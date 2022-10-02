Haftaya A101 ve BİM marketlerde farklı teknoloji ürünleri var

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Önümüzdeki hafta itibariyle perakende gıda marketlerinde akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, akıllı saatlere ve depolama ürünlerine kadar pek çok farklı teknoloji ürünün bulmak mümkün olacak.

6 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri

6 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung markasına ait 43 inçlik Ultra HD akıllı televizyon yer alıyor. 3 adet HDMI ve 2 adet USB çıkışı olan akıllı televizyon 20W hoparlöre sahip. Fiyatı ise 7899TL.

USB4 ve USB PD 3.1 yeni logoları 1 yıl önce eklendi

Toshiba markasına ait 32 inçlik akıllı televizyon ise 2 adet HDMI girişi ve 1 adet USB girişi ile birlikte 3199TL olarak satılacak. Bunların haricinde Sunny güvencesinde HI-Level Android TV ve Vestel güvencesinde yine HI-Level akıllı televizyon da var.

Diğer taraftan 6.5 inçlik ekran, 8 çekirdekli işlemci, 2GB RAM, 32GB depolama, 8MP arka kamera, 5MP ön kamera ve 5000mAh batarya gibi özelliklerle realme c11 akıllı telefon modeli 2899TL fiyatında. Bunun haricinde WD marka 2TB USB 3.0 bellek 1099TL iken SanDisk marka USB 3.2 bellek de 119TL olarak satılacak.

7 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri

7 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında yine realme C11 akıllı telefon modeli var ve fiyatı aynı. 6.53 inçlik ekran, 4 çekirdekli işlemci, 3GB RAM, 64GB depolama, 13MP arka kamera, 5MP ön kamera, 5000mAh batarya barındıran Redmi 9C modeli ise 3599TL olarak satılacak. Son olarak 1.39 inçlik ekran, 14 güne kadar kullanım ömrü sunan Huawei Watch GT2 modeli de 2499TL.

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A101 aktüel ve BİM aktüel ürünler neler?