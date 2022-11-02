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    ABD, fidye yazılımlarına 1 milyar dolar harcama yaparak rekor kırdı

    Yayınlanan yeni bir rapor fidye yazılımlarının geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz yıl ABD, fidye yazılımlarına 1 milyar dolardan daha fazla bir harcama yaparak rekor kırmış durumda.
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    ABD, fidye yazılımlarına 1 milyar dolar harcayarak rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre ülkedeki finansal kuruluşlar, geçtiğimi yıl fidye yazılımlarına rekor miktarda ödeme gerçekleştirmiş. Fidye yazılımlarını içeren siber saldırıların çoğunun ise Rusya temelli gruplar olduğu bildiriliyor.

    Aktarılanlara göre fidye yazılımlarına yapılan ödemenin 2020 yılına göre iki kattan fazla arttığı ve bu yazılımların özel sektöre verdiği hasarın boyutunun da yükseldiği belirtiliyor. Mali Suçları Engelleme Ağı ya da kısaca FinCEN (The Financial Crimes Enforcement Network), gerçekleştirmiş olduğu analizlerde fidye yazılımlarının ABD’nin kritik altyapı sektörlerini, işletmelerini ve halkını hedef aldığını aktarıyor.

    Saldırıların çoğu Rus kaynaklı

    Toplanan verilere göre finansal kuruluşlar 2021 yılında fidye yazılımlarıyla ilgili 1.489 vaka bildirmiş durumda. Bu sayı bir önceki yıl 487 seviyesindeydi. FinCEN verilerine göre, 2021 yılının ikinci yarısında en yüksek miktarı talep eden fidye yazılımlarının ilk beşi Rus kaynaklı. Sadece Rus kaynaklı fidye yazılımlarının oluşturduğu hasar ise 219 milyon dolar. Öte yandan ABD bankalarının fidye yazılım ödemeleri ise 1.2 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda.

    ABD, fidye yazılımlarına 1 milyar dolar harcayarak rekor kırdı Tam Boyutta Gör

    Fidye yazılımlarıyla mücadele konusunda Washington'da büyük bir zirve gerçekleştirilecek. Bu zirveye ABD ve onlarca ülkenin yanında siber güvenlik şirketleri, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve kurumlar katılacak. Bu zirvede atılması gereken adımlar ve alınması gereken önlemler görüşülecek.

    “Kripto paraların yaygınlaşmasıyla saldırılar artış gösterdi”

    İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan Beyaz Saray yetkilisi, ABD'nin fidye yazılımlarını finansal açıdan uygulanabilir kılan yasa dışı ödeme yöntemlerini ortadan kaldırmak için çalışmaya devam ettiğini söyledi. Yetkilinin aktardığına göre “yasa dışı ödeme yöntemi” esasında Bitcoin gibi kripto paralar anlamına geliyor. Zira kripto paraların yaygınlaşmasıyla saldırılarda bir artış gözlemlenmekte.

    Fidye yazılımı nedir?

    ABD, fidye yazılımlarına 1 milyar dolar harcayarak rekor kırdı Tam Boyutta Gör

    Fidye yazılımı, hızla yaygınlaşan zararlı yazılımlar arasında yer alıyor ve temelde iki tür olarak varlığını sürdürüyor: Şifreleyici ve Kilitleyici.

    Sisteminize şifreleyici fidye yazılımı bulaştığında, sisteminizdeki her türlü veri (dosyalar, fotoğraflar, oyunların save dosyaları, veri tabanları vs.) şifrelenebiliyor. Bu dosyaların şifresini açan özel anahtar için ise bir fidye talep ediliyor. Ancak saldırganların ödeme yapılması halında bile gerekli anahtarı vermeme ihtimalleri bulunuyor. Kilitleyici fidye yazılımı ise verilerden ziyade doğrudan sistemi kilitliyor.

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-01/us-banks-spent-1-billion-on-ransomware-payments-in-2021-treasury-says https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-31/us-warns-ransomware-attacks-are-outpacing-ability-to-stop-them
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