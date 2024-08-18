Sodyum iyon pil yarışı kızışıyor: ABD'de devasa sodyum iyon pil tesisi kurulacak

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Tam Boyutta Gör Lityum iyon pillere alternatif olarak geliştirilen sodyum iyon piller giderek popülerlik kazanıyor. Son olarak ABD'li Natron Energy, North Karolina'da devasa bir sodyum iyon batarya üretim tesisi kuracağını açıkladı. Tesis ABD'nin en büyük sodyum iyon batarya üretim tesisi olacak.

24 GW büyüklüğünde olacak

Planlanan yeni üretim tesisi, 24 GW büyüklüğünde olacak. Natron, pillerinin güç yoğunluğu ve şarj hızı açısından lityum iyon pillerden daha iyi performans gösterdiğini, lityum, kobalt, bakır veya nikel gibi pahalı ve sorunlu elementleri içermediğini ve yanıcı olmadığını söylüyor.

Natron, kısmen Kuzey Karolina İş Geliştirme Yatırım Hibesi (JDIG) tarafından desteklenen tesise yaklaşık 1,4 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Edgecombe County'de kurulacak olan 111 dönüm büyüklüğündeki yeni tesis, Natron'un mevcut üretim kapasitesini 40 katına çıkaracak. Şirket, tesisin tam kapasiteye ulaştığında 1.000 yerel temiz enerji işi yaratacağını tahmin ediyor.

Tam Boyutta Gör Şirket ürettiği pilleri, veri merkezleri, mobilite, mikro şebekeler ve telekomünikasyon gibi çeşitli alanlara tedarik etmeyi planlıyor.

50.000 şarj döngüsü ömre sahip olacak

Natron, patentli Prusya mavisi elektrotlara sahip pillerinin, mevcut diğer sodyum pillerden daha düşük iç dirence sahip olduğunu söylüyor. Şirket ayrıca, pillerinin lityum iyon pillerden çok daha yüksek olan 50.000 şarj döngüsü ömre sahip olduğunu belirtiyor.

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CATL ve Northvolt gibi diğer sodyum iyon pil üreticileri, 160 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip pillerini tanıttı. Üreticilerin gelecek için 200 Wh/kg hedefi bulunuyor. Rakibi olan lityum demir fosfat (LFP) piller ise 170 ila 220 Wh/kg arasında enerji yoğunluğu sunuyor. NMC kimyaya sahip lityum iyon piller ise 250 Wh/kg yoğunluğa ulaşabiliyor.

Lityum, kobalt ve nikel gibi pahalı ve elde edilmesi zor elementlere ihtiyaç duymayan sodyum iyon piller, sodyum gibi doğada bol bulunan ve ucuz bir elemente dayandığı için, gelecekte lityum iyon pillere alternatif olarak yaygınlık kazanması bekleniyor.

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