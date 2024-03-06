ŞOK marketler PS5 dijital sürüm satıyor, üstelik çift DualSense var

6 Mart ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
6 Mart ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında PS5 dijital sürüm oyun konsolu yer alıyor. Bu sürümde 2 adet DualSense oyun kolu da kutu içerisinde yer alıyor. Fiyatı 24799TL. Geçen yıl tek kollu dijital versiyon 17999TL olarak satılmıştı.
Philips markasına ait 8 litre kapasiteli AUT3060 pompasız su arıtma cihazı 3959TL iken AC0850 800i hava temizleme cihazı da 5999TL. Diğer taraftan Samsung Galaxy A34 256GB akıllı telefon 12389TL, Oppo A16 64GB akıllı telefon 5799TL, Xiaomi Redmi 12 128GB akıllı telefon 7599TL, Vivo Y16 32GB akıllı telefon 4099TL ve TCL 40225 tuşlu telefon da 1799TL olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.