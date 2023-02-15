ABD’den FTX Türkiye Kararı: Davadan Çıkarıldı

Delaware İflas Mahkemesi Hakimi John Dorsey, FTX temsilcilerinin Ocak ayındaki talebine olumlu yanıt verdi. Bununla beraber mahkeme, talebin FTX’in çıkarlarına uygun olduğuna karar verdi. FTX’in yeni yönetimi, FTX Türkiye ve SNG Investments‘ın yeniden yapılanma planlarına dahil edilmesinin verimsiz olduğunu vurguladı.
Öte yandan Ocak ayında yapılan başvuruda FTX Türkiye ile SNG Investments‘ın davadan çıkarılması talep edilmişti. FTX‘in başvurusunda Türk yetkililerin ABD mahkemelerinden gelen talepleri uygulama ihtimalinin düşük olduğu belirtilmişti. FTX’in Kasım 2022’deki iflas başvurusunun ardından Türkiye’de de harekete geçilmiş ve soruşturma başlatılmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah