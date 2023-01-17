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    ABD’nin ikinci büyük lityum madenine 700 milyon dolar teşvik

    Elektrikli araç bataryaları için kritik hale gelen lityum için ABD düğmeye bastı. Ülkenin ikinci büyük lityum madeninin işletilmesi için 700 milyon dolar ayrıldı. 
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    lityum Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçlara olan son dönemdeki büyük ilgi özellikle lityum madenlerine olan talebi arttırdı. Zaten tedarik tarafında kısıtlamaları olan lityum madenciliği bu talebi kaldıramayınca fiyatlar 3 kat arttı. Haliyle ülkeler bir şekilde kendi içerisinde veya en yakınında lityum madeni aramaya başladı. ABD bu açıdan şanslı.

    ABD’de ikinci lityum madeni

    2021 başlarında ülkenin en büyük ve dünyanın en büyükleri arasına giren Nevada lityum madeninde üretim tesisleri projesi hayata geçirilmişti. Küresel talebin yüzde 25’i kadar üretim yapabilecek olan Nevada tesislerinin ardından ikinci büyük maden de hayata geçiyor.

    Yine Nevada’da projesi hazırlanmaya başlayan Rhyolite Ridge Lithium-Boron tesisleri için Biden hükümeti 700$ milyon dolarlık bir teşvik paketi sağladı. 2026 yılında üretime başlayacak olan tesislerde yıllık olarak 370 bin araca yetecek lityum üretilmesi bekleniyor.

    İki tesis birlikte uzun vadede ABD’li otomotiv üreticilerinin önemli bir ihtiyacını karşılamış olacak. Bununla birlikte tesislerin havaya salacağı karbon miktarı ve işleme esnasında kullanılacak devasa miktarda temiz su kaynağı şimdiden davalara konu oldu. Çevre sakinlerinden projelere karşı dava açanlar var. Proje sahiplerinin en zarar verecek şekilde araştırmalar yaptığı belirtiliyor.

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