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    Anlık Bildirim

    A101 marketlerde Huawei Watch GT3 Pro, Samsung Galaxy A54, Galaxy Tab S6 Lite var

    A101 sanal mağaza fırsatları arasında Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy A54, Huawei Watch GT3 Pro, Haylou Solar Lite, Xiaomi FlipBuds Pro ürünleri yer alıyor.  
    A101 sanal mağaza fırsatları Tam Boyutta Gör
    Çevrim içi satış mağazasında kampanyalarına devam eden A101 marketlerde bu haftadan itibaren yeni teknoloji ürünlerinin satışları başlıyor. Farklı markaların pek çok popüler ürünleri sipariş verilebilecek.

    A101 sanal mağaza fırsatları

    A101 sanal mağaza fırsatları arasında Samsung Galaxy Tab S6 Lite modeli var. 10.4 inçlik ekran, 4GB RAM, 64GB depolama olan tablet biraz eski olsa da değerlendirilebilir. Fiyatı 8499TL. 6.4 inçlik ekran, 50MP ana kamera, 32MP ön kamera, 5000mAh batarya, 8GB RAM, 256GB depolama Galaxy A54 modeli ise 16199TL.

    Huawei’nin sesli görüşme yapılabilen ve 1 hafta üzerinde kullanım süresi sunan Watch GT3 Pro akıllı saat modeli 9199TL iken 20 güne kadar pil ömrü sunan Haylou Solar Lite akıllı saat 999TL ve Xiaomi FlipBuds Pro tam kablosuz kulaklık 1749TL.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 6 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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