GAİN abonelik ücretlerine zam yaptı: 6 ayda yüzde 450 zam!

GAİN son olarak Ağustos 2023 tarihinde aylık abonelik ücreti yaptığı zamla abonelik fiyatını 34,90 TL'den 99 TL'ye yükseltmişti. Böylece 6 ay içerisinde platforma yapılan zam oranı yüzde 450 oldu.
Aralık 2020'de yayın hayatına başlayan GAİN, geçtiğimiz yıl Rams Türkiye İnşaat Grubu tarafından satın alınmıştı.Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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