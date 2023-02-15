ABD’den FTX Türkiye Kararı: Davadan Çıkarıldı

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce iflas eden kripto para borsası FTX ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kez FTX Türkiye operasyonları, ABD’deki FTX davasının kapsamı dışında bırakıldı. Şirketin Türkiye operasyonlarının ABD mahkemeleriyle iş birliği yapma ihtimalinin düşük olması nedeniyle bu yönde bir kararın alındığı bildirildi.

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Delaware İflas Mahkemesi Hakimi John Dorsey, FTX temsilcilerinin Ocak ayındaki talebine olumlu yanıt verdi. Bununla beraber mahkeme, talebin FTX’in çıkarlarına uygun olduğuna karar verdi. FTX’in yeni yönetimi, FTX Türkiye ve SNG Investments‘ın yeniden yapılanma planlarına dahil edilmesinin verimsiz olduğunu vurguladı.

Öte yandan Ocak ayında yapılan başvuruda FTX Türkiye ile SNG Investments‘ın davadan çıkarılması talep edilmişti. FTX‘in başvurusunda Türk yetkililerin ABD mahkemelerinden gelen talepleri uygulama ihtimalinin düşük olduğu belirtilmişti. FTX’in Kasım 2022’deki iflas başvurusunun ardından Türkiye’de de harekete geçilmiş ve soruşturma başlatılmıştı.

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