A101 marketlerde iPhone 12 ve Samsung Galaxy A54 var

Tam Boyutta Gör Haftalık olarak internet mağazası üzerinden teknoloji kampanyaları yapan A101 marketlerde bu hafta da farklı ürünler var. iPhone 12, Samsung Galaxy A54, realme 9i, Apple Watch 8, Smart Band 7 Pro bunlar arasında.

A101 internet mağazasında neler var?

14 Mart tarihinden itibaren başlayan yeni kampanyada iPhone 12 256GB modeli 29499TL olarak satılıyor. 6.1 inçlik ekranı olan telefonda 12MP+12MP arka kamera, 2815mAh batarya gibi özellikler mevcut.

14 Mart A101 aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Diğer taraftan 6.4 inçlik ekran, 5000mAh batarya, 8GB RAM, 128GB depolama, 50MP arka kamera gibi özellikleri olan Samsung Galaxy S54 modeli 15299TL iken 6.6 inç ekran, 50MP arka kamera, 5000mAh batarya, 4GB RAM, 128GB depolama özellikleri olan realme 9i modeli de 5999TL.

Hücresel desteği olan Apple Watch Series 8 45mm akıllı saat 21999TL iken Xiaomi Smart Band 7 Pro modeli 1499TL ve gürültü engelleme özellikli Xiaomi Flipbuds Pro tam kablosuz kulaklık da 1799TL olarak satılacak.

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A101 internet mağazası teknoloji ürünleri neler?