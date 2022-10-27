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    ABD, 2022'nin sonunda Avrupa ve Türkiye'de yeni nükleer bombalarını konuşlandıracak

    Pentagon, B61'in eski versiyonunun yerini alması gereken modernize edilmiş B61-12 nükleer bombalarının Avrupa ve Türkiye'de konuşlandırılmasına yönelik programı hızlandırma kararı aldı.
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    ABD Avrupa ve Türkiye'de yeni nükleer bombalarını konuşlandıracak Tam Boyutta Gör
    Politico'nun konu hakkında bilgi sahibi diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD, Avrupa'daki NATO üslerinde geliştirilmiş B61-12 termonükleer bombalarının konuşlandırılmasını hızlandırma kararı aldı.

    Mühimmat modernizasyon programının 10 milyar dolar tutarında olduğu tahmin ediliyor. Yeni programın Türkiye, Almanya, İtalya, Belçika ve Hollanda'daki hava üslerinde depolanan yaklaşık 100 bomba da dahil olmak üzere daha önceki versiyonların yerini almak üzere tasarlandığı bildirildi.

    Avrupa'da durumu daha da kötüleştirebilir

    B61-12 bombası bir önceki modelin gücünü koruyor - 0.3, 1.5, 10 veya 50 kiloton - ve yeni silahın ana özelliği kuyruk yüzgeci. B61-12 bombasının artık yönlendirilebilir ve daha isabetli olduğu; bu sayede yüksek irtifada uçan bir uçaktan atılabileceği ve ardından bombanın otonom olarak hedefe doğru süzülebileceği belirtiliyor.

    ABD Avrupa ve Türkiye'de yeni nükleer bombalarını konuşlandıracak Tam Boyutta Gör
    Yeni nükleer savaş başlığının ilk partisi, daha önce planlandığı gibi 2023 sonu ya da 2024 yerine, Aralık 2022 gibi erken bir tarihte Avrupa'daki askeri üslere ulaşacak. Birçok gözlemciye göre erkene çekme kararı Avrupa'da zaten tehlikeli olan durumu daha da kötüleştirebilir.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    ABD, nato ve
    5 etiket daha pentagon B61-12 B61-12 termonükleer bomba Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
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