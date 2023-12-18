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    AB, Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformu için soruşturma başlattı

    Avrupa Birliği (AB), yasadışı içerik ve dezenformasyon nedeniyle X hakkında resmi bir soruşturma başlattı. Taraflar arasındaki sürtüşmelerin aylardır devam ettiği biliniyor.
    AB, Elon Musk’ın X platformu için soruşturma başlattı Tam Boyutta Gör
    Avrupa Komisyonu, X'in (eski adıyla Twitter) işleyişine ve Dijital Hizmetler Yasası'nın (DSA) olası ihlallerine ilişkin resmi ihlal soruşturması açtığını duyurdu. Avrupa Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton, soruşturmayı ironik bir şekilde X hesabından paylaşarak platformun şeffaf olma ve yasadışı içerikle mücadele etme yükümlülüklerini ihlal ettiğinden şüphelenildiğini belirtti. X'in potansiyel olarak "aldatıcı tasarımı" da soruşturma kapsamında.

    AB'den X'e soruşturma

    Şubat 2023'te AB'de faaliyet gösteren tüm çevrimiçi hizmetler, Çok Büyük Çevrimiçi Platform (VLOP) olup olmadıklarını belirlemek için büyüklüklerini beyan etmek zorunda kalmıştı. VLOP, AB genelinde 45 milyondan fazla kullanıcısı olan Twitter gibi platformları kapsıyor. Kurallara göre VLOP olarak belirlenen herhangi bir şirketin DSA'ya uymak için ise dört ayı bulunuyordu.

    Komisyon'un attığı adımlar, X'in Eylül ayında sunduğu bir risk değerlendirme raporunu, platformun Kasım ayında yayınladığı bir şeffaflık raporunu ve X'in İsrail-Hamas Savaşı ile ilgili içeriği nasıl ele aldığına - ya da yanlış ele aldığına - ilişkin süregelen endişeleri takip ediyor. Breton, Elon Musk'a platformun DSA'ya uygun olarak paylaşımları denetleme sorumluluğu hakkında bir mektup gönderirken AB ise X'in tutumuna ilişkin bir soruşturma başlattı.

    Breton yaptığı açıklamada, yeni duyurulan işlemlerin "büyük çevrimiçi platformların 'umursamayacak kadar büyük' gibi davranma zamanının sona erdiğini" gösterdiğini belirtti. Breton sözlerine şöyle devam etti: “Artık net kurallarımız, yükümlülüklerimiz, güçlü gözetimimiz, hızlı yaptırımlarımız ve caydırıcı yaptırımlarımız var. Vatandaşlarımızı ve demokrasilerimizi korumak için araç kutumuzu sonuna kadar kullanacağız.” Bununla birlikte Komisyon, ilk defa DSA’yı uygulamak için soruşturma açıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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