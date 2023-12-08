Microsoft ile OpenAI’ın ortaklığı mercek altında

Microsoft’un kontrolü ele geçirmesinden endişe duyuluyor
Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA) yaptığı açıklamada inceleme kapsamında, bir tarafın diğeri üzerinde önemli bir etkiye sahip olmasına yol açan "kontrolün ele geçirilmesi" ile sonuçlanıp sonuçlanmadığının değerlendireceğini söyledi. Bu arada düzenleyici kurum bu yıl ikinci kez ABD'li yazılım devinin faaliyetleriyle ilgili rekabet sorunlarını inceliyor. CMA, herhangi bir resmi soruşturmaya karar vermeden önce Microsoft ve OpenAI ortaklığının bir birleşme durumu yaratıp yaratmadığını değerlendirecek.
CMA, "Son zamanlarda OpenAI'nin yönetiminde, bazıları Microsoft'un da dahil olduğu bir dizi gelişme yaşandı" dedi. Son gelişmeler ışığında Microsoft/OpenAI ortaklığının ilgili bir birleşme durumuna yol açıp açmadığı ve açtıysa rekabet üzerindeki potansiyel etkisini belirlemek için bir ITC'nin (Yorum Daveti) kurum tarafından yayınlanmış olduğu belirtildi.
CMA’nın bu hamlesi, OpenAI'a 10 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı taahhüt eden Microsoft'un şirketin yönetim kurulunda oy hakkı olmayan bir pozisyon alacağına dair Kasım ayında yapılan duyurunun ardından geldi. Microsoft’un OpenAI yönetim kuruluna girmesi, yapay zeka şirketinin Sam Altman’ın kovması ve çalkantılı sürecin ardından tekrar göreve getirmesi sonucunda olmuştu. OpenAI, yönetim kurulan Microsoft’u alırken diğer üyeleri de yenilemişti.
Microsoft’un OpenAI üzerindeki hakimiyetinin ne kadar büyük olduğu resmi olarak bilinmiyor ancak kaynaklar şirketin yüzde 49’una sahip olduğuna işaret ediyor. OpenAI’ın yapay zeka modellerinin (ChatGPT dahil) tamamı Microsoft’un Azure hizmetinde çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.