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    Anlık Bildirim

    A101 marketlerde iPhone 12 ve Samsung Galaxy A54 var

    A101 internet mağazasında bu hafta iPhone 12, Samsung Galaxy A54, realme 9i, Apple Watch Series 8, Smart Band 7 Pro, Xiaomi Flipbuds Pro ürünleri satılacak.     
    A101 Tam Boyutta Gör
    Haftalık olarak internet mağazası üzerinden teknoloji kampanyaları yapan A101 marketlerde bu hafta da farklı ürünler var. iPhone 12, Samsung Galaxy A54, realme 9i, Apple Watch 8, Smart Band 7 Pro bunlar arasında.

    A101 internet mağazasında neler var?

    14 Mart tarihinden itibaren başlayan yeni kampanyada iPhone 12 256GB modeli 29499TL olarak satılıyor. 6.1 inçlik ekranı olan telefonda 12MP+12MP arka kamera, 2815mAh batarya gibi özellikler mevcut.

    Diğer taraftan 6.4 inçlik ekran, 5000mAh batarya, 8GB RAM, 128GB depolama, 50MP arka kamera gibi özellikleri olan Samsung Galaxy S54 modeli 15299TL iken 6.6 inç ekran, 50MP arka kamera, 5000mAh batarya, 4GB RAM, 128GB depolama özellikleri olan realme 9i modeli de 5999TL.

    Hücresel desteği olan Apple Watch Series 8 45mm akıllı saat 21999TL iken Xiaomi Smart Band 7 Pro modeli 1499TL ve gürültü engelleme özellikli Xiaomi Flipbuds Pro tam kablosuz kulaklık da 1799TL olarak satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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