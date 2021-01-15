ABD'nin kara liste kararına Xiaomi Türkiye'den resmi açıklama

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ABD Başkanı Donald Trump, koltuğu devretmeye sayılı günler kala Çin ordusu veya hükümetine yardım etme şüphesinden dolayı aralarında Xiaomi'nin de yer aldığı dokuz Çinli şirketi kara listeye aldı. Karara göre ABD'li yatırımcıların Xioami'ye yatırım yapması yasaklandı ve yatırımlarını geri çekmesi istendi. Yonga ve yazılım ambargosu gibi bir durum 'şimdilik' söz konusu değil.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği günden beri Çinli firmalarla yoğun münakaşa içerisine girdi. Daha önce ZTE ve Huawei için ambargo kararı uygulamıştı. ABD'li şirketler bu iki firmaya yazılım ve donanım tedarik edemiyor. Bu nedenle Huawei cihazlar Android servisleri olmadan ve Huawei'in kendi işlemcileriyle satılıyor. Xiaomi hakkındaki karar henüz bu kadar sert değil. Ancak Huawei'e uygulanan yaptırımlar da yumuşak bir şekilde başlayıp sonra agresifleşmişti. Xiaomi'nin kaderi 20 Ocak'ta göreve gelecek yeni ABD Başkanı Joe Biden'a bağlı.

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ABD'nin kararı hakkında Xiaomi Türkiye'den yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz varlık gösterdiği bölgelerin ilgili yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak faaliyetlerini yürütmekte ve tamamen bireysel ve ticari kullanıma yönelik ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Şirketimiz Çin ordusuna ait değildir, Çin ordusuyla herhangi bir bağı bulunmamaktadır ve NDAA'da (ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası) belirtildiği şekilde "Komünist Çin Askeri Şirketi" değildir. Şirketimizin ve hissedarlarımızın çıkarlarını korumak üzere gerekli tüm önlemler tarafımızdan alınacaktır.

Şirketimiz, bu sürecin olası sonuçlarının grup üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere detaylı incelemelerini sürdürmektedir. Gerekli olması halinde ilerleyen günlerde ek açıklamalar yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Xiaomi Türkiye"

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