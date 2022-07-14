Lityum ayrıştırma su kaynaklarını tüketebilir

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İnsanoğlu bugün hiç olmadığı kadar teknolojiye tutkun ve bu da bir alışveriş çılgınlığına dönüştü. 8 milyarlık Dünyanın talebini karşılayabilmek için doğayı alabildiğine sömürüyoruz. Peki yarın ne olacak?

Lityum yararlı mı zararlı mı?

Üretim yapabilmek için doğaya kalıcı zararlar vermeye başladık. Üstelik daha yolun başındayız. Talep arttıkça yeni üretim yöntemleri Dünyayı yaşanmaz hale getirebilir. Bundan en fazla temiz kaynak suları etkileniyor.

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Özellikle batarya teknolojilerinin vazgeçilmezi Lityum hayati bir öneme sahip hale geldi. Ne var ki Lityum metalinin doğada bulunuş şekli çok hassas olmamızı gerektiriyor. Bu hassasiyet de insanoğlunda yok.

Lityum reaktif bir element olduğu için katı halde bulunmayı tercih etmiyor. Bunun yerine yer altı suları ile reaksiyona girmiş bir şekilde ve tabanda bulunuyor. Lityum rezervlerinin yüzde 40’ı Şili’deki Salar de Atamaca tuz gölünde yer alıyor.

Bununla birlikte lityum ayrıştırmak için harcanan su yerine konamıyor ve bu da su kaynaklarını azaltıyor. Uzmanlar küresel ısınmayı da hesaba katarak azalan su kaynaklarının ekosistemlere ciddi tehdit oluşturacağını belirtiyor. Gerekli tedbirler alınmazsa 10 yıl içerisinde çok daha kötü sonuçlarla karşılaşabiliriz.

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