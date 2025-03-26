Sony’nin popüler kulaklık serisi yeni renkleriyle daha canlı görünecek

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Sony, popüler kablosuz kulaklık modelleri WH-CH720N ve WH-CH520 için renk yelpazesini genişletti. Artık her iki model de pastel tonlarda pembe seçeneğiyle satışa sunulurken, WH-CH520’ye ayrıca canlı bir sarı renk de eklendi. Kanada pazarına özel olarak da espresso (koyu kahverengi) rengi geliyor.

WH-CH720N, aktif gürültü engelleme özelliğiyle öne çıkan kulak üstü bir model. Sony’nin V1 işlemcisinden güç alan kulaklık, 30 mm sürücüleri ve DSEE teknolojisi sayesinde sıkıştırılmış sesleri daha kaliteli hale getiriyor. Ortam sesi ve konuşma modları, kullanıcıya çevresinden tamamen kopmadan müzik dinleme veya sohbet etme esnekliği sunuyor. Ayrıca, kullanım şekline göre otomatik ses ayarı yapan akıllı bir sistemle geliyor.

Bluetooth 5.2 teknolojisi, çift cihaz bağlantısı ve Google Fast Pair gibi özelliklerle donatılan kulaklık, fiziksel tuşlarla kolay kontrol imkânı sağlıyor. Aktif gürültü engelleme kapalıyken 50 saate kadar, açıkken ise 35 saate kadar pil ömrü sunuyor. Hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede uzun kullanım sağlamak da mümkün. Bu modelin fiyatı ise 149.99 dolar olarak belirlenmiş.

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Daha kompakt ve hafif bir seçenek arayanlar için sunulan WH-CH520, kulak üstü formuyla günlük kullanımda rahatlık vadediyor. 30 mm sürücüler ve DSEE teknolojisiyle ses kalitesini korurken, uygulama üzerinden özelleştirilebilir ayarlar sunuyor. 50 saate kadar dayanan bataryasıyla dikkat çeken bu modelin fiyatı ise 59.99 dolar. Pembe ve sarı seçeneklerin yanı sıra Kanada'da satışa sunulacak espresso rengiyle, görsel olarak da daha fazla alternatif sunuluyor.

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