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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD Başkanı Trump, Xiaomi’yi kara listeye ekledi

    ABD Başkanı Donald Trump, giderayak aralarında Xiaomi'nin de yer aldığı dokuz Çinli şirketi daha karar listeye ekledi. Peki bu karar yaptırımlar listesine dahil edilen Xiaomi için ne anlama geliyor?
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    3,1b
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    ABD Başkanı Trump, Xiaomi’yi kara listeye ekledi
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    Trump yönetimi, görevi devretmesine sayılı günler kala dokuz Çinli şirketi daha kara listeye aldı. ABD Savunma Bakanlığı, yaptırımlara tabi Çinli şirketlerin yeni bir listesini yayınladı. Söz konusu listede akıllı telefon üreticisi Xiaomi de dahil olmak üzere dokuz şirket bulunuyor.

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    Amerikalı yatırımcıların, Çin ordusu veya hükümetiyle bağlantısı olduğundan şüphelenilen bu şirketlere para ve kaynak aktarımı yapması yasaklandı. Yatırımcıların, 11 Kasım 2021'e kadar listeye dahil edilen bu şirketlerdeki varlıklarını elden çıkarması gerekecek.

    ABD Başkanı Trump, Xiaomi’yi kara listeye ekledi
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    Xiaomi, Huawei ile aynı kaderi mi paylaşacak?

    Listede Xiaomi'ye ek olarak petrol ve doğalgaz şirketi CNOOC, yonga üreticisi GOWIN Semiconductor Corp ve Grand China Air da yer alıyor. Öte yandan bunun Huawei ve ZTE'nin dahil olduğu kara liste olmadığını belirtmekte fayda var.

    Xiaomi'nin Android lisansının iptal edilmesi veya ABD’li firmalardan bileşen tedarik edememesi gibi bir durum "şimdilik" söz konusu değil. Bu sadece yatırım yasağı. Kara listenin genişletilmesi Donald Trump yönetiminin son icraatlarından biri oldu. 20 Ocak'ta yeni başkan Joe Biden resmi olarak görevi devralacak.



    Kaynakça https://media.defense.gov/2021/Jan/14/2002565154/-1/-1/0/DOD-RELEASES-LIST-OF-ADDITIONAL-COMPANIES-IN-ACCORDANCE-WITH-SECTION-1237-OF-FY99-NDAA.PDF https://www.reuters.com/article/usa-china-comac-military/exclusive-trump-administration-adds-chinas-comac-xiaomi-to-chinese-military-blacklist-idUSL1N2JP233 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Hava yastıklı bisiklet kaskı

    sis651

    Testleri yapılmıştır umarım. Hava kabarcıkları sert bir düşmenin etkisiyle büzülüp kafayı yerdeki çakıllara vs. deldirirse anlamı yok. 15 saat de bataryanın iyi haliyle, kullanımla zayıfladıkça ne olacak? Buradan Edirne git gel minimum 10 saat tutar hiç durmadan ve iyi bir performans ve hava koşulu ile. Normal şekilde 15 saati buluyor. Yani çok uzun sürüşlerde powerbank gezdirmek lazım buna özel.

    1 saat önce
    Cem300

    Kaskı bir yere değdirseydiniz be..

    3 saat önce
    emrahsnr

    ben hala bu özelliği kullanamıyorum.

    3 saat önce
    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    22 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    23 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    1 gün önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    2 gün önce
    ccc231

    :)

    2 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    2 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Muguroz 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen aycibin
    Bu yorumun gerçekle uzaktan yakından alakasi yok , sanırım telefon fiyatlarının hiç birinden haberiniz yok!! Xiaomi telefonları eskiye nazaran görece pahalı çıksa da fiyat olarak samsung ve Apple'in eline su dökemez.... Ayrica xiaomi bu kalitede bu fiyatta telefon ürettikce Apple ve Samsung KATİYEN ürün almam. Fiyatları piyasaya çıktıktan sonra daha da düşüyor ayrıca. Xiaomi'yi beğenen biriai olarak bu habere üzüldüm.
    Bu yorumun gerçekle uzaktan yakından alakasi yok , sanırım telefon fiyatlarının hiç birinden haberiniz yok!! Xiaomi telefonları eskiye nazaran görece pahalı çık...
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    2 Yanıt Yanıtla +19
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    Alqu 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amerikan halkı üzülmesin Vestel var Venüs var. Amerikan halkına vestel satarız
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    cengizhan72 (cengiz han) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Abd bencil bir ülke olarak başka markaların yükselmelerine tahammülleri yok, yaptırım ile markaları baltalamaya çalışıyor domalt amca.
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    BLasTeaR (Uğur Y.) 23 dk. ( Mesaj Silindi )
    "eski ABD Başkanı" olacak.
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    Şeref60 (Şeref Berber) 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    Trup çırpınıyor
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    DH Misafiri 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hocam bu kadar amerikan düşmanısınız saygı duyarım lakin sevmediginiz bir milletin en büyük firmalarından birini logosu niçin profil fotografınız osmanlı tuğrası yapsanıza size daha yakışır.
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    noobszle 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    yaw , herkes artık uyansın , abd dediğimiz sözde dünyaya barış getirecek kendisine sormak lazim sana bu rolü kim yazdı , bakmayın bu devran döner son gelişmeler artık abd nin yakin zamanda düşeceği durumun sinyalini veriyor hani derler ya büyük resim ahanda büyük resim bu 🤗
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    dasfidanya (Dasfi Danya) 54 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Trump gider ayak Çinlilere yolluk yapmış
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    Tony Ferguson 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    türkiyede insanlar bütcesine uydurmak için xiaomi falan alıyor da amerika da neden alıyorlar bilen yok
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    Bob Kelso 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çin markası telefon almam.
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    Patria o Muerte 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    abd'de yaşasam asla almayacağım bir marka, orda yaşayıp da xiaomi alanlara hayret ediyorum.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amerika da xiaomi alan mı var cidden merak ediyorum. Operatörle iphone gibi samsung gibi telefonlar bedava geliyorlar.
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    Alqu 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amerikan halkı üzülmesin Vestel var Venüs var. Amerikan halkına vestel satarız
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