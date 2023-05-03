ABD, Çin’in yapay zeka endüstrisini zar zor yavaşlattı

Çin, yavaşladı ama durmadı
Kurallar, chatbot ve diğer yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinde küresel teknoloji endüstrisinin standardı haline gelen Nvidia ve AMD çiplerinin Çin’e sevkiyatını kısıtlamıştı. Ancak Nvidia, Çin pazarı için çiplerinin ABD kurallarına uyacak şekilde yavaşlatılmış varyantlarını üreterek bir anlamda kuralları delmişti. Yavaşlatılmış Nvidia çipleri bile Çinli firmalar için bir gelişmeyi temsil ediyor. Çin'in en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Tencent Holdings, geçen ay Nvidia'nın yavaşlatılmış H800'ünü kullanan sistemlerin en büyük yapay zeka sistemini eğitmek için gereken süreyi yarıdan fazla azaltacağını söylemişti.
Sonuç olarak ABD’li firmalar Çin ile ticaret yapmaya devam ediyor ve güncel donanımlarının farklı, daha yavaş versiyonlarını ülkeye sevk ediyor. Sevk edilen çiplerin işlem hacmi ve çipten çipe aktarım hızları önemli oranda düşürülmüş olsa da uzmanlar bu handikapların sadece daha fazla zamana ve paraya mal olacağını söylüyor. Daha fazla para harcamak Alibaba, Baidu veya Tencent gibi firmalar için ise bir sorun teşkil etmiyor. Öte yandan en nihayetinde ABD, Çin’in yapay zeka endüstrisini yavaşlattı ancak yaptırımlar kesinlikle bundan daha fazlasını yapamadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah