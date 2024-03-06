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    Anlık Bildirim

    ŞOK marketler PS5 dijital sürüm satıyor, üstelik çift DualSense var

    6 Mart ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında PS5 dijital sürüm oyun konsolu, Samsung Galaxy A34, Oppo A16, Xiaomi Redmi 12 akıllı telefon modelleri yer alıyor. 
    6 Mart ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    ŞOK perakende gıda marketlerinde bu hafta PS5 dijital sürüm oyun konsolundan farklı markaların farklı fiyat segmentlerindeki akıllı telefonlarına ve ortam temizleme cihazlarına kadar pek çok ürün yer alıyor.

    6 Mart ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    6 Mart ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında PS5 dijital sürüm oyun konsolu yer alıyor. Bu sürümde 2 adet DualSense oyun kolu da kutu içerisinde yer alıyor. Fiyatı 24799TL. Geçen yıl tek kollu dijital versiyon 17999TL olarak satılmıştı.

    Philips markasına ait 8 litre kapasiteli AUT3060 pompasız su arıtma cihazı 3959TL iken AC0850 800i hava temizleme cihazı da 5999TL. Diğer taraftan Samsung Galaxy A34 256GB akıllı telefon 12389TL, Oppo A16 64GB akıllı telefon 5799TL, Xiaomi Redmi 12 128GB akıllı telefon 7599TL, Vivo Y16 32GB akıllı telefon 4099TL ve TCL 40225 tuşlu telefon da 1799TL olarak satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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