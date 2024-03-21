ABD Adalet Bakanlığı Apple'a rekabet ihlalleri nedeniyle dava açacak

Tam Boyutta Gör ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), dünyanın en değerli ikinci teknoloji Apple’ı rakip şirketlerin iPhone'un donanım ve yazılım özelliklerine erişmesini kısıtlayarak rekabet yasalarını ihlal etmekle suçlamaya hazırlanıyor. Federal mahkemede açılması beklenen davanın “Big Tech” olarak tanımlanan Alphabet, Amazon, Meta, Apple ve Microsoft’ya yönelik atılan diğer rekabet temelli devaları takip etmesi bekleniyor.

DOJ, halihazırda Google'ı tekelleşme nedeniyle dava ederken Federal Ticaret Komisyonu (FTC) da Meta ve Amazon karşı antitröst davaları yürütüyor. Bununla birlikte Adalet Bakanlığı'nın açacağı dava bir ilk değil, kurum son 14 yılda Apple’a yönelik iki kez rekabet ihlalleri nedeniyle dava açmıştı. Ancak bu üçüncü dava Apple’ın hakim konumunu yasadışı olarak sürdürmekle suçlayan ilk dava olma özelliğini taşıyor.

Apple bu davadan yara alabilir

Henüz suçlamaların ne olacağı belli değil ancak aktarılanlara göre akıllı takip cihazı üreticisi Tile gibi firmalar Apple'ın iPhone'un sensörleriyle çalışma yollarını kısıtladığından uzunca bir süredir şikayetçi. Hatta ve hatta Apple, kullanıcıların kaybolduklarında bulmalarına yardımcı olmak için araba anahtarı gibi eşyalara takılabilen AirTag'leri, Tile'ın benzer bir ürünü satmaya başlamasından birkaç yıl sonra satmaya başlamıştı. Benzer bir durum Apple Pay için de geçerli. iPhone’larda temassız ödemelere olanak tanıyan NFC bulunsa da Apple, çipe erişmek isteyen bankaların Apple Pay hizmetini kullanmasını şart koşuyor.

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Sadece bu da değil; Meta, Microsoft, X ve Match Group, Apple'ın App Store'daki ödemeleri düzenleyen mahkeme kararına uymadığını mahkemeye bildirdi. Teknoloji devleri, Apple'ın tüketicileri dijital içerik için daha ucuz ödeme yöntemlerine yönlendirmeyi zorlaştırarak 2021 Eylül'deki ihtiyati tedbir kararını "açıkça ihlal ettiğini" söyledi.

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ABD Adalet Bakanlığı Apple'a rekabet ihlalleri için dava açacak