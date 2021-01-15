ABD'nin kara liste kararına Xiaomi Türkiye'den resmi açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, koltuğu devretmeye sayılı günler kala Çin ordusu veya hükümetine yardım etme şüphesinden dolayı aralarında Xiaomi'nin de yer aldığı dokuz Çinli şirketi kara listeye aldı. Karara göre ABD'li yatırımcıların Xioami'ye yatırım yapması yasaklandı ve yatırımlarını geri çekmesi istendi. Yonga ve yazılım ambargosu gibi bir durum 'şimdilik' söz konusu değil.
ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği günden beri Çinli firmalarla yoğun münakaşa içerisine girdi. Daha önce ZTE ve Huawei için ambargo kararı uygulamıştı. ABD'li şirketler bu iki firmaya yazılım ve donanım tedarik edemiyor. Bu nedenle Huawei cihazlar Android servisleri olmadan ve Huawei'in kendi işlemcileriyle satılıyor. Xiaomi hakkındaki karar henüz bu kadar sert değil. Ancak Huawei'e uygulanan yaptırımlar da yumuşak bir şekilde başlayıp sonra agresifleşmişti. Xiaomi'nin kaderi 20 Ocak'ta göreve gelecek yeni ABD Başkanı Joe Biden'a bağlı.İlginizi Çekebilir Huawei'den ABD'ye yanıt: "Türkiye'ye inanıyoruz"
ABD'nin kararı hakkında Xiaomi Türkiye'den yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimiz varlık gösterdiği bölgelerin ilgili yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak faaliyetlerini yürütmekte ve tamamen bireysel ve ticari kullanıma yönelik ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Şirketimiz Çin ordusuna ait değildir, Çin ordusuyla herhangi bir bağı bulunmamaktadır ve NDAA'da (ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası) belirtildiği şekilde "Komünist Çin Askeri Şirketi" değildir. Şirketimizin ve hissedarlarımızın çıkarlarını korumak üzere gerekli tüm önlemler tarafımızdan alınacaktır.
Şirketimiz, bu sürecin olası sonuçlarının grup üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere detaylı incelemelerini sürdürmektedir. Gerekli olması halinde ilerleyen günlerde ek açıklamalar yapılacaktır.
Saygılarımızla,
Xiaomi Türkiye"
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Hava yastıklı bisiklet kaskı
Testleri yapılmıştır umarım. Hava kabarcıkları sert bir düşmenin etkisiyle büzülüp kafayı yerdeki çakıllara vs. deldirirse anlamı yok. 15 saat de bataryanın iyi haliyle, kullanımla zayıfladıkça ne olacak? Buradan Edirne git gel minimum 10 saat tutar hiç durmadan ve iyi bir performans ve hava koşulu ile. Normal şekilde 15 saati buluyor. Yani çok uzun sürüşlerde powerbank gezdirmek lazım buna özel.
Kaskı bir yere değdirseydiniz be..
ben hala bu özelliği kullanamıyorum.
batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.
Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...
Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü
Anında Mozart'a dönüşün....
Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?
:)
Arka Sokaklar :)))
aşiyi çinden aliyorsun ama o nasil olcak?
Yaptirimlar riski var midir ? Var ... Son kullaniciya yansiyabilir mi ? Evet...
Direk veya dolayli zaten olacak ...
" Başkan Trump, geçtiğimiz yıl herhangi bir Amerikan şirketi ya da Amerikan teknolojisi kullanan şirketlerin Çinli şirketlere yatırım yapmasını başkanlık emriyle yasaklamıştı. "
Qualcomm yani Snapdragon li her bir urun cihaz maliyetine ayrica artiracaktir nimetleri de kaldirilacaktir.
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