünde 3 yıl HTC One M10 ile çekilmiş bir fotoğraf internete sızdırıldı 3 yıl "Galaxy S6 serisinde microSD desteğine yer vermedik, çünkü..." 3 yıl Uzayda gördüğünüz en parlak cisim yakında insan yapımı olabilir 3 yıl AMD, en hızlı APU'sunu satışa sunuyor 3 yıl 9.7 inçlik iPad Pro, kamerası ile bir ilke imza atabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim