ABD, en güçlü nükleer olmayan patlayıcı için aradığını Türkiye’de buldu

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Tam Boyutta Gör Metal şekillendirme sektöründeki çalışmalarıyla yenilikçi çözümler sunan Repkon, savunma, havacılık ve uzay sanayisine yönelik stratejik ürünleriyle ilgi görmeye devam ediyor. Şimdi ise firmanın ABD’deki ayağı olan Repkon USA, ABD ordusu için Kentucky'de bir TNT üretim tesisi tasarlamak, inşa etmek ve devreye almak için 435 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

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ABD Ordusu, yaklaşık 40 yıllık bir aradan sonra dünyanın en güçlü nükleer olmayan patlayıcısı olarak kabul edilen Trinitrotoluen (TNT) üretimine yeniden başlıyor. TNT, el bombalarından son yıllarda oldukça talep gören 155 mm topçu mermileri ve yüksek imha gücüne sahip çeşitli mühimmatlarda kullanılıyor. Kentucky’de kurulacak yeni tesisle, ABD’nin TNT ihtiyacı için dışa bağımlılığı sona erecek.

Tam Boyutta Gör Yapılan açıklamaya göre Repkon'un ABD'de faaliyet gösteren şirketi Repkon USA, ABD ordusu için Kentucky'de bir TNT üretim tesisi tasarlamak, inşa etmek ve devreye almak için 435 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Bu yeni tesisin de katkılarıyla ABD Ordusu, 2026 mali yılına kadar ayda 100.000 mermi üretmeyi planlamakta. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte artan mühimmat talebine yanıt vermek isteyen ABD, bu adımla savunma sanayisini daha güçlü bir hale getirmeyi planlıyor. ABD'de üretilen 155 milimetrelik mermilerin yüzde 30'u Teksas'taki bu üretim hatlarından sağlanacak.

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Tümgeneral John T. Reim, Kentucky'deki yeni TNT tesisinin, ABD ordusunun “temel kaynaklara zamanında erişimini” sağlamak için ordunun mühimmat üretimini artırma stratejisinin bir parçası olduğunu söylerken “Bugün, 1986'dan beri sahip olmadığımız TNT üretiminin Amerikan topraklarına geri dönüşünün başlangıcıdır” ifadelerini kullandı.

Repkon hakkında

Repkon, metal şekillendirme sektöründe akıtarak sıvama (flowforming), kesme kuvveti ile sıvama (shearforming), rotasyonel soğuk dövme, kapalı/açık kalıpta sıcak dövme, sıcak uç konikleştirme proseslerinin (hot spinning) yanı sıra patlayıcı materyallerin sıkıştırılmasına yönelik inovatif teknolojiye sahip stratejik makine ile ekipmanları ve yüksek hassasiyetli üretim çözümleriyle dünyanın farklı noktalarındaki ihtiyaç sahipleri tarafından tercih ediliyor. Repkon artantalebe yanıt vermek için Avusturya ve İsviçre'de faaliyet gösteren ve sivil patlayıcılar, askeri malzemeler ve mühimmat imhası alanında uzmanlığa sahip Bowas'ı satın almıştı.

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