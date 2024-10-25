CATL, hibrit otomobillere 400 km menzil sağlayacak yenilikçi bataryasını tanıttı

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL, şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve menzil arttırıcılı elektrikli (EREV) araçlar için geliştirdiği Freevoy isimli bataryasını tanıttı. Hibrit araçların menzilini artttırmayı hedefleyen bu batarya, 400 km'ye kadar menzil sunarak sektörde bir ilke imza atıyor.

Sodyum iyon ve lityum iyon pilleri birleştiren yenilikçi bir batarya

Freevoy batarya, hibrit araçların yetersiz menzil, yavaş şarj süreleri ve soğuk havalarda azalan performans sorunlarını ele alıyor. CATL'nin yenilikçi batarya sistemi, sodyum iyon ve lityum iyon pil hücrelerini tek bir batarya paketinde birleştiriyor. Bu sayede düşük sıcaklıklarda performansı artan batarya, -20°C'ye kadar sorunsuz sürüş deneyimi sağlayabiliyor. CATL ayrıca, pilin -40°C'ye kadar deşarj ve -30 °C'ye şarj olabildiğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Hızlı şarj konusunda da iddialı olan Freevoy batarya, 4C hızında şarj olabiliyor ve sadece 10 dakikada 280 km'lik menzil sunabiliyor. Bu hızlı lityum iyon transferi, katot üzerindeki hızlı iyon iletken kaplama, hızlı şarj olabilen grafit ve anot için yeni nano kaplama teknolojileri, çok gradyanlı katmanlı elektrot tasarımı ve ultra yüksek iletkenliğe sahip elektrolit formülasyonu ile sağlanıyor.

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CATL, bataryanın kapasitesiyle ilgili bir bilgi vermese de, normal şarj edilebilir hibrit araçlardan oldukça büyük olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde 50 ila 100 km arası menzil sunabilen hibrit araçlara kıyasla 400 km çok yüksek bir menzil ve tamamen elektrikli araçların menzil değerlerine çok yakın.

Brikaç ay önce Çinli Dongfeng, Voyah Free 318 isimli genişletilmiş menzilli elektrikli aracını 318 km menzil değeriyle tanıtmıştı. CATL'ın yeni bataryası bunun da ötesini sunacak.

CATL, yeni bataryanın Li Auto, Avatr ve Deepl gibi markaların yerli modellerine dahil edildiğini söylüyor. Önümüzdeki yıla kadar Freevoy bataryaya sahip toplam 30 hibrit araç modelinin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca, Geely, Chery, GAC ve Voyah da yeni bataryanın müşterileri arasında yer alıyor.

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CATL’den hibrit otomobillere 400 km menzil sağlayan yeni batarya