Microsoft ile OpenAI’ın ortaklığı mercek altında

Tam Boyutta Gör Yakın geçmişte ChatGPT üreticisi OpenAI, şirketin yönetim kurulunda Microsoft'a oy hakkı olmayan bir koltuk vermişti. İngiltere'nin rekabeti düzenleyen kurumundan yapılan açıklamada, bu durumun Microsoft ile OpenAI arasında bir birleşme doğurup doğurmayacağını tespit etmek için bir soruşturmanın başlattıldığı belirtildi. Microsoft'un OpenAI'a zaten milyarlarca dolarlık yatırım yaptığı biliniyor.

Microsoft’un kontrolü ele geçirmesinden endişe duyuluyor

Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA) yaptığı açıklamada inceleme kapsamında, bir tarafın diğeri üzerinde önemli bir etkiye sahip olmasına yol açan "kontrolün ele geçirilmesi" ile sonuçlanıp sonuçlanmadığının değerlendireceğini söyledi. Bu arada düzenleyici kurum bu yıl ikinci kez ABD'li yazılım devinin faaliyetleriyle ilgili rekabet sorunlarını inceliyor. CMA, herhangi bir resmi soruşturmaya karar vermeden önce Microsoft ve OpenAI ortaklığının bir birleşme durumu yaratıp yaratmadığını değerlendirecek.

CMA, "Son zamanlarda OpenAI'nin yönetiminde, bazıları Microsoft'un da dahil olduğu bir dizi gelişme yaşandı" dedi. Son gelişmeler ışığında Microsoft/OpenAI ortaklığının ilgili bir birleşme durumuna yol açıp açmadığı ve açtıysa rekabet üzerindeki potansiyel etkisini belirlemek için bir ITC'nin (Yorum Daveti) kurum tarafından yayınlanmış olduğu belirtildi.

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CMA’nın bu hamlesi, OpenAI'a 10 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı taahhüt eden Microsoft'un şirketin yönetim kurulunda oy hakkı olmayan bir pozisyon alacağına dair Kasım ayında yapılan duyurunun ardından geldi. Microsoft’un OpenAI yönetim kuruluna girmesi, yapay zeka şirketinin Sam Altman’ın kovması ve çalkantılı sürecin ardından tekrar göreve getirmesi sonucunda olmuştu. OpenAI, yönetim kurulan Microsoft’u alırken diğer üyeleri de yenilemişti.

Microsoft’un OpenAI üzerindeki hakimiyetinin ne kadar büyük olduğu resmi olarak bilinmiyor ancak kaynaklar şirketin yüzde 49’una sahip olduğuna işaret ediyor. OpenAI’ın yapay zeka modellerinin (ChatGPT dahil) tamamı Microsoft’un Azure hizmetinde çalışıyor.

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Microsoft ile OpenAI’ın ortaklığı mercek altında