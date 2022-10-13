Microsoft'tan DALL-E yapay zeka destekli tasarım uygulaması: Metinden görüntü üretebiliyor

Tam Boyutta Gör Yazılım devi Microsoft sonbahar etkinliği kapsamında grafik tasarımcılar ve görsel içerik oluşturucular için Designer uygulamasını duyurdu. Microsoft Designer'ın ana özelliği yapay zekaya dayalı olarak metinden görüntü oluşturabilmesi.

Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 ve Windows 11 yamalandı 1 gün önce eklendi

Bildiğiniz üzere son zamanlarda görüntü ve hatta video üretebilen sinir ağları popüler hale geldi. Microsoft'un yeni uygulaması DALL-E ve Stable Diffusion entegrasyonuna sahip. Böylelikle yazılan metinden istenilen türde görüntüler üretilmesini mümkün kılıyor.

Yapay zeka ile görüntü oluşturulmasını kolaylaştırıyor

Microsoft Designer ile kullanıcılar hızlı ve kolay bir şekilde sosyal medya gönderileri, davetiyeler, dijital kartpostallar, grafikler ve daha fazlasını oluşturabilecekler. Örneğin arka planında karlı şelale olan bir tasarım yapacaksanız sadece karda şelale yazmanız yeterli olacak. Yapay zeka buna uygun görüntüyü oluşturacaktır.

Microsoft yeni uygulamanın ne zaman kullanıma sunulacağını henüz açıklamadı. Designer şu anda test aşamasında. Denemek isteyenler internet sitesinde bulunan bekleme listesine kayıt olabiliyor. Uygulama bir süre ücretsiz olacak daha sonra Microsoft 365 aboneliğine dahil edilecek.

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