ABD, 2022'nin sonunda Avrupa ve Türkiye'de yeni nükleer bombalarını konuşlandıracak

Mühimmat modernizasyon programının 10 milyar dolar tutarında olduğu tahmin ediliyor. Yeni programın Türkiye, Almanya, İtalya, Belçika ve Hollanda'daki hava üslerinde depolanan yaklaşık 100 bomba da dahil olmak üzere daha önceki versiyonların yerini almak üzere tasarlandığı bildirildi.
Avrupa'da durumu daha da kötüleştirebilir
B61-12 bombası bir önceki modelin gücünü koruyor - 0.3, 1.5, 10 veya 50 kiloton - ve yeni silahın ana özelliği kuyruk yüzgeci. B61-12 bombasının artık yönlendirilebilir ve daha isabetli olduğu; bu sayede yüksek irtifada uçan bir uçaktan atılabileceği ve ardından bombanın otonom olarak hedefe doğru süzülebileceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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