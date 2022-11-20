ABD'li Senatör: "FTX konusunda Binance kötü niyetli"

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce iflas başvurusunda bulunan kripto para borsası FTX‘te yaşanan krizle beraber kripto para piyasası oldukça zor bir dönemden geçiyor. Genel olarak FTX ile ilgili olarak birçok isim değerlendirmelerde de bulunuyor. Son olarak çıkan haberlere göre; ABD'li Senatör Ted Cruz, Binance’in FTX’i satın almak için yapmış olduğu teklifin kötü niyetle yapıldığını düşünüyor.

Kripto para borsası FTX neden battı? Şimdi ne olacak? 1 hf. önce eklendi

Binance’in büyük bir kriz yaşayan FTX’i satın almak için yaptığı hamleden çok hızlı vazgeçmesi, Cruz’un hareketin kötü niyetle yapıldığını düşünmesine neden oldu:

“Bütün bunlar, en hafif tabirle kötü niyetli olduğunu gösteriyor ve bu durum endişe verici. Bana göre bu kesinlikle kayda değer ve ek inceleme yapmaya değer bir konu. Hiç şüphe yok ki, en azından ilk raporlar, muazzam miktarda finansal kötü yönetim ve potansiyel olarak dolandırıcılığın meydana geldiğini ve yatırımcıların milyarlarca zararla karşı karşıya kaldığını gösteriyor”

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