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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S20 serisi minimum 12 GB RAM ile gelecek

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 11 Şubat tarihinde yapacağı lansman etkinliği merakla beklenirken, tanıtılacak Galaxy S20 modelleri ile ilgili yeni bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy S20 serisi minimum 12 GB RAM ile gelecek
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    Akıllı telefon üreticisi Samsung'un yeni amiral gemisi modellerini tanıtmasına bir aydan daha kısa bir süre kaldı. Ortaya saçılan sızıntılar cihazların tasarımını gözler önüne serdi ancak kasanın içinde bizi nelerin beklediği ise yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S20+ ilk kez canlı olarak görüntülendi"

    Snapdragon 865 veya Exynos 9830

    Samsung'un geçtiğimiz yıl tanıttığı Galaxy S10 modelleri 8 GB RAM kapasitesine sahiplerdi. Sadece Galaxy S10+ modelinin 12 GB RAM seçeneği mevcuttu ancak sızan bilgilere göre Galaxy S20 serisi tüm cihazlar minimum 12 GB RAM ile gelecek. Şirket, ayrıca bu yıl Galaxy S10e isimlendirmesine benzer bir "e" modelini ise piyasaya sürmeyecek.

    Samsung Galaxy S20 serisi minimum 12 GB RAM ile gelecek
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    16 GB RAM'e sahip akıllı telefonlar henüz piyasaya sürülmediği için, Galaxy S20 modellerinin en az 12 GB RAM ile gelecek olmaları olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Samsung'un, daha yüksek RAM kapasitesine sahip bir Galaxy S20 modelini satışa sunup sunmayacağı ise şu aşamada henüz belli değil. S20 serisi cihazlar, bölgeye bağlı olarak Snapdragon 865 veya Exynos 9830 yonga setiyle gelecek. Şirketin bu yıl Qualcomm yongalarını daha fazla bölgeye yayma isteği de var. Ancak Avrupa'daki kullanıcıların yine Exynos işlemcili cihazlar almak zorunda kalacaklarını da söyleyelim.



    https://www.gsmarena.com/all_samsung_galaxy_s20_models_will_have_12gb_of_ram_says_leakster-news-41004.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ___Lawyer___ 1 hf. en beğenilen
    E serisi neden kalkıyor anlamak zor. E serisi varken lite diye s10 serisinde telefon çıkarmak işte bunu anlamak daha da zor.



    Her sene her sene bir düzen değişiyor. En azından 3 4 yıllık periyotlar belirlemesi gerekiyor. Geçen sene 3 telefonlu sistem gayet güzeldi herkes keyfine göre kesesine göre alıyordu.



    Samsung'un marka algısına en çok zarar veren olay da bu istikrarsız pazarlama stratejisi geçen sene e alanların yeni bir serisi yok peki güncellemeler onu sormayın çünkü Samsung'un unutması an meselesi.
    E serisi neden kalkıyor anlamak zor. E serisi varken lite diye s10 serisinde telefon çıkarmak işte bunu anlamak daha da zor. Her sene her se...
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    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Hanzoli 1 hf.
    1 yıl sonra hareket edemez hale gelir yine sıkıntı yok
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 6 gün
    Ramlar, megapikseller uçuşuyor, biz alçalıyoruz.
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    Greylights 1 hf.
    OneUi 1 i sevmedim ama android 10 la gelecek olan oneui2 hoş gibi. Onu bekliyorum, direk ona geçeceğim
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    rambocuk 1 hf. omerfak
    Cihazdan cihaza malesef sorunlar değişiyor olmalı ben kendi tecrübeme göre tavsiye verdim, 5 yıl iPhone 6 kullandım ve 7 aydır Samsung s10 plus kullanıyorum ve kesinlikle iPhone öneriyorum ve bir daha asla android cihaz almam senin tecrüben android de daha iyi ise onu tavsiye et tabiki
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    rambocuk 1 hf.
    S10 plus kullanıyorum cihaz ne kadar güzel olursa olsun android gerçekten çöp bir işletim sistemi, çok paranız varsa iPhone alın paranız az ise 2 k ya fiyat performans android alın
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    omerfak 1 hf. rambocuk
    Android'e çöp diyip iPhone alın demek. S7 Edge kullanıyorum 4 senedir, çevremde iPhone kullananların yaşadığını sorunların hiçbirini yaşamadım. Apple Android telefon yaparsa alabilirim ama iOS işletim sistemini kullanmak istemem kesinlikle. iPhone alsaydım çok pişman olacaktım veya farkında olmadan şimdiye kadar yaptığım birçok şeyde sorun yaşayacaktım.
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    Nerd Miner 1 hf.
    Exynox kaktirirlarsa almayın aldırmayın.
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    Xloud 1 hf.
    Samsung arayüzü hala antal ne kadar düzeldi densede 6 ayda değil 1 seneye yine şişiyor eskisi kadar olmasada. One plus 7 ve P30 Pro geçti elimden o cihazlarda farklı bi akılıcık var Samsungun hala yapamadığı
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    muratkaya 1 hf.
    RAM miktarının artması eleştirilmiş ama bin tane telefon modelinden birinde 12Gb RAM olmasının bize ne zararı var? Fiyatı mı yükseltir, yükseltsin bize ne almayız olur biter. Standartları yukarı taşıyan bir adım olur bence.

    Exynos işlemci de benim için hiç sıkıntı değil ama uzun yıllar Samsung kullanmış biri olarak o ikonlardan bıkkınlık geldi sırf o nedenle başka marka telefon kullanıyorum.
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    Greylights 1 hf. muratkaya
    Önceki ikonlar baya özenilerek yapılmış sistemle uyan ikonlardı. Şimdi android9 one ui ile ikonlar sanki yaşlılar için tasarlanmış basit ikonlar renkler. Ben sırf ikonlar ve tasarım yüzünden one ui a geçiş yapmadım. Android 8 kullanıyorum hala 1.5 yıl oldu format bile atmadım, aylarca full açık kapatmadan kullansam da şişme takılma olmuyor memnunum Samsungdan. Sadece exynos boşta sd den daha fazla yiyor tek sıkıntısı bu, sabah şarj ettiğim için oda sıkıntı olmuyor benim için. Sıkılınca temalara yöneliyorum ama orjinali daha hoş, pahalı ve özenilmiş hissettiriyor.
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    sniper23 1 hf.
    16 GB olanı olacak diyorlar LPDDR5 olaraktan. Gelirse güzel olur, alt tarafın fiyatları düşürür.
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    Hanzoli 1 hf.
    1 yıl sonra hareket edemez hale gelir yine sıkıntı yok
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    Sande 1 hf.
    Sonuçta Türkiyeye, paket olarak işlemci grafik ve pil performansı daha iyi olacak olan Snapdragon 865 işlemci yerine 865'i sadece Geekbenchte tek çekirdek skorunda geçmekten başka bir hüneri olmayan, pil performansı ,grafik performansı düşük ( Umarım bu sefer PUBG'yi çalıştırabilir.) BUGxynos işlemciyle gelecek. Halk arasında ÇÖPxynos ya da EKSinos ( Eks olmuş ölmüş işlemci). Sırf bu yüzden tüketiciler Snapdragon işlemcili One Plus, Xiaomi marka telefonlara yöneldiler. Eğer Xiaomi Mi 10 serisine Stereo hoparlör ve iyi bir ekran koyarsa ki bu seçenekler zaten One Plus ta var. SAMSUNGUN İŞİ BU SENE DAHA DA ZOR.



    ONE PLUS ve Realme lansmanını sabırsızlıkla bekleyen büyük bir kitle var. Umarım SAMSUNGUN sonu Nokia gibi olmaz ve bir an önce hatalarından ders alırlar.
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    samsung, Samsung Galaxy S20 ve
    5 etiket daha galaxy s20 12 gb ram Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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