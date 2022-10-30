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    Android’de bulunan bu beş uygulama bankacılık bilgilerinizi çalabilir

    Yayınlanan yeni bir rapora göre Google Play Store mağazasındaki bazı uygulamalar bankacılık bilgilerinizi tehlikeye atıyor. SharkBot olarak adlandırılan trojan bu uygulamalarda bulunuyor.
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    Bu 5 uygulamayı silin: Bankacılık bilgilerinizi çalabilirler Tam Boyutta Gör

    Google Play Store’da yer alan bazı uygulamalar kullanıcılar için riskli olmaya devam ediyor. Normalde son derece masum görünen bu uygulamalar yüklendiğinde telefonunuza Sharkbot olarak adlandırılan bir Trojan bulaştırıyor ve hassas bankacılık bilgilerinizi çalıyor.

    Normal bir uygulama gibi davranıyorlar

    Android bankacılık kötü amaçlı yazılımı olan Sharkbot, giriş bilgilerinizi, hesap numaranızı ve diğer finansal hassas bilgilerini hedefliyor. Play Store’da bulunan bu uygulamalar ise ilk başta normal, zararsız bir uygulama olarak davranıyor. Sonrasında ise bu uygulama bir “güncelleme” talebi göndererek sizi sahte Play Store mağazasına yönlendiriyor. Tarayıcıda açılan bu sayfa şişirilmiş uygulama bilgileri ile kullanıcıyı güvende hissettirmeye çalışıyor. Bu sayfaya girilince indirme işlemi otomatik olarak başlıyor ve böylece Play Store’un güvenlik önlemlerinden kaçınılıyor.

    Bu 5 uygulamayı silin: Bankacılık bilgilerinizi çalabilirler Tam Boyutta Gör

    Amsterdam merkezli ThreatFabric, kötü amaçlı yazılımların uygulama mağazalarından kaldırılması için gerekli raporlamaları yaptığını aktarsa da uygulamanın mağazadan kaldırılmasının, telefonunuzdan da kaldırıldığı anlamına gelmemekte. Dolayısıyla aşağıda yer alan uygulamalar telefonunuzda bulunuyorsa mutlaka o uygulamayı silin.

    Silinmesi gereken uygulamalar:

    • Recover Audio, Images & Videos
    • Codice Fiscale 2022
    • Zetter Authentication
    • File Manager Small, Lite
    • My Finances Tracker 
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