A Plague Tale: Requiem “Deck’te mükemmel” sertifikası aldı

Tam Boyutta Gör RDNA2 tabanlı uyun fiyatlı el konsolu Steam Deck, kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Proton uyumluluğu üzerinde neredeyse tüm Steam oyunlarını destekleyen Deck, Valve’ın özel sertifika programı ile kullanıcılara en iyi deneyim sunacak oyunları işaretliyor. Geçtiğimiz yılın başarılı yapımlarından olan A Plague Tale: Requiem da firmanın sertifikalı yapımlar listesine girmeyi başardı.

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Requiem, Deck’te mükemmel sertifikası aldı

Deck konsolu üzerinde oyunları her türlü uyumluluk kontrolleri ile test Valve, herhangi bir uyumluluk problemi olmayan ve konsolda kusursuz deneyim sunan oyunlara “Deck’te mükemmel” sertifikası veriyor. Firma, yeni kararı ile A Plague Tale: Requiem’i de bu listeye ekledi.

Valve’ın bu kararı ile Focus Entertainment’ın yapımı Hogwart’s Legacy, Elden Ring, Apex Legends ve Resident Evil: Village gibi yapımların arasına yerleşiyor. Yeni nesil konsollarda bile 30fps sınırlı Requiem, Steam Deck’te en düşük ayarlarda çözünürlük ölçeklendirmeli 720p seçeneği ile stabil 30fps deneyimi sunabiliyor.

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A Plague Tale Requiem Steam Deck onayı aldı