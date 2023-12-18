AB, Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformu için soruşturma başlattı

AB'den X'e soruşturma
Şubat 2023'te AB'de faaliyet gösteren tüm çevrimiçi hizmetler, Çok Büyük Çevrimiçi Platform (VLOP) olup olmadıklarını belirlemek için büyüklüklerini beyan etmek zorunda kalmıştı. VLOP, AB genelinde 45 milyondan fazla kullanıcısı olan Twitter gibi platformları kapsıyor. Kurallara göre VLOP olarak belirlenen herhangi bir şirketin DSA'ya uymak için ise dört ayı bulunuyordu.
Komisyon'un attığı adımlar, X'in Eylül ayında sunduğu bir risk değerlendirme raporunu, platformun Kasım ayında yayınladığı bir şeffaflık raporunu ve X'in İsrail-Hamas Savaşı ile ilgili içeriği nasıl ele aldığına - ya da yanlış ele aldığına - ilişkin süregelen endişeleri takip ediyor. Breton, Elon Musk'a platformun DSA'ya uygun olarak paylaşımları denetleme sorumluluğu hakkında bir mektup gönderirken AB ise X'in tutumuna ilişkin bir soruşturma başlattı.
Breton yaptığı açıklamada, yeni duyurulan işlemlerin "büyük çevrimiçi platformların 'umursamayacak kadar büyük' gibi davranma zamanının sona erdiğini" gösterdiğini belirtti. Breton sözlerine şöyle devam etti: “Artık net kurallarımız, yükümlülüklerimiz, güçlü gözetimimiz, hızlı yaptırımlarımız ve caydırıcı yaptırımlarımız var. Vatandaşlarımızı ve demokrasilerimizi korumak için araç kutumuzu sonuna kadar kullanacağız.” Bununla birlikte Komisyon, ilk defa DSA’yı uygulamak için soruşturma açıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.