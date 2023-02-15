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    ABD’den FTX Türkiye Kararı: Davadan Çıkarıldı

    ABD’deki FTX davasında FTX Türkiye birimlerinin davadan çıkarılması talebi kabul edildi. Borsanın iflas başvurusu yapmasının ardından Türkiye’de mal varlıklarına el koyulmuştu. 
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    ABD’den FTX Türkiye Kararı: Davadan Çıkarıldı Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce iflas eden kripto para borsası FTX ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kez FTX Türkiye operasyonları, ABD’deki FTX davasının kapsamı dışında bırakıldı. Şirketin Türkiye operasyonlarının ABD mahkemeleriyle iş birliği yapma ihtimalinin düşük olması nedeniyle bu yönde bir kararın alındığı bildirildi.

    Delaware İflas Mahkemesi Hakimi John Dorsey, FTX temsilcilerinin Ocak ayındaki talebine olumlu yanıt verdi. Bununla beraber mahkeme, talebin FTX’in çıkarlarına uygun olduğuna karar verdi.  FTX’in yeni yönetimi, FTX Türkiye ve SNG Investments‘ın yeniden yapılanma planlarına dahil edilmesinin verimsiz olduğunu vurguladı.

    Öte yandan Ocak ayında yapılan başvuruda FTX Türkiye ile SNG Investments‘ın davadan çıkarılması talep edilmişti. FTX‘in başvurusunda Türk yetkililerin ABD mahkemelerinden gelen talepleri uygulama ihtimalinin düşük olduğu belirtilmişti. FTX’in Kasım 2022’deki iflas başvurusunun ardından Türkiye’de de harekete geçilmiş ve soruşturma başlatılmıştı.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 13 saat önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 2 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 4 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 4 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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