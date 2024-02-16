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    GAİN abonelik ücretlerine zam yaptı: 6 ayda yüzde 450 zam!

    Dijital yayın platformu GAİN de Netflix, Disney Plus ve Exxen'in ardından abonelik ücretlerine zam yaptı. Yüzde 50'lik zam sonrasında platformun fiyatı ne kadar oldu?
    GAİN abonelik ücretlerine zam yaptı: 6 ayda yüzde 450 zam! Tam Boyutta Gör
    Dijital yayın platformu GAİN de Netflix, Disney Plus ve Exxen'in ardından abonelik ücretlerine zam yaptı. Yerli dijital yayın platformu GAİN'in abonelik ücretlerine yaklaşık yüzde 50 zam yapıldı. Böylece aylık abonelik ücreti 99 TL'den 149 TL'ye yükseldi.

    GAİN son olarak Ağustos 2023 tarihinde aylık abonelik ücreti yaptığı zamla abonelik fiyatını 34,90 TL'den 99 TL'ye yükseltmişti. Böylece 6 ay içerisinde platforma yapılan zam oranı yüzde 450 oldu.

    Aralık 2020'de yayın hayatına başlayan GAİN, geçtiğimiz yıl Rams Türkiye İnşaat Grubu tarafından satın alınmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 4 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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