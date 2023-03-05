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    Haftaya A101 marketlerde Poco C40 ve Volta elektrikli bisiklet var

    9 Mart A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Poco C40 akıllı telefon, Toshiba akıllı televizyonlar, Volta katlanabilir elektrikli bisiklet gibi ürünler yer alıyor. 
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    A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki hafta A101 perakende gıda marketlerinde akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara, şarj kablolarından katlanabilir elektrikli bisiklete kadar farklı ürün çeşitleri yer alacak.

    9 Mart A101 aktüel teknoloji ürünleri

    9 Mart A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında ülkemizde üretilen ilk Poco akıllı telefonu Poco C40 yer alıyor. 6.71 inçlik ekran, 8 adet Cortex-A55 çekirdekli JLQ JR510 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama, 6000mAh batarya, 18W şarj, 13MP+2MP arka kamera, 5MP ön kamera şeklindeki özellikleri ile 3699TL. Önceki kampanyadan daha da ucuza satılıyor.

    Diğer taraftan 55 inçlik Ultra HD ekran, 3x HDMI, 2x USB, uygulama desteği gibi özellikleri olan Toshiba markasına ait akıllı televizyon 8499TL. Alternatif olarak 50 inçlik Ultra HD ekranlı Toshiba akıllı televizyonu 7199TL.

    Volta markasına ait 25Km/s azami hız, 50-80Km menzil, 250W motor gücü, 110Kg taşıma kapasitesi, akıllı batarya yönetim sistemi, LCD ekran, 20 inç jant gibi özellikleri olan katlanabilir VB1 elektrikli bisiklet 8999TL olarak satılacak.

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    şairane 2 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 2 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 2 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 2 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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