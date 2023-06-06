ABD’den kripto şirketlerine vergi açığı suçlaması

ABD‘de kripto şirketlerine yönelik baskı her geçen artıyor. Kripto düzenlemesine ilişkin belirsizlikler sürerken, düzenleyici kurumlardan davalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Şirketlerin vergi sorunları da gündeme gelmeye başladı.
ABD'li milletvekilleri Brad Sherman ve Stephen Lynch, kriptodaki uyumluluk uygulamaları ile ilgili sorunları dile getirdi. Söz konusu mektupta, uyumluluk sorunlarının kripto endüstrisinde vergi kaçırmanın önemli bir kaynağı olduğu ifade edildi. Bunun yanında ABD‘de vergi açığının önemli bir parçası olduğu kaydedildi.
Eylül 2020’de yayınlanan bir denetim raporundaki IRS’in uyumluluk sorunları nedeniyle kripto yanlısı vergi mükelleflerinin belirlenemediğine vurgu yapıldı. Ayrıca vekiller, Kasım 2021’de ABD Başkan Joe Biden‘ın imzaladığı düzenlemelerin henüz uygulamaya girmediğini de ifade etti. Bu düzenlemeye göre vergi mükellefleri, 2023 yılından itibaren kripto işlemlerini raporlaması gerekiyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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