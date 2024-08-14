ABD, Google’ı parça parça bölmeyi düşünüyor

Tam Boyutta Gör ABD Adalet Bakanlığı bir süre önce tarihi bir kararla Google’ın çatı şirketi Alphabet’in kasıtlı olarak tekel haline geldiğine karar vermişti. Şimdi ise görünüşe göre ABD Adalet Bakanlığı, Alphabet’in bölünmesini de içeren bir dizi seçenek üzerinde duruyor. ABD, milenyumun başlarında Microsoft’u da bölmeyi çabalamış ancak başarısız olmuştu.

Google bölünebilir

ABD hükümetinin 2020 yılında açtığı dönüm niteliğindeki rekabet davada Google'ın iki pazar alanında yasadışı olarak tekel olduğuna karar verilmişti: arama ve metin reklamcılığı. Şimdi ise bu kararın sonuçlarının ne olacağı değerlendiriliyor. Belirtilen ilk seçenek Google’ın parçalara bölünmesi. Aktarılanlara göre Adalet Bakanlığı’nın seçenekleri arasında Google'ı rakipleriyle daha fazla veri paylaşmaya zorlamak ve yapay zeka ürünlerinde haksız avantaj elde etmesini önleyecek tedbirler bulunuyor.

Bloomberg’in raporuna göre Adalet Bakanlığı avukatları tarafından en sık tartışılan çözümlerden biri Android işletim sisteminin elden çıkarılması. Ayrıca Google'ın web tarayıcısı Chrome ve AdWords (Google Ads) platformunun satışının zorlanması da masada bulunuyor. Eğer Adalet Bakanlığı, Google’ın bölünmesine karar verirse bu, tarihin en büyük şirket bölünmesi olacak.

Google’ın tekel olduğuna karar verildi 1 hf. önce eklendi

Ancak genel olarak ABD’nin önceliği Google’ın platformlarda varsayılan olmak için yaptığı özel anlaşmalarını ortadan kaldırmak. Aktarılanlara göre Google, Gmail ve Google Play Store gibi uygulamalarına erişim sağlamak için cihaz üreticileri ile şartlı anlaşmalar yapıyor. Bu anlaşmalar Chrome’un silinemeyecek şekilde cihazlara yüklenmesini de içeriyor. Ayrıca Google’ın arama motorunu cihazlarda ve web tarayıcılarında varsayılan hale getirmek için şirketlere 26 milyar dolar kadar ödeme yaptığı, bunun 20 milyar dolarlık kısmının her yıl Apple’a gittiğinin altı çiziliyor.

Bunlara ek olarak değerlendirilen seçenekler arasında Google’ın Bing ya da DuckDuckGo gibi rakiplerine verilerini devretmesi veya lisanslaması bulunuyor. Zira Google’ın özel sözleşmeler sayesinde hem en yakın rakibinden 16 kat daha fazla kullanıcı verisi elde ediyor hem de dolaylı olarak rakiplerinin kendi arama motorlarını geliştirmesini engelliyor.

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