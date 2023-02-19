ABD'li devlet kurumundan kripto para dolandırcılığı takip sistemi!

Tam Boyutta Gör Kripto para sektörü hızlı bir şekilde gelişme kaydederken her alanda olduğu gibi bu alanda da dolandırıcılık olayları ile karşılaşılıyor. Birçok düzenleyici dolandırıcılık konusunun önüne geçmek için çalışmalar yapmaya başladı. Bu kez böyle bir adım atan isim California Mali Koruma ve Yenilik Departmanı oldu.

California Mali Koruma ve Yenilik Departmanı, yatırımcıların olası sektör tehditlerini tespit etmelerine yardımcı olmak için yeni bir kripto dolandırıcılığı takipçisi başlattı. DFPI adı verilen izleyici sistemi yatırımcı şikayetlerini de bir arada toplamış oluyor.

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Listelenen bu şikayetler, mağdurların hileli veya aldatıcı bir operasyonun parçası olduğunu belirlemeye ve kayıpların ne durumda olduğunu gözlemlemeye yardımcı oluyor. Ancak DFPI, bu sistemde listelenen hiçbir şikayeti henüz doğrulamadı. Her yıl düzenleyiciye, binlerce kullanıcıdan şikayet bildirimi geliyor. Bu nedenle düzenleyici, tüm bu şikayetleri takip eden bir sistemi başlattı.

DFPI Sorumlusu Clothilde Hewlett, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Dolandırıcılar, en savunmasız ülkedekilerin yararlanmak için halkın kripto varlıklara olan ilgisini kullanarak gölgede kalıyor. Yeni Kripto Dolandırıcılığı Takibi aracılığıyla, titiz uygulama çabalarıyla birleşen DFPI, bu acımasız yırtıcılara ışık tutmaya ve yatırımcıları korumaya kararlı”

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