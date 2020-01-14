Samsung Galaxy S20 serisi minimum 12 GB RAM ile gelecek

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Akıllı telefon üreticisi Samsung'un yeni amiral gemisi modellerini tanıtmasına bir aydan daha kısa bir süre kaldı. Ortaya saçılan sızıntılar cihazların tasarımını gözler önüne serdi ancak kasanın içinde bizi nelerin beklediği ise yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.

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Snapdragon 865 veya Exynos 9830

Samsung'un geçtiğimiz yıl tanıttığı Galaxy S10 modelleri 8 GB RAM kapasitesine sahiplerdi. Sadece Galaxy S10+ modelinin 12 GB RAM seçeneği mevcuttu ancak sızan bilgilere göre Galaxy S20 serisi tüm cihazlar minimum 12 GB RAM ile gelecek. Şirket, ayrıca bu yıl Galaxy S10e isimlendirmesine benzer bir "e" modelini ise piyasaya sürmeyecek.

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16 GB RAM'e sahip akıllı telefonlar henüz piyasaya sürülmediği için, Galaxy S20 modellerinin en az 12 GB RAM ile gelecek olmaları olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Samsung'un, daha yüksek RAM kapasitesine sahip bir Galaxy S20 modelini satışa sunup sunmayacağı ise şu aşamada henüz belli değil. S20 serisi cihazlar, bölgeye bağlı olarak Snapdragon 865 veya Exynos 9830 yonga setiyle gelecek. Şirketin bu yıl Qualcomm yongalarını daha fazla bölgeye yayma isteği de var. Ancak Avrupa'daki kullanıcıların yine Exynos işlemcili cihazlar almak zorunda kalacaklarını da söyleyelim.

https://www.gsmarena.com/all_samsung_galaxy_s20_models_will_have_12gb_of_ram_says_leakster-news-41004.php

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