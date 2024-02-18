A101 marketlerde Huawei Watch GT3 Pro, Samsung Galaxy A54, Galaxy Tab S6 Lite var

Tam Boyutta Gör Çevrim içi satış mağazasında kampanyalarına devam eden A101 marketlerde bu haftadan itibaren yeni teknoloji ürünlerinin satışları başlıyor. Farklı markaların pek çok popüler ürünleri sipariş verilebilecek.

A101 sanal mağaza fırsatları

A101 sanal mağaza fırsatları arasında Samsung Galaxy Tab S6 Lite modeli var. 10.4 inçlik ekran, 4GB RAM, 64GB depolama olan tablet biraz eski olsa da değerlendirilebilir. Fiyatı 8499TL. 6.4 inçlik ekran, 50MP ana kamera, 32MP ön kamera, 5000mAh batarya, 8GB RAM, 256GB depolama Galaxy A54 modeli ise 16199TL.

17 Şubat ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 1 gün önce eklendi

Huawei’nin sesli görüşme yapılabilen ve 1 hafta üzerinde kullanım süresi sunan Watch GT3 Pro akıllı saat modeli 9199TL iken 20 güne kadar pil ömrü sunan Haylou Solar Lite akıllı saat 999TL ve Xiaomi FlipBuds Pro tam kablosuz kulaklık 1749TL.

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