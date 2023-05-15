ABD Adalet Bakanlığı, DeFi hackerların peşinde

Geçtiğimiz yıl boyunca 630 milyon dolarlık kripto varlık çalan Kuzey Koreli hackerlar, bu alana damga vurmuştu. Sektörün her alanında saldırıya geçen kripto hırsızları, genellikle de o sürecin trend konularına yöneliyordu.
Adalet Bakanlığı'nın Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibi (NCET) Direktörü Eun Young Choi, bakanlığın DeFi ve özellikle blockchain köprüleri ile ilgili hırsızlık ve hack olaylarına odaklandı.
Kripto ve Dijital Varlıklar Zirvesi’nde de konuşan Choi, DOJ’nin ya suç işleyen ya da işlemlerin izini gizlemek için göz yuman kripto şirketlerinin peşinde olduğunu yineledi:
“DoJ, kara para aklama gibi suçları kendileri işleyen veya bunların olmasına izin veren şirketleri hedefliyor”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.