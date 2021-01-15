ABD Başkanı Trump, Xiaomi’yi kara listeye ekledi

Trump yönetimi, görevi devretmesine sayılı günler kala dokuz Çinli şirketi daha kara listeye aldı. ABD Savunma Bakanlığı, yaptırımlara tabi Çinli şirketlerin yeni bir listesini yayınladı. Söz konusu listede akıllı telefon üreticisi Xiaomi de dahil olmak üzere dokuz şirket bulunuyor.İlginizi Çekebilir ABD'nin kara liste kararına Xiaomi Türkiye'den resmi açıklama
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Amerikalı yatırımcıların, Çin ordusu veya hükümetiyle bağlantısı olduğundan şüphelenilen bu şirketlere para ve kaynak aktarımı yapması yasaklandı. Yatırımcıların, 11 Kasım 2021'e kadar listeye dahil edilen bu şirketlerdeki varlıklarını elden çıkarması gerekecek.
Xiaomi, Huawei ile aynı kaderi mi paylaşacak?
Listede Xiaomi'ye ek olarak petrol ve doğalgaz şirketi CNOOC, yonga üreticisi GOWIN Semiconductor Corp ve Grand China Air da yer alıyor. Öte yandan bunun Huawei ve ZTE'nin dahil olduğu kara liste olmadığını belirtmekte fayda var.
Xiaomi'nin Android lisansının iptal edilmesi veya ABD’li firmalardan bileşen tedarik edememesi gibi bir durum "şimdilik" söz konusu değil. Bu sadece yatırım yasağı. Kara listenin genişletilmesi Donald Trump yönetiminin son icraatlarından biri oldu. 20 Ocak'ta yeni başkan Joe Biden resmi olarak görevi devralacak.
Kaynakça https://media.defense.gov/2021/Jan/14/2002565154/-1/-1/0/DOD-RELEASES-LIST-OF-ADDITIONAL-COMPANIES-IN-ACCORDANCE-WITH-SECTION-1237-OF-FY99-NDAA.PDF https://www.reuters.com/article/usa-china-comac-military/exclusive-trump-administration-adds-chinas-comac-xiaomi-to-chinese-military-blacklist-idUSL1N2JP233 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hava yastıklı bisiklet kaskı
Testleri yapılmıştır umarım. Hava kabarcıkları sert bir düşmenin etkisiyle büzülüp kafayı yerdeki çakıllara vs. deldirirse anlamı yok. 15 saat de bataryanın iyi haliyle, kullanımla zayıfladıkça ne olacak? Buradan Edirne git gel minimum 10 saat tutar hiç durmadan ve iyi bir performans ve hava koşulu ile. Normal şekilde 15 saati buluyor. Yani çok uzun sürüşlerde powerbank gezdirmek lazım buna özel.
Kaskı bir yere değdirseydiniz be..
ben hala bu özelliği kullanamıyorum.
batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.
Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...
Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü
Anında Mozart'a dönüşün....
Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?
:)
Arka Sokaklar :)))
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