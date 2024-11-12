ABD, en güçlü nükleer olmayan patlayıcı için aradığını Türkiye’de buldu

ABD’nin aradığı Türk savunma sanayisinden çıktı
ABD Ordusu, yaklaşık 40 yıllık bir aradan sonra dünyanın en güçlü nükleer olmayan patlayıcısı olarak kabul edilen Trinitrotoluen (TNT) üretimine yeniden başlıyor. TNT, el bombalarından son yıllarda oldukça talep gören 155 mm topçu mermileri ve yüksek imha gücüne sahip çeşitli mühimmatlarda kullanılıyor. Kentucky’de kurulacak yeni tesisle, ABD’nin TNT ihtiyacı için dışa bağımlılığı sona erecek.
Tümgeneral John T. Reim, Kentucky'deki yeni TNT tesisinin, ABD ordusunun “temel kaynaklara zamanında erişimini” sağlamak için ordunun mühimmat üretimini artırma stratejisinin bir parçası olduğunu söylerken “Bugün, 1986'dan beri sahip olmadığımız TNT üretiminin Amerikan topraklarına geri dönüşünün başlangıcıdır” ifadelerini kullandı.
Repkon hakkında
Repkon, metal şekillendirme sektöründe akıtarak sıvama (flowforming), kesme kuvveti ile sıvama (shearforming), rotasyonel soğuk dövme, kapalı/açık kalıpta sıcak dövme, sıcak uç konikleştirme proseslerinin (hot spinning) yanı sıra patlayıcı materyallerin sıkıştırılmasına yönelik inovatif teknolojiye sahip stratejik makine ile ekipmanları ve yüksek hassasiyetli üretim çözümleriyle dünyanın farklı noktalarındaki ihtiyaç sahipleri tarafından tercih ediliyor. Repkon artantalebe yanıt vermek için Avusturya ve İsviçre'de faaliyet gösteren ve sivil patlayıcılar, askeri malzemeler ve mühimmat imhası alanında uzmanlığa sahip Bowas'ı satın almıştı.Kaynakça https://abcnews.go.com/US/wireStory/army-us-restart-domestic-tnt-production-plant-built-115661268 https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/abd-careyi-turk-savunma-sanayisinde-buldu/3391385 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir