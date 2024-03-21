ABD Adalet Bakanlığı Apple'a rekabet ihlalleri nedeniyle dava açacak

DOJ, halihazırda Google'ı tekelleşme nedeniyle dava ederken Federal Ticaret Komisyonu (FTC) da Meta ve Amazon karşı antitröst davaları yürütüyor. Bununla birlikte Adalet Bakanlığı'nın açacağı dava bir ilk değil, kurum son 14 yılda Apple’a yönelik iki kez rekabet ihlalleri nedeniyle dava açmıştı. Ancak bu üçüncü dava Apple’ın hakim konumunu yasadışı olarak sürdürmekle suçlayan ilk dava olma özelliğini taşıyor.
Apple bu davadan yara alabilir
Henüz suçlamaların ne olacağı belli değil ancak aktarılanlara göre akıllı takip cihazı üreticisi Tile gibi firmalar Apple'ın iPhone'un sensörleriyle çalışma yollarını kısıtladığından uzunca bir süredir şikayetçi. Hatta ve hatta Apple, kullanıcıların kaybolduklarında bulmalarına yardımcı olmak için araba anahtarı gibi eşyalara takılabilen AirTag'leri, Tile'ın benzer bir ürünü satmaya başlamasından birkaç yıl sonra satmaya başlamıştı. Benzer bir durum Apple Pay için de geçerli. iPhone’larda temassız ödemelere olanak tanıyan NFC bulunsa da Apple, çipe erişmek isteyen bankaların Apple Pay hizmetini kullanmasını şart koşuyor.
Sadece bu da değil; Meta, Microsoft, X ve Match Group, Apple'ın App Store'daki ödemeleri düzenleyen mahkeme kararına uymadığını mahkemeye bildirdi. Teknoloji devleri, Apple'ın tüketicileri dijital içerik için daha ucuz ödeme yöntemlerine yönlendirmeyi zorlaştırarak 2021 Eylül'deki ihtiyati tedbir kararını "açıkça ihlal ettiğini" söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.