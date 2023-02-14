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    Anlık Bildirim

    Binance’e kötü haber: BUSD ortaklığı sona erebilir

    Binance borsasının stabil parası olarak kabul edilen BUSD hakkında arttıran ABD Menkul Kıymetler Komisyonu harekete geçti. Komisyon onay prosedürü istiyor.      
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    BUSD Tam Boyutta Gör
    Son dönemde kripto para piyasası üzerindeki baskısını iyice arttıran ABD Menkul Kıymetler Komisyonu önce birikim havuzları konusunda Kraken borsasına soruşturma başlatırken şimdi de Binance’e yöneldi.

    Binance yine kıskaçta

    Bilindiği üzere BUSD stabil kripto parasını Binance ve Paxos firmaları beraber üretmekteydi. Piyasada toplam 16.1 milyar dolarlık BUS yer alırken bunun 14.4 milyarlık kısmı Binance borsasının elinde yer alıyor. Binance parasını 1:1 varlık ile desteklediğini açıklamıştı.

    Ne var ki Komisyon Paxos firmasına gönderdiği uyarıda BUSD parasının kaydedilmemiş bir menkul kıymet olarak kabul edilmesi gerektiğini belirterek üretim tarafının onaya tabi olmasını istedi.

    Paxos böyle bir tanımlamanın yanlış olduğunu belirtirken piyasalarda panik havası başladı. Son 24 saat içerisinde Binance borsasından 788 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. BUSD dengesi de bozuldu. Binance yaptığı açıklamada varlıklarda herhangi bir sıkıntı olmadığını ve güvende olduğunu belirtti.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 3 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 3 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 5 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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