Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft ile OpenAI’ın ortaklığı mercek altında

    ChatGPT gibi son dönemin en popüler yapay zekalarına imza atan OpenAI ve firmanın en büyük yatırımcısı konumundaki Microsoft, İngiliz düzenleyici kurumunun merceği altında.
    Microsoft ile OpenAI’ın ortaklığı mercek altında Tam Boyutta Gör
    Yakın geçmişte ChatGPT üreticisi OpenAI, şirketin yönetim kurulunda Microsoft'a oy hakkı olmayan bir koltuk vermişti. İngiltere'nin rekabeti düzenleyen kurumundan yapılan açıklamada, bu durumun Microsoft ile OpenAI arasında bir birleşme doğurup doğurmayacağını tespit etmek için bir soruşturmanın başlattıldığı belirtildi. Microsoft'un OpenAI'a zaten milyarlarca dolarlık yatırım yaptığı biliniyor.

    Microsoft’un kontrolü ele geçirmesinden endişe duyuluyor

    Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA) yaptığı açıklamada inceleme kapsamında, bir tarafın diğeri üzerinde önemli bir etkiye sahip olmasına yol açan "kontrolün ele geçirilmesi" ile sonuçlanıp sonuçlanmadığının değerlendireceğini söyledi. Bu arada düzenleyici kurum bu yıl ikinci kez ABD'li yazılım devinin faaliyetleriyle ilgili rekabet sorunlarını inceliyor. CMA, herhangi bir resmi soruşturmaya karar vermeden önce Microsoft ve OpenAI ortaklığının bir birleşme durumu yaratıp yaratmadığını değerlendirecek.

    CMA, "Son zamanlarda OpenAI'nin yönetiminde, bazıları Microsoft'un da dahil olduğu bir dizi gelişme yaşandı" dedi. Son gelişmeler ışığında Microsoft/OpenAI ortaklığının ilgili bir birleşme durumuna yol açıp açmadığı ve açtıysa rekabet üzerindeki potansiyel etkisini belirlemek için bir ITC'nin (Yorum Daveti) kurum tarafından yayınlanmış olduğu belirtildi.

    CMA’nın bu hamlesi, OpenAI'a 10 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı taahhüt eden Microsoft'un şirketin yönetim kurulunda oy hakkı olmayan bir pozisyon alacağına dair Kasım ayında yapılan duyurunun ardından geldi. Microsoft’un OpenAI yönetim kuruluna girmesi, yapay zeka şirketinin Sam Altman’ın kovması ve çalkantılı sürecin ardından tekrar göreve getirmesi sonucunda olmuştu. OpenAI, yönetim kurulan Microsoft’u alırken diğer üyeleri de yenilemişti.

    Microsoft’un OpenAI üzerindeki hakimiyetinin ne kadar büyük olduğu resmi olarak bilinmiyor ancak kaynaklar şirketin yüzde 49’una sahip olduğuna işaret ediyor. OpenAI’ın yapay zeka modellerinin (ChatGPT dahil) tamamı Microsoft’un Azure hizmetinde çalışıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    muhabbet kuşu tırnak kesilmezse ne olur check usb hatası nasıl düzeltilir küçük nutella hangi marketlerde var rus dili ve edebiyatı okumak mantıklı mı karate mi kick boks mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Huawei P60 Pro
    Huawei P60 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad 3
    Lenovo Ideapad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız