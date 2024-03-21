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    Anlık Bildirim

    ABD Adalet Bakanlığı Apple'a rekabet ihlalleri nedeniyle dava açacak

    ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Apple'a rakip şirketlerin iPhone'un donanım ve yazılım özelliklerine erişimini engelleyerek rekabet yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla dava açmaya hazırlanıyor.
    ABD Adalet Bakanlığı Apple'a rekabet ihlalleri için dava açacak Tam Boyutta Gör
    ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), dünyanın en değerli ikinci teknoloji Apple’ı rakip şirketlerin iPhone'un donanım ve yazılım özelliklerine erişmesini kısıtlayarak rekabet yasalarını ihlal etmekle suçlamaya hazırlanıyor. Federal mahkemede açılması beklenen davanın “Big Tech” olarak tanımlanan Alphabet, Amazon, Meta, Apple ve Microsoft’ya yönelik atılan diğer rekabet temelli devaları takip etmesi bekleniyor.

    DOJ, halihazırda Google'ı tekelleşme nedeniyle dava ederken Federal Ticaret Komisyonu (FTC) da Meta ve Amazon karşı antitröst davaları yürütüyor. Bununla birlikte Adalet Bakanlığı'nın açacağı dava bir ilk değil, kurum son 14 yılda Apple’a yönelik iki kez rekabet ihlalleri nedeniyle dava açmıştı. Ancak bu üçüncü dava Apple’ın hakim konumunu yasadışı olarak sürdürmekle suçlayan ilk dava olma özelliğini taşıyor.

    Apple bu davadan yara alabilir

    Henüz suçlamaların ne olacağı belli değil ancak aktarılanlara göre akıllı takip cihazı üreticisi Tile gibi firmalar Apple'ın iPhone'un sensörleriyle çalışma yollarını kısıtladığından uzunca bir süredir şikayetçi. Hatta ve hatta Apple, kullanıcıların kaybolduklarında bulmalarına yardımcı olmak için araba anahtarı gibi eşyalara takılabilen AirTag'leri, Tile'ın benzer bir ürünü satmaya başlamasından birkaç yıl sonra satmaya başlamıştı. Benzer bir durum Apple Pay için de geçerli. iPhone’larda temassız ödemelere olanak tanıyan NFC bulunsa da Apple, çipe erişmek isteyen bankaların Apple Pay hizmetini kullanmasını şart koşuyor.

    Sadece bu da değil; Meta, Microsoft, X ve Match Group, Apple'ın App Store'daki ödemeleri düzenleyen mahkeme kararına uymadığını mahkemeye bildirdi. Teknoloji devleri, Apple'ın tüketicileri dijital içerik için daha ucuz ödeme yöntemlerine yönlendirmeyi zorlaştırarak 2021 Eylül'deki ihtiyati tedbir kararını "açıkça ihlal ettiğini" söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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