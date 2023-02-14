Binance’e kötü haber: BUSD ortaklığı sona erebilir

Binance yine kıskaçta
Bilindiği üzere BUSD stabil kripto parasını Binance ve Paxos firmaları beraber üretmekteydi. Piyasada toplam 16.1 milyar dolarlık BUS yer alırken bunun 14.4 milyarlık kısmı Binance borsasının elinde yer alıyor. Binance parasını 1:1 varlık ile desteklediğini açıklamıştı.
Ne var ki Komisyon Paxos firmasına gönderdiği uyarıda BUSD parasının kaydedilmemiş bir menkul kıymet olarak kabul edilmesi gerektiğini belirterek üretim tarafının onaya tabi olmasını istedi.
Paxos böyle bir tanımlamanın yanlış olduğunu belirtirken piyasalarda panik havası başladı. Son 24 saat içerisinde Binance borsasından 788 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. BUSD dengesi de bozuldu. Binance yaptığı açıklamada varlıklarda herhangi bir sıkıntı olmadığını ve güvende olduğunu belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah