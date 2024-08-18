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    Sodyum iyon pil yarışı kızışıyor: ABD'de devasa sodyum iyon pil tesisi kurulacak

    Lityum iyon pillere alternatif olarak geliştirilen sodyum iyon piller giderek popülerlik kazanıyor. Son olarak ABD'li Natron Energy, North Karolina'da 24 GW büyüklüğünde tesis kuracağını açıkladı.
    ABD'de devasa sodyum iyon pil tesisi kurulacak Tam Boyutta Gör
    Lityum iyon pillere alternatif olarak geliştirilen sodyum iyon piller giderek popülerlik kazanıyor. Son olarak ABD'li Natron Energy, North Karolina'da devasa bir sodyum iyon batarya üretim tesisi kuracağını açıkladı. Tesis ABD'nin en büyük sodyum iyon batarya üretim tesisi olacak.

    24 GW büyüklüğünde olacak

    Planlanan yeni üretim tesisi, 24 GW büyüklüğünde olacak. Natron, pillerinin güç yoğunluğu ve şarj hızı açısından lityum iyon pillerden daha iyi performans gösterdiğini, lityum, kobalt, bakır veya nikel gibi pahalı ve sorunlu elementleri içermediğini ve yanıcı olmadığını söylüyor.

    Natron, kısmen Kuzey Karolina İş Geliştirme Yatırım Hibesi (JDIG) tarafından desteklenen tesise yaklaşık 1,4 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Edgecombe County'de kurulacak olan 111 dönüm büyüklüğündeki yeni tesis, Natron'un mevcut üretim kapasitesini 40 katına çıkaracak. Şirket, tesisin tam kapasiteye ulaştığında 1.000 yerel temiz enerji işi yaratacağını tahmin ediyor.

    ABD'de devasa sodyum iyon pil tesisi kurulacak Tam Boyutta Gör
    Şirket ürettiği pilleri, veri merkezleri, mobilite, mikro şebekeler ve telekomünikasyon gibi çeşitli alanlara tedarik etmeyi planlıyor.

    50.000 şarj döngüsü ömre sahip olacak

    Natron, patentli Prusya mavisi elektrotlara sahip pillerinin, mevcut diğer sodyum pillerden daha düşük iç dirence sahip olduğunu söylüyor. Şirket ayrıca, pillerinin lityum iyon pillerden çok daha yüksek olan 50.000 şarj döngüsü ömre sahip olduğunu belirtiyor.

    CATL ve Northvolt gibi diğer sodyum iyon pil üreticileri, 160 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip pillerini tanıttı. Üreticilerin gelecek için 200 Wh/kg hedefi bulunuyor. Rakibi olan lityum demir fosfat (LFP) piller ise 170 ila 220 Wh/kg arasında enerji yoğunluğu sunuyor. NMC kimyaya sahip lityum iyon piller ise 250 Wh/kg yoğunluğa ulaşabiliyor.

    Lityum, kobalt ve nikel gibi pahalı ve elde edilmesi zor elementlere ihtiyaç duymayan sodyum iyon piller, sodyum gibi doğada bol bulunan ve ucuz bir elemente dayandığı için, gelecekte lityum iyon pillere alternatif olarak yaygınlık kazanması bekleniyor.  

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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