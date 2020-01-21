ABD ordusu için geliştirilen 5. Nesil Hedef Uçak projesinde sona yaklaşılıyor

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde faaliyet gösteren Sierra Technical Services isimli şirket, 5. Nesil Hedef Uçak projesinde- 5GAT-5th Generation Aerial Target) önemli iki aşamayı geride bıraktı. İnsansız hava aracı (İHA), motor ve uçuş kontrol testlerini başarıyla tamamlayarak gerçekleştireceği ilk uçuşa bir adım daha yaklaştı.
5GAT ne maksatla kullanılacak?
Amerikan ordusunun geleceğin hava muharebe şartlarında karşı karşıya kalacağını düşündüğü hayalet uçak ve dron gibi tehditlere karşı pilotlarını eğitmek için kullanmak istediği ve bir düşman unsuru olarak görev yapması düşünülen 5. Nesil Hedef Uçaklar 2006 yılından beri geliştirilme aşamasında bulunuyor.
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Ülke Silahlı Kuvvetleri’nin düşük maliyetli ve hem havadan havaya hem de yerden havaya füze atış denemelerinde düşman rolüne bürünecek İHA projesi birçok elemeden sonra Sierra Technical Services’a ihale edilmiş.
Bu süre zarfında çalışmalarına devam eden şirket, 13 Ocak itibariyle yukarıda bahsedilen testleri tamamlayabilmiş. Firma yetkilileri, ilk prototipin mart ayı sonunda uçacağını ifade etmiş.
Özellikleri neler?
T-38 Talon eğitim uçağına benzer boyutlara sahip ve yine aynı uçakta kullanılan General Electric J85 motorlarıyla donatılan dronda düşük maliyet prensibiyle hareket edildiğinden, F-5 ve F/A-18 jetlerinde kullanılan parçalardan istifade edildiği belirtiliyor. Arka tarafa yerleştirilmiş baklava biçimindeki kanat ile egzoz tasarımıyla F-22 Raptor uçaklarını andıran İHA’da bal peteği şeklinde kompozit malzeme kullanılmış. 5GAT’ın bu haliyle görünmezlik özelliğine sahip uçaklara benzediği ifade ediliyor. Süpersonik hızlarda uçabileceği belirtilen İHA’nın kısa sürelerle 7.5g ve -2 g kuvvetinde manevralar yapabileceği de vurgulanıyor.
Sierra Technical Services’e göre 5GAT’ı sadece hedef uçak olarak kullanmak gerekmiyor. Sadık kanat arkadaşı olarak insanlı uçaklarla birlikte de uçabileceği belirtilen dronun bu kapsamda; istihbarat, keşif ve izleme görevlerini de icra edebilecek özelliklere sahip olduğu söyleniyor.
Silah taşıma imkân ve kabiliyeti açısından kısıtlı özelliklere sahip dronun gövde içi silah bölümü bulunmuyor. Kanat altlarına yerleştirilme ihtimali bulunan silah sistemlerinin ise uçağın görünmezlik özelliğini olumsuz etkileyeceği aşikâr. Ancak elektronik harp kapsamında kullanılabilecek teçhizatın dron içinde muhafaza edilebileceği belirtilmiş.
Tam otonom uçuş için yapay zekâ sistemleri ile de donatılabilecek 5GAT’ın maliyetinin ise 10 milyon doların altında kalacağı paylaşılan diğer bilgiler arasında yer almış.
https://www.thedrive.com/the-war-zone/31876/the-pentagon-may-finally-get-the-fighter-sized-stealth-aerial-target-drone-it-badly-needs Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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dedigim gibi ...
insansiz yaziyor ...
millet tabi bilmiyor teknoloji nedir.
"yerli uretim" vs haberlerine kaniyor. Adam almis almandan motoru. egzos cikisini kesmi... ha bu turiondan daha iyi demis... milet saksakliyor. ulan zaten trion uzerine yapmissin motoru. almandan parasini verip aldigin motoru uretip, aldigin adamdan daha iyi yaptigini idda etmissin vs.
goruldugu uzre yerli uretim bunun icin sart. GE motors. o olmaz ise locked martin var o da olmazsa pratt withney var honnywell var...
bizde ise GE nin tesoronlugunu yapan tei var. isleri gucleri propaganda. ingiliz motor satmadi. atak 129 geri kalani uretilemiyor. yazil uretim makinalarini masalarini raflarini bile satin alip getirildi italyadan...
isi gucu saksakcilik yapmak. buna odaklanmis. tabi teknik bilgi isteyen konu olunca, bakmadan sacmalamalari normal.
roket yapiyohhhh. kardes goruntu isleme chipleri senin pcde kullandigin amd intel gibi x86 mimarisi ile islemezler. dunya da birkac adetler. biz nerede urettik de cirit umtas omtas larin goruntulerini mercekten alip isliyoruz? veya gece gorus ileten isiya duyarli yari super iletkenleri nerede urettin ve bunlari algilayacak islemci ve bu islemciyi calistiracak algoritmayi nerede gelistirdin vs ...
Gecen gun haber okudum. NU.D 40 adinda gizli bir ucagimiz varmis. Nuri Demirdag`in almanlara test icin gonderdigi kendi ucagi. ikinci dunya savasi oncesi, dunya ekonomisi krizde. bu da Nuri Demirdagi vuruyor. Fabrika satis yapmayinca uretim duruyor. 1952 ye gelindiginde Menderes Fabrikayi kapatiyor. ama sorsan "febrikeleri cehape gapatti yeeenem" ... havvv havv havvvv.
Bu arada Nud 40`in hakkini sormadan nazi almanlar kopyaliyor ve uretiyorlar. bu ulkenin basina ne geldi ise dinci belasi yuzunden geldi. ileriyi atilan her iki adimdan sonrasinda dincilerin yuzunden 1 adim geriye giderek ilerlemeye calistim 90 yildir.
bu iha yı yapan amerika ama sen yine Türkiye'ye hakaret ediyorsun. uçak fabrikası krizden dolayı kapatıldıysa 1960 darbesinden sonra darbe yönetimi niye tekrar açmadı?
bir de utanmadan bu ülkenin başına ne geldiyse dinci belası yüzünden geldi demişsin. insanda biraz utanma olur. Gerçekten dinci olandan hiçbir zaman ülkesine zarar gelmez. Dinci gibi görünüp de ülkeye düşmanlık edenleri de sizin gibi ahmaklar dinci zanneder.
:)