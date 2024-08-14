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    Anlık Bildirim

    ABD, Google’ı parça parça bölmeyi düşünüyor

    ABD Adalet Bakanlığı Google’ın çatı şirketi Alphabet’in kasıtlı olarak tekel haline geldiğine karar vermişti. Şimdi ise Adalet Bakanlığı, Google’ı parçalamak dahil seçenekleri değerlendiriyor.
    ABD, Google’ı parça parça bölmeyi düşünüyor Tam Boyutta Gör
    ABD Adalet Bakanlığı bir süre önce tarihi bir kararla Google’ın çatı şirketi Alphabet’in kasıtlı olarak tekel haline geldiğine karar vermişti. Şimdi ise görünüşe göre ABD Adalet Bakanlığı, Alphabet’in bölünmesini de içeren bir dizi seçenek üzerinde duruyor. ABD, milenyumun başlarında Microsoft’u da bölmeyi çabalamış ancak başarısız olmuştu.

    Google bölünebilir

    ABD hükümetinin 2020 yılında açtığı dönüm niteliğindeki rekabet davada Google'ın iki pazar alanında yasadışı olarak tekel olduğuna karar verilmişti: arama ve metin reklamcılığı. Şimdi ise bu kararın sonuçlarının ne olacağı değerlendiriliyor. Belirtilen ilk seçenek Google’ın parçalara bölünmesi. Aktarılanlara göre Adalet Bakanlığı’nın seçenekleri arasında Google'ı rakipleriyle daha fazla veri paylaşmaya zorlamak ve yapay zeka ürünlerinde haksız avantaj elde etmesini önleyecek tedbirler bulunuyor.

    Bloomberg’in raporuna göre Adalet Bakanlığı avukatları tarafından en sık tartışılan çözümlerden biri Android işletim sisteminin elden çıkarılması. Ayrıca Google'ın web tarayıcısı Chrome ve AdWords (Google Ads) platformunun satışının zorlanması da masada bulunuyor. Eğer Adalet Bakanlığı, Google’ın bölünmesine karar verirse bu, tarihin en büyük şirket bölünmesi olacak.

    Ancak genel olarak ABD’nin önceliği Google’ın platformlarda varsayılan olmak için yaptığı özel anlaşmalarını ortadan kaldırmak. Aktarılanlara göre Google, Gmail ve Google Play Store gibi uygulamalarına erişim sağlamak için cihaz üreticileri ile şartlı anlaşmalar yapıyor. Bu anlaşmalar Chrome’un silinemeyecek şekilde cihazlara yüklenmesini de içeriyor. Ayrıca Google’ın arama motorunu cihazlarda ve web tarayıcılarında varsayılan hale getirmek için şirketlere 26 milyar dolar kadar ödeme yaptığı, bunun 20 milyar dolarlık kısmının her yıl Apple’a gittiğinin altı çiziliyor.

    Bunlara ek olarak değerlendirilen seçenekler arasında Google’ın Bing ya da DuckDuckGo gibi rakiplerine verilerini devretmesi veya lisanslaması bulunuyor. Zira Google’ın özel sözleşmeler sayesinde hem en yakın rakibinden 16 kat daha fazla kullanıcı verisi elde ediyor hem de dolaylı olarak rakiplerinin kendi arama motorlarını geliştirmesini engelliyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/breaking-up-google-an-option-being-considered-by-us-bloomberg-news-reports-2024-08-13/ https://www.bnnbloomberg.ca/business/technology/2024/08/13/us-considers-a-rare-antitrust-move-breaking-up-google/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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