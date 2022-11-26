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    Anlık Bildirim

    ABD'den Huawei'in telekomünikasyon ve video gözetim ekipmanlarına ambargo!

    ABD'nin Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından alınan bu karar FCC Komisyon Üyesi Brendan Carr'ın TikTok isimli uygulamanın yasaklanması gerektiğini söyledikten sonra alındı. Peki detaylar neler?
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    Huawei
    FCC'nin Huawei ve ZTE de dâhil olmak üzere Çin merkezli birkaç şirketin telekomünikasyon ve video gözetim ekipmanlarına ambargo uygulamaya karar verdiği öğrenildi. ABD bir kez daha Çin'in casusluk yapacağını öngörüyor.

    Federal İletişim Komisyonu ilgili bildiriyi paylaştı

    Huawei ve ZTE ikilisinin yanı sıra Hytera, Hangzhou Hikvision Digital Technology ve Dahua üçlüsü de bundan böyle ABD'de telekomünikasyon ve video gözetim ekipmanları satamayacak.

    Çinli şirketleri hedef alan ilgili ambargo bildirisi internet ortamına yüklendi. FCC Başkanı Jessica Rosenworcel bu konuyla alakalı bir basın açıklaması yaptı. Kendisi şunları söyledi:

    "FCC güvenilir olmayan iletişim ekipmanlarının ABD sınırları içerisinde kullanılmasına izin verilmemesini sağlayarak ABD'nin ulusal güvenliğini koruma konusunda kararlı ve biz bu hususlar için çalışmaya devam ediyoruz."

    "Bu yeni kurallar Amerikan halkını telekomünikasyon temalı olan ulusal güvenlik tehditlerinden korumak için süreklice sergilediğimiz eylemlerimizin önemli bir parçası."

    Kaynakça https://www.cnet.com/news/politics/fcc-bans-huawei-and-zte-gear-over-national-security-risk/#ftag=CAD590a51e https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-389524A1.pdf
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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 12 saat önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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