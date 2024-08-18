Sodyum iyon pil yarışı kızışıyor: ABD'de devasa sodyum iyon pil tesisi kurulacak

24 GW büyüklüğünde olacak
Planlanan yeni üretim tesisi, 24 GW büyüklüğünde olacak. Natron, pillerinin güç yoğunluğu ve şarj hızı açısından lityum iyon pillerden daha iyi performans gösterdiğini, lityum, kobalt, bakır veya nikel gibi pahalı ve sorunlu elementleri içermediğini ve yanıcı olmadığını söylüyor.
Natron, kısmen Kuzey Karolina İş Geliştirme Yatırım Hibesi (JDIG) tarafından desteklenen tesise yaklaşık 1,4 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Edgecombe County'de kurulacak olan 111 dönüm büyüklüğündeki yeni tesis, Natron'un mevcut üretim kapasitesini 40 katına çıkaracak. Şirket, tesisin tam kapasiteye ulaştığında 1.000 yerel temiz enerji işi yaratacağını tahmin ediyor.
50.000 şarj döngüsü ömre sahip olacak
Natron, patentli Prusya mavisi elektrotlara sahip pillerinin, mevcut diğer sodyum pillerden daha düşük iç dirence sahip olduğunu söylüyor. Şirket ayrıca, pillerinin lityum iyon pillerden çok daha yüksek olan 50.000 şarj döngüsü ömre sahip olduğunu belirtiyor.
CATL ve Northvolt gibi diğer sodyum iyon pil üreticileri, 160 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip pillerini tanıttı. Üreticilerin gelecek için 200 Wh/kg hedefi bulunuyor. Rakibi olan lityum demir fosfat (LFP) piller ise 170 ila 220 Wh/kg arasında enerji yoğunluğu sunuyor. NMC kimyaya sahip lityum iyon piller ise 250 Wh/kg yoğunluğa ulaşabiliyor.
Lityum, kobalt ve nikel gibi pahalı ve elde edilmesi zor elementlere ihtiyaç duymayan sodyum iyon piller, sodyum gibi doğada bol bulunan ve ucuz bir elemente dayandığı için, gelecekte lityum iyon pillere alternatif olarak yaygınlık kazanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.