A Plague Tale: Innocence, Xbox Game Pass platformunda yerini aldı.

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Mayıs 2019’da piyasaya sürülen ve oldukça olumlu yorumlar alan A Plague Tale: Innocence, Microsoft’un oyun aboneliği sistemi Xbox Game Pass’in hem konsol hem de PC sürümlerindeki kütüphanede yerini aldı.

14. yüzyılın Fransa’sında geçen oyun, kara ölüm olarak bilinen vebanın ülkeyi ele geçirdiği bir atmosfer ile karşımıza çıkıyor. Engizisyon ile hayatları iyice kabusa dönen insanların anlatıldığı yapımda Amicia De Rune ve kardeşi Hugo'nun hikayesine tanıklık ediyoruz. Oyunun Metacritic ortalaması %81.

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Ayrıca Bkz. "Steam'de yeni indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler"

Tam da tatil döneminde yayınlanan oyun, “çok ucuza ve kaliteli hangi oyunu oynayabilirim?” arayışında olanlar için iyi bir alternatif oluşturuyor. Zira, sitemizde de karşılaşmış olabileceğiniz habere göre Microsoft, PC için Xbox Game Pass üyeliğinde çok ciddi bir indirime gitti.

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İlk kez üye olacaklar için 3 aylık paketin sadece 5,90’a sunulduğu fırsat ile A Plague Tale: Innocence haricinde kütüphanede bulunan birçok AAA yapımı da ücretsiz oynayabilme fırsatı elde edebileceksiniz. Metro Exodus, Gears 5, Forza Horizon 4 gibi onlarca oyun sizlere muhtemelen aylarca yetecek içerik sunacak. Üyeliğinizi başlattıktan sonra yenileme yapmak istemezseniz bile mevcut 3 ay üyelik hakkınızın devam ettiğini de hatırlatalım

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