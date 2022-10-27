ABD, 2022'nin sonunda Avrupa ve Türkiye'de yeni nükleer bombalarını konuşlandıracak

Tam Boyutta Gör Politico'nun konu hakkında bilgi sahibi diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD, Avrupa'daki NATO üslerinde geliştirilmiş B61-12 termonükleer bombalarının konuşlandırılmasını hızlandırma kararı aldı.

Türkiye yeni yerli silah sistemleri ile SAHA EXPO 2022'de 1 gün önce eklendi

Mühimmat modernizasyon programının 10 milyar dolar tutarında olduğu tahmin ediliyor. Yeni programın Türkiye, Almanya, İtalya, Belçika ve Hollanda'daki hava üslerinde depolanan yaklaşık 100 bomba da dahil olmak üzere daha önceki versiyonların yerini almak üzere tasarlandığı bildirildi.

Avrupa'da durumu daha da kötüleştirebilir

B61-12 bombası bir önceki modelin gücünü koruyor - 0.3, 1.5, 10 veya 50 kiloton - ve yeni silahın ana özelliği kuyruk yüzgeci. B61-12 bombasının artık yönlendirilebilir ve daha isabetli olduğu; bu sayede yüksek irtifada uçan bir uçaktan atılabileceği ve ardından bombanın otonom olarak hedefe doğru süzülebileceği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Yeni nükleer savaş başlığının ilk partisi, daha önce planlandığı gibi 2023 sonu ya da 2024 yerine, Aralık 2022 gibi erken bir tarihte Avrupa'daki askeri üslere ulaşacak. Birçok gözlemciye göre erkene çekme kararı Avrupa'da zaten tehlikeli olan durumu daha da kötüleştirebilir.

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