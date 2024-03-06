ŞOK marketler PS5 dijital sürüm satıyor, üstelik çift DualSense var

Tam Boyutta Gör ŞOK perakende gıda marketlerinde bu hafta PS5 dijital sürüm oyun konsolundan farklı markaların farklı fiyat segmentlerindeki akıllı telefonlarına ve ortam temizleme cihazlarına kadar pek çok ürün yer alıyor.

6 Mart ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

6 Mart ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında PS5 dijital sürüm oyun konsolu yer alıyor. Bu sürümde 2 adet DualSense oyun kolu da kutu içerisinde yer alıyor. Fiyatı 24799TL. Geçen yıl tek kollu dijital versiyon 17999TL olarak satılmıştı.

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Philips markasına ait 8 litre kapasiteli AUT3060 pompasız su arıtma cihazı 3959TL iken AC0850 800i hava temizleme cihazı da 5999TL. Diğer taraftan Samsung Galaxy A34 256GB akıllı telefon 12389TL, Oppo A16 64GB akıllı telefon 5799TL, Xiaomi Redmi 12 128GB akıllı telefon 7599TL, Vivo Y16 32GB akıllı telefon 4099TL ve TCL 40225 tuşlu telefon da 1799TL olarak satılacak.

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