ABD'li Senatör: "FTX konusunda Binance kötü niyetli"

Binance’in büyük bir kriz yaşayan FTX’i satın almak için yaptığı hamleden çok hızlı vazgeçmesi, Cruz’un hareketin kötü niyetle yapıldığını düşünmesine neden oldu:
“Bütün bunlar, en hafif tabirle kötü niyetli olduğunu gösteriyor ve bu durum endişe verici. Bana göre bu kesinlikle kayda değer ve ek inceleme yapmaya değer bir konu. Hiç şüphe yok ki, en azından ilk raporlar, muazzam miktarda finansal kötü yönetim ve potansiyel olarak dolandırıcılığın meydana geldiğini ve yatırımcıların milyarlarca zararla karşı karşıya kaldığını gösteriyor”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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