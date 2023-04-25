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    A Plague Tale: Requiem “Deck’te mükemmel” sertifikası aldı

    2022’nin sevilen oyunlarından olan A Plague Tale: Requiem, sonunda Deck sertifikası aldı. Deck sertifikalı oyunlar tüm uyumluluk kontrollerinden geçmiştir ve konsolda mükemmel deneyim sunar.
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    A Plague Tale Requiem Steam Deck onayı aldı Tam Boyutta Gör
    RDNA2 tabanlı uyun fiyatlı el konsolu Steam Deck, kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Proton uyumluluğu üzerinde neredeyse tüm Steam oyunlarını destekleyen Deck, Valve’ın özel sertifika programı ile kullanıcılara en iyi deneyim sunacak oyunları işaretliyor. Geçtiğimiz yılın başarılı yapımlarından olan A Plague Tale: Requiem da firmanın sertifikalı yapımlar listesine girmeyi başardı.

    Requiem, Deck’te mükemmel sertifikası aldı

    Deck konsolu üzerinde oyunları her türlü uyumluluk kontrolleri ile test Valve, herhangi bir uyumluluk problemi olmayan ve konsolda kusursuz deneyim sunan oyunlara “Deck’te mükemmel” sertifikası veriyor. Firma, yeni kararı ile A Plague Tale: Requiem’i de bu listeye ekledi.

    Valve’ın bu kararı ile Focus Entertainment’ın yapımı Hogwart’s Legacy, Elden Ring, Apex Legends ve Resident Evil: Village gibi yapımların arasına yerleşiyor. Yeni nesil konsollarda bile 30fps sınırlı Requiem, Steam Deck’te en düşük ayarlarda çözünürlük ölçeklendirmeli 720p seçeneği ile stabil 30fps deneyimi sunabiliyor.

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    Z
    zDest_ 3 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 3 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 5 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 5 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 1 hafta önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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