A101 marketlerde Huawei Watch GT3 Pro, Samsung Galaxy A54, Galaxy Tab S6 Lite var

A101 sanal mağaza fırsatları
A101 sanal mağaza fırsatları arasında Samsung Galaxy Tab S6 Lite modeli var. 10.4 inçlik ekran, 4GB RAM, 64GB depolama olan tablet biraz eski olsa da değerlendirilebilir. Fiyatı 8499TL. 6.4 inçlik ekran, 50MP ana kamera, 32MP ön kamera, 5000mAh batarya, 8GB RAM, 256GB depolama Galaxy A54 modeli ise 16199TL.
Huawei’nin sesli görüşme yapılabilen ve 1 hafta üzerinde kullanım süresi sunan Watch GT3 Pro akıllı saat modeli 9199TL iken 20 güne kadar pil ömrü sunan Haylou Solar Lite akıllı saat 999TL ve Xiaomi FlipBuds Pro tam kablosuz kulaklık 1749TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.