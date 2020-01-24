Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    A Plague Tale: Innocence, Xbox Game Pass platformunda yerini aldı.

    Çıktığı dönem oldukça beğenilen, gizlilik ve aksiyonu çok başarılı bir şekilde harmanlayan A Plague Tale: Innocence Xbox Game Pass platformuna geldi. Oyunu hem konsol hem de PC üyeleri indirebilir.
    1 sa.
    236
    17
    2
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    A Plague Tale: Innocence, Xbox Game Pass platformunda yerini aldı.
    Tam Boyutta Gör

    Mayıs 2019’da piyasaya sürülen ve oldukça olumlu yorumlar alan A Plague Tale: Innocence, Microsoft’un oyun aboneliği sistemi Xbox Game Pass’in hem konsol hem de PC sürümlerindeki kütüphanede yerini aldı.

    14. yüzyılın Fransa’sında geçen oyun, kara ölüm olarak bilinen vebanın ülkeyi ele geçirdiği bir atmosfer ile karşımıza çıkıyor. Engizisyon ile hayatları iyice kabusa dönen insanların anlatıldığı yapımda Amicia De Rune ve kardeşi Hugo'nun hikayesine tanıklık ediyoruz. Oyunun Metacritic ortalaması %81.

    İlginizi Çekebilir Avatar Horizon Zero Dawn’ın geliştiricisi, çok oyunculu mod deneyimi olan programcı arıyor

    Ayrıca Bkz. "Steam'de yeni indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler"

    Tam da tatil döneminde yayınlanan oyun, “çok ucuza ve kaliteli hangi oyunu oynayabilirim?” arayışında olanlar için iyi bir alternatif oluşturuyor. Zira, sitemizde de karşılaşmış olabileceğiniz habere göre Microsoft, PC için Xbox Game Pass üyeliğinde çok ciddi bir indirime gitti.

    A Plague Tale: Innocence, Xbox Game Pass platformunda yerini aldı.
    Tam Boyutta Gör

    İlk kez üye olacaklar için 3 aylık paketin sadece 5,90’a sunulduğu fırsat ile A Plague Tale: Innocence haricinde kütüphanede bulunan birçok AAA yapımı da ücretsiz oynayabilme fırsatı elde edebileceksiniz.  Metro Exodus, Gears 5, Forza Horizon 4 gibi onlarca oyun sizlere muhtemelen aylarca yetecek içerik sunacak. Üyeliğinizi başlattıktan sonra yenileme yapmak istemezseniz bile mevcut 3 ay üyelik hakkınızın devam ettiğini de hatırlatalım

    Eğer teklif ilginizi çekiyorsa buraya tıklayarak kampanya sayfasına ulaşabilirsiniz.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Ceqa 47 dk.
    PlayStation anca otursun gamepass gerçekten sağlam gidiyor
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    TheNewAtilla 55 dk.
    Çiçek gibi oyun
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 10 dk. BM kesinlikle WhatsApp uygulamasından uzak durulmasını istiyor 37 dk. Renault, elektrikli şehir aracı Twingo'yu bu yıl tanıtacak 1 sa. Apple, Broadcom ile kablosuz bileşen tedariği için 15 milyar dolarlık anlaşma yaptı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN A Plague Tale: Innocence, Xbox Game Pass platformunda yerini aldı. Sonraki Almanya uzatılmış Windows 7 desteği için Microsoft'a ödeme yapacak 2 sa. Poco X2'nin resmi duyuru tarihi belli oldu 3 sa. Adobe Flash bileşeni Safari tarayıcısına veda ediyor 3 sa. Konya Mi Store mağazasında sizlerle buluşuyoruz 4 sa. Samsung Quick Share paylaşım uygulaması geliyor 4 sa. Corona virüsü salgını Plague Inc. oyununa ilgiyi arttırdı 5 sa. Galaxy A11 detaylanıyor 5 sa. Asus RGB Bezel-Free ile monitörleriniz birleşiyor 5 sa. Tesla'nın piyasa değeri, 100 milyar doların üzerine çıktı 15 sa. Amazon, müzik akışı pazarında Apple'ı geçmek üzere 16 sa. Çin'deki virüs salgını Huawei'yi de etkiledi 16 sa. Teknolojik gelişmeler, güneş enerjisi sektörünü Türkiye’de nasıl etkiliyor? 17 sa. Galaxy S20 Ultra, paslanmaz çelik gövdeye sahip olacak 18 sa. Steam'de yeni indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler 18 sa. Google’ın da katkısıyla bugüne kadarki en yüksek çözünürlüklü beyin haritası yayınlandı 19 sa. Skoda Vision IN konseptinin teaser videosu paylaşıldı 19 sa. AMD, Wraith Prism RGB soğutucusunda sessiz sedasız iyileştirmeye gitti 20 sa. Microsoft, WordPad’e reklam eklemeye hazırlanıyor 20 sa. MSI 4 yeni oyuncu monitörünü duyurdu 21 sa. Intel kurumsal pazara yönelik NUC 8 Pro’yu duyurdu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Türkiye'nin üçüncü Apple Store'u açılıyor: İşte mağaza adresi ...
    DonanımHaber
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Burun estetik fiyatları ve doktor önerisi
    DH Forum
    Sözde Yerli Otomobilin Halk İçin Yapıldığını Zannedenler
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim