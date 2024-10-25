CATL, hibrit otomobillere 400 km menzil sağlayacak yenilikçi bataryasını tanıttı

Sodyum iyon ve lityum iyon pilleri birleştiren yenilikçi bir batarya
Freevoy batarya, hibrit araçların yetersiz menzil, yavaş şarj süreleri ve soğuk havalarda azalan performans sorunlarını ele alıyor. CATL'nin yenilikçi batarya sistemi, sodyum iyon ve lityum iyon pil hücrelerini tek bir batarya paketinde birleştiriyor. Bu sayede düşük sıcaklıklarda performansı artan batarya, -20°C'ye kadar sorunsuz sürüş deneyimi sağlayabiliyor. CATL ayrıca, pilin -40°C'ye kadar deşarj ve -30 °C'ye şarj olabildiğini belirtiyor.
CATL, bataryanın kapasitesiyle ilgili bir bilgi vermese de, normal şarj edilebilir hibrit araçlardan oldukça büyük olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde 50 ila 100 km arası menzil sunabilen hibrit araçlara kıyasla 400 km çok yüksek bir menzil ve tamamen elektrikli araçların menzil değerlerine çok yakın.
Brikaç ay önce Çinli Dongfeng, Voyah Free 318 isimli genişletilmiş menzilli elektrikli aracını 318 km menzil değeriyle tanıtmıştı. CATL'ın yeni bataryası bunun da ötesini sunacak.
CATL, yeni bataryanın Li Auto, Avatr ve Deepl gibi markaların yerli modellerine dahil edildiğini söylüyor. Önümüzdeki yıla kadar Freevoy bataryaya sahip toplam 30 hibrit araç modelinin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca, Geely, Chery, GAC ve Voyah da yeni bataryanın müşterileri arasında yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu