ABD, Google’ı parça parça bölmeyi düşünüyor

Google bölünebilir
ABD hükümetinin 2020 yılında açtığı dönüm niteliğindeki rekabet davada Google'ın iki pazar alanında yasadışı olarak tekel olduğuna karar verilmişti: arama ve metin reklamcılığı. Şimdi ise bu kararın sonuçlarının ne olacağı değerlendiriliyor. Belirtilen ilk seçenek Google’ın parçalara bölünmesi. Aktarılanlara göre Adalet Bakanlığı’nın seçenekleri arasında Google'ı rakipleriyle daha fazla veri paylaşmaya zorlamak ve yapay zeka ürünlerinde haksız avantaj elde etmesini önleyecek tedbirler bulunuyor.
Bloomberg’in raporuna göre Adalet Bakanlığı avukatları tarafından en sık tartışılan çözümlerden biri Android işletim sisteminin elden çıkarılması. Ayrıca Google'ın web tarayıcısı Chrome ve AdWords (Google Ads) platformunun satışının zorlanması da masada bulunuyor. Eğer Adalet Bakanlığı, Google’ın bölünmesine karar verirse bu, tarihin en büyük şirket bölünmesi olacak.
Ancak genel olarak ABD’nin önceliği Google’ın platformlarda varsayılan olmak için yaptığı özel anlaşmalarını ortadan kaldırmak. Aktarılanlara göre Google, Gmail ve Google Play Store gibi uygulamalarına erişim sağlamak için cihaz üreticileri ile şartlı anlaşmalar yapıyor. Bu anlaşmalar Chrome’un silinemeyecek şekilde cihazlara yüklenmesini de içeriyor. Ayrıca Google’ın arama motorunu cihazlarda ve web tarayıcılarında varsayılan hale getirmek için şirketlere 26 milyar dolar kadar ödeme yaptığı, bunun 20 milyar dolarlık kısmının her yıl Apple’a gittiğinin altı çiziliyor.
Bunlara ek olarak değerlendirilen seçenekler arasında Google’ın Bing ya da DuckDuckGo gibi rakiplerine verilerini devretmesi veya lisanslaması bulunuyor. Zira Google’ın özel sözleşmeler sayesinde hem en yakın rakibinden 16 kat daha fazla kullanıcı verisi elde ediyor hem de dolaylı olarak rakiplerinin kendi arama motorlarını geliştirmesini engelliyor.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/breaking-up-google-an-option-being-considered-by-us-bloomberg-news-reports-2024-08-13/ https://www.bnnbloomberg.ca/business/technology/2024/08/13/us-considers-a-rare-antitrust-move-breaking-up-google/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.