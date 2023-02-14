Binance’e kötü haber: BUSD ortaklığı sona erebilir

Tam Boyutta Gör Son dönemde kripto para piyasası üzerindeki baskısını iyice arttıran ABD Menkul Kıymetler Komisyonu önce birikim havuzları konusunda Kraken borsasına soruşturma başlatırken şimdi de Binance’e yöneldi.

Binance yine kıskaçta

Bilindiği üzere BUSD stabil kripto parasını Binance ve Paxos firmaları beraber üretmekteydi. Piyasada toplam 16.1 milyar dolarlık BUS yer alırken bunun 14.4 milyarlık kısmı Binance borsasının elinde yer alıyor. Binance parasını 1:1 varlık ile desteklediğini açıklamıştı.

Binance ardı ardına yardım kampanyası yapıyor 6 gün önce eklendi

Ne var ki Komisyon Paxos firmasına gönderdiği uyarıda BUSD parasının kaydedilmemiş bir menkul kıymet olarak kabul edilmesi gerektiğini belirterek üretim tarafının onaya tabi olmasını istedi.

Paxos böyle bir tanımlamanın yanlış olduğunu belirtirken piyasalarda panik havası başladı. Son 24 saat içerisinde Binance borsasından 788 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. BUSD dengesi de bozuldu. Binance yaptığı açıklamada varlıklarda herhangi bir sıkıntı olmadığını ve güvende olduğunu belirtti.

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