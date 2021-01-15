ABD Başkanı Trump, Xiaomi’yi kara listeye ekledi

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Trump yönetimi, görevi devretmesine sayılı günler kala dokuz Çinli şirketi daha kara listeye aldı. ABD Savunma Bakanlığı, yaptırımlara tabi Çinli şirketlerin yeni bir listesini yayınladı. Söz konusu listede akıllı telefon üreticisi Xiaomi de dahil olmak üzere dokuz şirket bulunuyor.

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Amerikalı yatırımcıların, Çin ordusu veya hükümetiyle bağlantısı olduğundan şüphelenilen bu şirketlere para ve kaynak aktarımı yapması yasaklandı. Yatırımcıların, 11 Kasım 2021'e kadar listeye dahil edilen bu şirketlerdeki varlıklarını elden çıkarması gerekecek.

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Xiaomi, Huawei ile aynı kaderi mi paylaşacak?

Listede Xiaomi'ye ek olarak petrol ve doğalgaz şirketi CNOOC, yonga üreticisi GOWIN Semiconductor Corp ve Grand China Air da yer alıyor. Öte yandan bunun Huawei ve ZTE'nin dahil olduğu kara liste olmadığını belirtmekte fayda var.

Xiaomi'nin Android lisansının iptal edilmesi veya ABD’li firmalardan bileşen tedarik edememesi gibi bir durum "şimdilik" söz konusu değil. Bu sadece yatırım yasağı. Kara listenin genişletilmesi Donald Trump yönetiminin son icraatlarından biri oldu. 20 Ocak'ta yeni başkan Joe Biden resmi olarak görevi devralacak.

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