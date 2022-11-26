ABD'den Huawei'in telekomünikasyon ve video gözetim ekipmanlarına ambargo!

FCC'nin Huawei ve ZTE de dâhil olmak üzere Çin merkezli birkaç şirketin telekomünikasyon ve video gözetim ekipmanlarına ambargo uygulamaya karar verdiği öğrenildi. ABD bir kez daha Çin'in casusluk yapacağını öngörüyor.

ABD yaptırımları Apple’ı Samsung’a muhtaç konuma düşürüyor 4 gün önce eklendi

Federal İletişim Komisyonu ilgili bildiriyi paylaştı

Huawei ve ZTE ikilisinin yanı sıra Hytera, Hangzhou Hikvision Digital Technology ve Dahua üçlüsü de bundan böyle ABD'de telekomünikasyon ve video gözetim ekipmanları satamayacak.

Çinli şirketleri hedef alan ilgili ambargo bildirisi internet ortamına yüklendi. FCC Başkanı Jessica Rosenworcel bu konuyla alakalı bir basın açıklaması yaptı. Kendisi şunları söyledi:

"FCC güvenilir olmayan iletişim ekipmanlarının ABD sınırları içerisinde kullanılmasına izin verilmemesini sağlayarak ABD'nin ulusal güvenliğini koruma konusunda kararlı ve biz bu hususlar için çalışmaya devam ediyoruz."

"Bu yeni kurallar Amerikan halkını telekomünikasyon temalı olan ulusal güvenlik tehditlerinden korumak için süreklice sergilediğimiz eylemlerimizin önemli bir parçası."

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.