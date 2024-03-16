A101 marketlerde iPhone 12 ve Samsung Galaxy A54 var

A101 internet mağazasında neler var?
14 Mart tarihinden itibaren başlayan yeni kampanyada iPhone 12 256GB modeli 29499TL olarak satılıyor. 6.1 inçlik ekranı olan telefonda 12MP+12MP arka kamera, 2815mAh batarya gibi özellikler mevcut.
Diğer taraftan 6.4 inçlik ekran, 5000mAh batarya, 8GB RAM, 128GB depolama, 50MP arka kamera gibi özellikleri olan Samsung Galaxy S54 modeli 15299TL iken 6.6 inç ekran, 50MP arka kamera, 5000mAh batarya, 4GB RAM, 128GB depolama özellikleri olan realme 9i modeli de 5999TL.
Hücresel desteği olan Apple Watch Series 8 45mm akıllı saat 21999TL iken Xiaomi Smart Band 7 Pro modeli 1499TL ve gürültü engelleme özellikli Xiaomi Flipbuds Pro tam kablosuz kulaklık da 1799TL olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.