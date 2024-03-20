Apple, iPad Pro'da ilk kez mat ekran seçeneği sunabilir

Tam Boyutta Gör Instant Digital, Apple’ın yeni nesil iPad Pro modellerinde ilk kez mat ekran seçeneği sunacağını iddia ediyor. iPad Pro 2024, standart parlak cam kaplamaya ek olarak yeni mat ekran seçeneğiyle gelecek.

2024 iPad Pro geliyor: İşte yeni iPad Pro hakkında tüm bilinenler 1 hf. önce eklendi

iPad için mat ekran koruyucular oldukça popüler hale geldi, dolayısıyla Apple’ın isteyenlere satın alma noktasında böyle bir seçenek sunmaya çalışması mümkün.

Mat ekran, Apple Pro Display XDR ve Studio Display’deki gibi nano dokulu cam mı olacak belli değil. Nano dokulu cam, çok ışık alan ortamlar için ideal, parlamayı en aza indirecek şekilde ışığı dağıtan etkili bir mat kaplama. Mat ekran kaplamaları yansımaları etkili bir şekilde azaltırken görüntüyü biraz daha donuk ve koyu hale getiriyor. Nano dokulu cam, görüntü kalitesinin korunmasına yardımcı olan bir yüzeye sahip. Yağı ve kiri yoğun tutan dokulu yüzeyi nedeniyle temizlenmesi biraz daha zor. Apple, bu camın yumuşak, aşındırmayan malzemeden yapılmış parlatma beziyle temizlenmesi gerektiğini söylüyor. iPad’in mat ekranı parmak izlerini ne kadar tutacak göreceğiz.

Yeni iPad'ler 26 Mart'ta tanıtılabilir

Mat ekran seçeneği 2024 iPad Pro modeline özel olmayabilir; iPad Air 6. nesil de mat ekran kullanabilir. Önümüzdeki hafta yeni iPad modellerinin duyurulması bekleniyor.

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Yeni iPad Pro, mat ekran seçeneğiyle gelebilir