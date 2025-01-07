Steam Deck için GeForce NOW uygulaması duyuruldu! İşte tarih

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Tam Boyutta Gör Nvidia, CES 2025 etkinliğinde yaptığı açıklamada, popüler bulut oyun hizmeti GeForce NOW’un Steam Deck ve SteamOS için yayınlanacağını duyurdu. 2025 yılı içerisinde kullanıma sunulması planlanan uygulama, daha uzun kullanım sürelerine ek olarak kullanıcıların geniş bir oyun kütüphanesine erişmesini sağlayacak.

Steam Deck için GeForce NOW desteği geliyor

Nvidia'nın yaptığı duyuruya göre GeForce NOW’un bu yeni versiyonu, Steam Deck kullanıcılarına 4K çözünürlük ve 60 fps’ye kadar performans sunacak. Aynı zamanda HDR desteği, DLSS ve Reflex teknolojileri sayesinde hem görsel kalite hem de düşük gecikme süreleri hedefleniyor. Böylece cihazın pil ömrünü de uzatarak yerel oyun oynama gereksinimini azaltacak.

Ayrıca Nvidia’nın bu hamlesi sadece taşınabilir cihazlarla sınırlı değil. Şirket, GeForce NOW’u Apple Vision Pro ve Meta Quest 3 gibi sanal ve karma gerçeklik cihazlarıyla da uyumlu hale getiriyor.

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Steam Deck'in yanı sıra GeForce Now'un günümüzde 2.100’den fazla oyuna destek sunduğunu hatırlatalım. Ülkemizde ise Game+ adı altında sunulan platform, yakında tarihte RTX 4080 destekli 4K Ultimate paketi ile güncellendi. Platformun aylık ücretleri ise şu şekilde:

Premium paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 1.580 TL ve 12 aylık 2.880 TL

paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 1.580 TL ve 12 aylık 2.880 TL Ultimate paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL

paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL Süreli Premium haftalık 8 saat için 49 TL, aylık gündüz paketi için 170 TL. Basic katmanı ise ücretsiz ve 30 dakika oturum süresi vadediyor.

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