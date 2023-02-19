ABD'li devlet kurumundan kripto para dolandırcılığı takip sistemi!

California Mali Koruma ve Yenilik Departmanı, yatırımcıların olası sektör tehditlerini tespit etmelerine yardımcı olmak için yeni bir kripto dolandırıcılığı takipçisi başlattı. DFPI adı verilen izleyici sistemi yatırımcı şikayetlerini de bir arada toplamış oluyor.
Listelenen bu şikayetler, mağdurların hileli veya aldatıcı bir operasyonun parçası olduğunu belirlemeye ve kayıpların ne durumda olduğunu gözlemlemeye yardımcı oluyor. Ancak DFPI, bu sistemde listelenen hiçbir şikayeti henüz doğrulamadı. Her yıl düzenleyiciye, binlerce kullanıcıdan şikayet bildirimi geliyor. Bu nedenle düzenleyici, tüm bu şikayetleri takip eden bir sistemi başlattı.
DFPI Sorumlusu Clothilde Hewlett, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:
“Dolandırıcılar, en savunmasız ülkedekilerin yararlanmak için halkın kripto varlıklara olan ilgisini kullanarak gölgede kalıyor. Yeni Kripto Dolandırıcılığı Takibi aracılığıyla, titiz uygulama çabalarıyla birleşen DFPI, bu acımasız yırtıcılara ışık tutmaya ve yatırımcıları korumaya kararlı”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah