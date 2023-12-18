AB, Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformu için soruşturma başlattı

Tam Boyutta Gör Avrupa Komisyonu, X'in (eski adıyla Twitter) işleyişine ve Dijital Hizmetler Yasası'nın (DSA) olası ihlallerine ilişkin resmi ihlal soruşturması açtığını duyurdu. Avrupa Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton, soruşturmayı ironik bir şekilde X hesabından paylaşarak platformun şeffaf olma ve yasadışı içerikle mücadele etme yükümlülüklerini ihlal ettiğinden şüphelenildiğini belirtti. X'in potansiyel olarak "aldatıcı tasarımı" da soruşturma kapsamında.

AB'den X'e soruşturma

Şubat 2023'te AB'de faaliyet gösteren tüm çevrimiçi hizmetler, Çok Büyük Çevrimiçi Platform (VLOP) olup olmadıklarını belirlemek için büyüklüklerini beyan etmek zorunda kalmıştı. VLOP, AB genelinde 45 milyondan fazla kullanıcısı olan Twitter gibi platformları kapsıyor. Kurallara göre VLOP olarak belirlenen herhangi bir şirketin DSA'ya uymak için ise dört ayı bulunuyordu.

Komisyon'un attığı adımlar, X'in Eylül ayında sunduğu bir risk değerlendirme raporunu, platformun Kasım ayında yayınladığı bir şeffaflık raporunu ve X'in İsrail-Hamas Savaşı ile ilgili içeriği nasıl ele aldığına - ya da yanlış ele aldığına - ilişkin süregelen endişeleri takip ediyor. Breton, Elon Musk'a platformun DSA'ya uygun olarak paylaşımları denetleme sorumluluğu hakkında bir mektup gönderirken AB ise X'in tutumuna ilişkin bir soruşturma başlattı.

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Breton yaptığı açıklamada, yeni duyurulan işlemlerin "büyük çevrimiçi platformların 'umursamayacak kadar büyük' gibi davranma zamanının sona erdiğini" gösterdiğini belirtti. Breton sözlerine şöyle devam etti: “Artık net kurallarımız, yükümlülüklerimiz, güçlü gözetimimiz, hızlı yaptırımlarımız ve caydırıcı yaptırımlarımız var. Vatandaşlarımızı ve demokrasilerimizi korumak için araç kutumuzu sonuna kadar kullanacağız.” Bununla birlikte Komisyon, ilk defa DSA’yı uygulamak için soruşturma açıyor.

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AB, Elon Musk’ın X platformu için soruşturma başlattı