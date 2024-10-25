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    Anlık Bildirim

    CATL, hibrit otomobillere 400 km menzil sağlayacak yenilikçi bataryasını tanıttı

    CATL, şarj edilebilir hibrit ve menzil arttırıcılı elektrikli araçlar için geliştirdiği Freevoy isimli bataryasını tanıttı. İki farklı pil tipini birleştiren batarya sektörde bir ilk olacak.
    CATL’den hibrit otomobillere 400 km menzil sağlayan yeni batarya Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL, şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve menzil arttırıcılı elektrikli (EREV) araçlar için geliştirdiği Freevoy isimli bataryasını tanıttı. Hibrit araçların menzilini artttırmayı hedefleyen bu batarya, 400 km'ye kadar menzil sunarak sektörde bir ilke imza atıyor.

    Sodyum iyon ve lityum iyon pilleri birleştiren yenilikçi bir batarya

    Freevoy batarya, hibrit araçların yetersiz menzil, yavaş şarj süreleri ve soğuk havalarda azalan performans sorunlarını ele alıyor. CATL'nin yenilikçi batarya sistemi, sodyum iyon ve lityum iyon pil hücrelerini tek bir batarya paketinde birleştiriyor. Bu sayede düşük sıcaklıklarda performansı artan batarya, -20°C'ye kadar sorunsuz sürüş deneyimi sağlayabiliyor. CATL ayrıca, pilin -40°C'ye kadar deşarj ve -30 °C'ye şarj olabildiğini belirtiyor.

    CATL’den hibrit otomobillere 400 km menzil sağlayan yeni batarya Tam Boyutta Gör
    Hızlı şarj konusunda da iddialı olan Freevoy batarya, 4C hızında şarj olabiliyor ve sadece 10 dakikada 280 km'lik menzil sunabiliyor. Bu hızlı lityum iyon transferi, katot üzerindeki hızlı iyon iletken kaplama, hızlı şarj olabilen grafit ve anot için yeni nano kaplama teknolojileri, çok gradyanlı katmanlı elektrot tasarımı ve ultra yüksek iletkenliğe sahip elektrolit formülasyonu ile sağlanıyor.

    CATL, bataryanın kapasitesiyle ilgili bir bilgi vermese de, normal şarj edilebilir hibrit araçlardan oldukça büyük olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde 50 ila 100 km arası menzil sunabilen hibrit araçlara kıyasla 400 km çok yüksek bir menzil ve tamamen elektrikli araçların menzil değerlerine çok yakın. 

    Brikaç ay önce Çinli Dongfeng, Voyah Free 318 isimli genişletilmiş menzilli elektrikli aracını 318 km menzil değeriyle tanıtmıştı. CATL'ın yeni bataryası bunun da ötesini sunacak.

    CATL, yeni bataryanın Li Auto, Avatr ve Deepl gibi markaların yerli modellerine dahil edildiğini söylüyor. Önümüzdeki yıla kadar Freevoy bataryaya sahip toplam 30 hibrit araç modelinin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca, Geely, Chery, GAC ve Voyah da yeni bataryanın müşterileri arasında yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 1 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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