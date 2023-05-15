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    ABD Adalet Bakanlığı, DeFi hackerların peşinde

    Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’nın kripto ekibi, DeFi platformlarına saldıran hackerları odağına alıyor.                                            
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    ABD Adalet Bakanlığı, DeFi hackerların peşinde Tam Boyutta Gör
    Son dönemde birçok düzenleyici kurum kripto para sektöründe olup bitenleri kontrol altına almak istiyor. Bu kez ABD Adalet Bakanlığı DeFi hackerlarının peşinde. ABD Adalet Bakanlığı’nın üst düzey kripto polisi, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının yükselişi göz önüne alındığında bunun oldukça önemli bir sorun olduğunu söyledi. 

    Geçtiğimiz yıl boyunca 630 milyon dolarlık kripto varlık çalan Kuzey Koreli hackerlar, bu alana damga vurmuştu. Sektörün her alanında saldırıya geçen kripto hırsızları, genellikle de o sürecin trend konularına yöneliyordu. 

    Adalet Bakanlığı'nın Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibi (NCET) Direktörü Eun Young Choi, bakanlığın DeFi ve özellikle blockchain köprüleri ile ilgili hırsızlık ve hack olaylarına odaklandı. 

    Kripto ve Dijital Varlıklar Zirvesi’nde de konuşan Choi, DOJ’nin ya suç işleyen ya da işlemlerin izini gizlemek için göz yuman kripto şirketlerinin peşinde olduğunu yineledi: 

    “DoJ, kara para aklama gibi suçları kendileri işleyen veya bunların olmasına izin veren şirketleri hedefliyor”

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 8 saat önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 3 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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