Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD, Çin’in yapay zeka endüstrisini zar zor yavaşlattı

    ABD’nin Çin’e yönelik başlattığı ticaret savaşı çeşitli yaptırım ve ticaret kontrolleriyle devam etmişti. Ancak görünüşe göre ABD’nin yaptırımları Çin’i sadece yavaşlattı, durdurmadı.
    Oy Ver
    ABD, Çin’i zar zor yavaşlattı Tam Boyutta Gör
    Çin'in nükleer silah geliştirmede kullanılan süper bilgisayarlar ve ChatGPT gibi yapay zeka sistemleri geliştirmesini dondurmak için geçen yıl uygulamaya konulan ABD mikroçip ihracat kontrollerinin Çin'in teknoloji sektörü üzerinde çok az etkisinin olduğu bildirildi.

    Çin, yavaşladı ama durmadı

    Kurallar, chatbot ve diğer yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinde küresel teknoloji endüstrisinin standardı haline gelen Nvidia ve AMD çiplerinin Çin’e sevkiyatını kısıtlamıştı. Ancak Nvidia, Çin pazarı için çiplerinin ABD kurallarına uyacak şekilde yavaşlatılmış varyantlarını üreterek bir anlamda kuralları delmişti. Yavaşlatılmış Nvidia çipleri bile Çinli firmalar için bir gelişmeyi temsil ediyor. Çin'in en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Tencent Holdings, geçen ay Nvidia'nın yavaşlatılmış H800'ünü kullanan sistemlerin en büyük yapay zeka sistemini eğitmek için gereken süreyi yarıdan fazla azaltacağını söylemişti.

    ABD, Çin’i zar zor yavaşlattı
    Önde gelen sektör analistlerinden Charlie Chai, "Konuştuğumuz yapay zeka şirketleri bu handikabı nispeten küçük ve yönetilebilir görüyor" dedi. Açıkçası ABD’li şirketlere zarar vermeden Çin'in yüksek teknolojideki ilerlemesini yavaşlatmak oldukça zor. ABD, Çin’in yüksek ABD teknolojilerine ulaşımını tamamen engellemek yerine kısıtlayarak ülkenin zamanla geriye düşmesini hedefliyor.

    Sonuç olarak ABD’li firmalar Çin ile ticaret yapmaya devam ediyor ve güncel donanımlarının farklı, daha yavaş versiyonlarını ülkeye sevk ediyor. Sevk edilen çiplerin işlem hacmi ve çipten çipe aktarım hızları önemli oranda düşürülmüş olsa da uzmanlar bu handikapların sadece daha fazla zamana ve paraya mal olacağını söylüyor. Daha fazla para harcamak Alibaba, Baidu veya Tencent gibi firmalar için ise bir sorun teşkil etmiyor. Öte yandan en nihayetinde ABD, Çin’in yapay zeka endüstrisini yavaşlattı ancak yaptırımlar kesinlikle bundan daha fazlasını yapamadı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 3 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

    Profil resmi
    alfa-x 4 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    depozito yerine senet imzalamak gta 5 görev alma ya vedud zikri yapanlar persona 4 golden türkçe yama kontağı yarım çevirince gelen ses

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 68N33EA
    HP 68N33EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    DH-LION
    DH-LION
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız