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    ABD, en güçlü nükleer olmayan patlayıcı için aradığını Türkiye’de buldu

    ABD, dünyanın en güçlü nükleer olmayan patlayıcı üretimini 40 yıl sonra yeniden canlandırıyor. TNT üretim tesisi Türk Repkon tarafından inşa edilip hazır hale getirilecek.
    ABD, aradığını Türk savunma sanayisinde buldu Tam Boyutta Gör
    Metal şekillendirme sektöründeki çalışmalarıyla yenilikçi çözümler sunan Repkon, savunma, havacılık ve uzay sanayisine yönelik stratejik ürünleriyle ilgi görmeye devam ediyor. Şimdi ise firmanın ABD’deki ayağı olan Repkon USA, ABD ordusu için Kentucky'de bir TNT üretim tesisi tasarlamak, inşa etmek ve devreye almak için 435 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

    ABD’nin aradığı Türk savunma sanayisinden çıktı

    ABD Ordusu, yaklaşık 40 yıllık bir aradan sonra dünyanın en güçlü nükleer olmayan patlayıcısı olarak kabul edilen Trinitrotoluen (TNT) üretimine yeniden başlıyor. TNT, el bombalarından son yıllarda oldukça talep gören 155 mm topçu mermileri ve yüksek imha gücüne sahip çeşitli mühimmatlarda kullanılıyor. Kentucky’de kurulacak yeni tesisle, ABD’nin TNT ihtiyacı için dışa bağımlılığı sona erecek.

    ABD, aradığını Türk savunma sanayisinde buldu Tam Boyutta Gör
    Yapılan açıklamaya göre Repkon'un ABD'de faaliyet gösteren şirketi Repkon USA, ABD ordusu için Kentucky'de bir TNT üretim tesisi tasarlamak, inşa etmek ve devreye almak için 435 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Bu yeni tesisin de katkılarıyla ABD Ordusu, 2026 mali yılına kadar ayda 100.000 mermi üretmeyi planlamakta. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte artan mühimmat talebine yanıt vermek isteyen ABD, bu adımla savunma sanayisini daha güçlü bir hale getirmeyi planlıyor. ABD'de üretilen 155 milimetrelik mermilerin yüzde 30'u Teksas'taki bu üretim hatlarından sağlanacak.

    Tümgeneral John T. Reim, Kentucky'deki yeni TNT tesisinin, ABD ordusunun “temel kaynaklara zamanında erişimini” sağlamak için ordunun mühimmat üretimini artırma stratejisinin bir parçası olduğunu söylerken “Bugün, 1986'dan beri sahip olmadığımız TNT üretiminin Amerikan topraklarına geri dönüşünün başlangıcıdır” ifadelerini kullandı.

    Repkon hakkında

    Repkon, metal şekillendirme sektöründe akıtarak sıvama (flowforming), kesme kuvveti ile sıvama (shearforming), rotasyonel soğuk dövme, kapalı/açık kalıpta sıcak dövme, sıcak uç konikleştirme proseslerinin (hot spinning) yanı sıra patlayıcı materyallerin sıkıştırılmasına yönelik inovatif teknolojiye sahip stratejik makine ile ekipmanları ve yüksek hassasiyetli üretim çözümleriyle dünyanın farklı noktalarındaki ihtiyaç sahipleri tarafından tercih ediliyor. Repkon artantalebe yanıt vermek için Avusturya ve İsviçre'de faaliyet gösteren ve sivil patlayıcılar, askeri malzemeler ve mühimmat imhası alanında uzmanlığa sahip Bowas'ı satın almıştı.

    Kaynakça https://abcnews.go.com/US/wireStory/army-us-restart-domestic-tnt-production-plant-built-115661268 https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/abd-careyi-turk-savunma-sanayisinde-buldu/3391385
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    E_Y_B_H_P_T 8 saat önce

    Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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