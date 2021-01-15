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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD'nin kara liste kararına Xiaomi Türkiye'den resmi açıklama

    ABD Başkanı Donald Trump, Xiaomi'yi orduya ve hükümete yardım etme şüphesinden dolayı kara listeye aldı. Xiaomi Türkiye, konu hakkında resmi açıklama yayınladı.
    52 dk.
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    Cep Telefonları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    10

    ABD'nin kara liste kararına Xiaomi Türkiye'den resmi açıklama
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    ABD Başkanı Donald Trump, koltuğu devretmeye sayılı günler kala Çin ordusu veya hükümetine yardım etme şüphesinden dolayı aralarında Xiaomi'nin de yer aldığı dokuz Çinli şirketi kara listeye aldı. Karara göre ABD'li yatırımcıların Xioami'ye yatırım yapması yasaklandı ve yatırımlarını geri çekmesi istendi. Yonga ve yazılım ambargosu gibi bir durum 'şimdilik' söz konusu değil.

    ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği günden beri Çinli firmalarla yoğun münakaşa içerisine girdi. Daha önce ZTE ve Huawei için ambargo kararı uygulamıştı. ABD'li şirketler bu iki firmaya yazılım ve donanım tedarik edemiyor. Bu nedenle Huawei cihazlar Android servisleri olmadan ve Huawei'in kendi işlemcileriyle satılıyor. Xiaomi hakkındaki karar henüz bu kadar sert değil. Ancak Huawei'e uygulanan yaptırımlar da yumuşak bir şekilde başlayıp sonra agresifleşmişti. Xiaomi'nin kaderi 20 Ocak'ta göreve gelecek yeni ABD Başkanı Joe Biden'a bağlı.

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    ABD'nin kararı hakkında Xiaomi Türkiye'den yapılan açıklama şöyle:

    "Şirketimiz varlık gösterdiği bölgelerin ilgili yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak faaliyetlerini yürütmekte ve tamamen bireysel ve ticari kullanıma yönelik ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Şirketimiz Çin ordusuna ait değildir, Çin ordusuyla herhangi bir bağı bulunmamaktadır ve NDAA'da (ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası) belirtildiği şekilde "Komünist Çin Askeri Şirketi" değildir. Şirketimizin ve hissedarlarımızın çıkarlarını korumak üzere gerekli tüm önlemler tarafımızdan alınacaktır. 

    Şirketimiz, bu sürecin olası sonuçlarının grup üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere detaylı incelemelerini sürdürmektedir. Gerekli olması halinde ilerleyen günlerde ek açıklamalar yapılacaktır.

    Saygılarımızla,

    Xiaomi Türkiye"



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    Hava yastıklı bisiklet kaskı

    sis651

    Testleri yapılmıştır umarım. Hava kabarcıkları sert bir düşmenin etkisiyle büzülüp kafayı yerdeki çakıllara vs. deldirirse anlamı yok. 15 saat de bataryanın iyi haliyle, kullanımla zayıfladıkça ne olacak? Buradan Edirne git gel minimum 10 saat tutar hiç durmadan ve iyi bir performans ve hava koşulu ile. Normal şekilde 15 saati buluyor. Yani çok uzun sürüşlerde powerbank gezdirmek lazım buna özel.

    57 dakika önce
    Cem300

    Kaskı bir yere değdirseydiniz be..

    3 saat önce
    emrahsnr

    ben hala bu özelliği kullanamıyorum.

    3 saat önce
    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    22 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    23 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    1 gün önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    2 gün önce
    ccc231

    :)

    2 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    2 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    babapars (murat ) 34 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bırak da Xiaomi genel merkezi açıklama yapsın Xiaomi Türkiye sen neden açıklama yapma gereği duydun
    Yanıtla +23
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    Larry (Gokhan Ersoy) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    merhaba..
    aşiyi çinden aliyorsun ama o nasil olcak?
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    msdos34 (cyber darbe) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    ABD Çinli firmaya yaptırım yapıyor sesi Türkiye'de ki bayisinden çıkıyor.
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    OnLyMoKoKo (Ekrem ) 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi Türkiye cevap vermiş, cezası bize kesilmezse iyi
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    ABD firmalarının hiç biri ABD ordusu ile iş yapmıyor zaten. Biden değişiklik yapmazsa ki yapmayacak muhtemelen Çin tarafından da misilleme gelecektir. Olan tüketiciye olacak.
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    kfa1500 (Fırat Yılmaz) 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sanki ordu ile bağlantısı olsa bunu söyleyecekler Deee bla bla ve bunun açıklamasını Çin firmasının Türkiye temsilcisi yapacak çok komik
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    Şeref60 (Şeref Berber) 18 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ah şayomi ah
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    smart1978 (X Y) 23 dk. ( Mesaj Silindi )
    Mi 10T Pro lari aylardir ha gelecek ha gelecek getiremeyen Xiaomi Turkiye resmi aciklamasi da aninda geldi :))) .

    Yaptirimlar riski var midir ? Var ... Son kullaniciya yansiyabilir mi ? Evet...


    Direk veya dolayli zaten olacak ...

    " Başkan Trump, geçtiğimiz yıl herhangi bir Amerikan şirketi ya da Amerikan teknolojisi kullanan şirketlerin Çinli şirketlere yatırım yapmasını başkanlık emriyle yasaklamıştı. "

    Qualcomm yani Snapdragon li her bir urun cihaz maliyetine ayrica artiracaktir nimetleri de kaldirilacaktir.
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    arrivederci (mustafa ) 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    küçük amerika olduğumuzdan adamlar boş durmamış
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    babapars (murat ) 34 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bırak da Xiaomi genel merkezi açıklama yapsın Xiaomi Türkiye sen neden açıklama yapma gereği duydun
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    Roumiruez 44 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Benzer fiyatlara muadilleri varsa Çin malı kullanmak ahmaklıktır bence.
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    xiaomi türkiye, açıklama ve
    6 etiket daha ABD kara liste çin ambargo yasak Mobil Teknolojiler
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