ABD'deki Türk silah fabrikası 2023'ün ikinci çeyreğinde üretime başlayacak

Tam Boyutta Gör Canik marka silahlar üreten Samsun Yurt Savunma 2023 yılından itibaren küresel ilişkilere ilişkin dizayn ettiği kurumsal stratejilerinin doğrultusunda hareket etmeye başlayacak. ABD'de faaliyete geçirileceği duyurulan yeni fabrikanin inşaatı önümüzdeki yılın şubat ayında tamamlanacak.

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ABD'deki Türk silah fabrikası neler planlıyor?

Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan ve Göksel Yıldırım'ın imzasını taşıyan ilgili haberde Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü Utku Aral'ın bu proje hakkında bilgiler verdiği belirtildi.

Aral, ABD'deki fabrika inşaatının bitirilmesinden 1 ay sonra makine yerleşimi aşaması üzerinde çalışılacağını söyledi. Aral'a göre bu yerleşke muhtemelen 2023'ün ikinci çeyreğinde üretime başlayacak.

Tam Boyutta Gör Söz konusu olan fabrikanın üretim kapasitesi ve ABD'deki ihaleler için de demeçler veren deneyimli yöneticinin basına yansıyan sözleri şu şekilde:

"Fabrikada, 2023 yılında toplam aylık kapasite ilk etapta 8 bin, daha sonra kademeli şekilde aylık 15 bine çıkacak şekilde planlama yapıldı. Makine parkuru buna göre seçildi. Üretimde, 3 vardiya 24 saatlik çalışma temposuna ulaşıldığında, aylık 25 bin adetlik kapasiteye ulaşmış olacağız."

"Bu fabrikada sadece mikro kompakt dediğimiz ABD'ye ithalatı mümkün olmayan ve ABD'de üretilmesi gereken ürünler olacak. Ürünlerin ABD yapımı olması için gerekli ABD yapımı parçaların haricindeki tüm ham madde ve parçalar Türkiye'den temin edilecek."

"ABD sivil pazarı, dünyada hiçbir ordunun veya kolluk kuvvetin alamayacağı kadar yüksek adette pazar payına sahip. Bu yüzden ABD bizim için çok değerli bir pazar ve ABD'de bulunan geniş kullanıcı portföyü de bizim için çok değerli. Portföy içerisinde her türlü kullanıcı mevcut."

"Bunlar taktik, spor, ev ve kişisel güvenlik amaçlı kullanıcılar. Mesela dinamik parkur atıcılığı, fabrikasyon üretimde 9 milimetre olarak yakın zamanda olimpik bir branş olacak."

"Ayrıca gelecekte, 2018 yılında performans ve fiyat puanlamasında kazandığımız ama ABD üretimi olmamamız sebebiyle kaybettiğimiz ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği gibi ABD'nin büyük ihalelerini kaybetmeyeceğiz."

"Florida'daki fabrikamızla böyle bir durumun tekrar yaşanmamasını sağlamış olacağız. Ayrıca gelecekte 12.7, 20 ve 30 milimetre gibi Avrupa kıtasında üretmekte olduğumuz ürünlerin ABD'de de üretilme imkanı sağlanmış olacaktır."

"Türkiye'de ne yaptıysak ABD'de de onu yapacağız"

AEI Systems firmasını satın alma planlarından bahseden Aral, Samsun Yurt Savunma'nın uzaktan kumandalı ve stabilize sistemlerin portföyünü de geliştireceğini belirtti:

"Bu projemizle bugün Türkiye'de ne yapıyorsak bire bir aynısını ABD'de yapabiliyor olacağız. Bunun paralelinde 2022 yılı başında İngiliz top üreticisi AEI Systems firmasını satın alma hususu çok önemli bir projedir."

"AEI Systems alımı ile firmamızın uzun zamandır planladığı orta kalibre yani 20 ve 30 milimetre topların üretimi hedefine ulaşmış oldu. Alım için görüşmelerimiz 2019 yılında başladı ama pandemi dolasıyla 2 sene gecikti."

"Bilindiği üzere İngiltere'de pandemi çok ağır yaşandığı için denetim sürecini yürütmekte zorlandık. Geldiğimiz noktada sürecin tamamlanması için İngiltere'nin izni süreci var."

"Bu yatırım ile orta kalibre alanına girmemiz yanında, Unirobotics şirketimizde gerçekleştirdiğimiz uzaktan kumandalı ve stabilize sistemlerin silah portföyünü de geliştirmiş olacağız. Her zaman olduğu gibi yine hedefimiz ihracat pazarları olacak."

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