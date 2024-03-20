Apple, iPad Pro'da ilk kez mat ekran seçeneği sunabilir

iPad için mat ekran koruyucular oldukça popüler hale geldi, dolayısıyla Apple’ın isteyenlere satın alma noktasında böyle bir seçenek sunmaya çalışması mümkün.
Mat ekran, Apple Pro Display XDR ve Studio Display’deki gibi nano dokulu cam mı olacak belli değil. Nano dokulu cam, çok ışık alan ortamlar için ideal, parlamayı en aza indirecek şekilde ışığı dağıtan etkili bir mat kaplama. Mat ekran kaplamaları yansımaları etkili bir şekilde azaltırken görüntüyü biraz daha donuk ve koyu hale getiriyor. Nano dokulu cam, görüntü kalitesinin korunmasına yardımcı olan bir yüzeye sahip. Yağı ve kiri yoğun tutan dokulu yüzeyi nedeniyle temizlenmesi biraz daha zor. Apple, bu camın yumuşak, aşındırmayan malzemeden yapılmış parlatma beziyle temizlenmesi gerektiğini söylüyor. iPad’in mat ekranı parmak izlerini ne kadar tutacak göreceğiz.
Yeni iPad'ler 26 Mart'ta tanıtılabilir
Mat ekran seçeneği 2024 iPad Pro modeline özel olmayabilir; iPad Air 6. nesil de mat ekran kullanabilir. Önümüzdeki hafta yeni iPad modellerinin duyurulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.