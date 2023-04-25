A Plague Tale: Requiem “Deck’te mükemmel” sertifikası aldı

Requiem, Deck’te mükemmel sertifikası aldı
Deck konsolu üzerinde oyunları her türlü uyumluluk kontrolleri ile test Valve, herhangi bir uyumluluk problemi olmayan ve konsolda kusursuz deneyim sunan oyunlara “Deck’te mükemmel” sertifikası veriyor. Firma, yeni kararı ile A Plague Tale: Requiem’i de bu listeye ekledi.
Valve’ın bu kararı ile Focus Entertainment’ın yapımı Hogwart’s Legacy, Elden Ring, Apex Legends ve Resident Evil: Village gibi yapımların arasına yerleşiyor. Yeni nesil konsollarda bile 30fps sınırlı Requiem, Steam Deck’te en düşük ayarlarda çözünürlük ölçeklendirmeli 720p seçeneği ile stabil 30fps deneyimi sunabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)