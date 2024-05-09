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    ABD Deniz Kuvvetleri, yapay zekalı ve silahlı robot köpekleri test ediyor

    Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri Özel Harekat Komutanlığı (MARSOC), yapay zekalı görüntüleme sistemine sahip silahlı robot köpekleri test ediyor.   
    ABD Deniz Kuvvetleri, silahlı robot köpekleri test ediyor Tam Boyutta Gör
    Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri Özel Harekat Komutanlığı (MARSOC), Ghost Robotics tarafından geliştirilen ve savunma teknolojisi şirketi Onyx Industries'in silah sistemleriyle donatılan robot köpeklerini test ediyor.

    MARSOC, Ghost Robotics'in dört ayaklı insansız kara araçlarını (Q-UGV) , keşif ve gözetleme de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için test ediyor, aynı zamanda bu robotları silahlandırmayı da düşünüyor. Ancak bu durum ilk değil. ABD Deniz Piyadeleri geçmişte roketatarlarla donatılmış robot köpekleri test etmişti.

    Onyx Industries personeli tarafından veirlen bilgiye göre, MARSOC şu anda iki silahlı Q-UGV'yi teste tabi tutuyor. Bu robot köpeklerin silah ve yapay zeka destekli görüntüleme sistemi Onyx'in SENTRY uzaktan silah sistemini (RWS) temel alıyor. Bu sistem ile, insanlar, araçlar ve drone'lar otomatik olarak tespit ve takip edilebiliyor ve insan operatörlere bildiriliyor. Sistem, ateş etmek için insan kontrolünde bir mekanizmaya sahip, dolayısıyla otonom olarak ateş edemiyor.

    Robotik insansız kara araçlarının yükselişi

    Silahlı robot köpeklerin değerlendirilmesi, askeri kullanıma yönelik küçük robotik insansız kara araçlarına olan ilginin arttığını gösteriyor. İnsansız hava araçları (İHA'lar) en az 20 senedir ordulara güç veriyor olsa da, dört ayaklı robotlar yeni yeni askeri alanda değerlendiriliyor. 

    Temmuz 2022'de, Unitree'nin robot köpeğinin arkasına bağlanmış bir tüfeğin videosu sosyal medyada yayılmıştı. Bu videodan sonra Boston Robotics ve diğer bazı robot üreticileri robotlarını silah haline getirmeyeceklerine dair taahhüt verdiler. Geçen ay ise, sırtına alev püskürtücü yerleştirilmiş Unitree Go2 robot köpeğinin satışa çıktığına dair haber yapmıştık.

    Silahlı robotik köpeklerin insan gözetiminde olsa bile konuşlandırılma ihtimali, savaşların geleceği ve giderek otonom hale gelen silah sistemlerinin potansiyel riskleri ve etik sonuçları hakkında önemli soruları gündeme getiriyor. Benzer uzaktan silah sistemlerinin polis teşkilatları tarafından da kullanılması insanların tepkisini çekebilir. Kasım 2022'de, San Francisco Denetim Kurulu, San Francisco Polis Departmanının şüphelilere karşı ölümcül robotlar kullanmasına izin veren bir karar çıkarmıştı.

    Bu sistemlerin gittikçe daha özerk hale geleceğine yönelik endişeler de bulunuyor. Ancak bazı uzmanlar, bir noktadan sonra bu sistemlerin sahaya sürülmesinin kaçınılmaz olacağını söylüyor.  Silahlı robotik sistemler gelişmeye devam ettikçe, etik kaygıların ele alınması ve bunların kullanımının mevcut politikalar ve uluslararası hukukla uyumlu olmasını sağlamak hayati önem taşıyacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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