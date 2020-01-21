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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD ordusu için geliştirilen 5. Nesil Hedef Uçak projesinde sona yaklaşılıyor

    ABD ordusunun hedef uçak ihtiyacı kapsamında geliştirilen 5GAT projesinde sona yaklaşılıyor. İHA, motor ve uçuş kontrol testlerini başarıyla tamamladı.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    3,8b
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    ABD ordusu için geliştirilen 5. Nesil Hedef Uçak projesinde sona yaklaşılıyor
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    ABD’nin Kaliforniya eyaletinde faaliyet gösteren Sierra Technical Services isimli şirket, 5. Nesil Hedef Uçak projesinde- 5GAT-5th Generation Aerial Target) önemli iki aşamayı geride bıraktı. İnsansız hava aracı (İHA), motor ve uçuş kontrol testlerini başarıyla tamamlayarak gerçekleştireceği ilk uçuşa bir adım daha yaklaştı.

    5GAT ne maksatla kullanılacak?

    Amerikan ordusunun geleceğin hava muharebe şartlarında karşı karşıya kalacağını düşündüğü hayalet uçak ve dron gibi tehditlere karşı pilotlarını eğitmek için kullanmak istediği ve bir düşman unsuru olarak görev yapması düşünülen 5. Nesil Hedef Uçaklar 2006 yılından beri geliştirilme aşamasında bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Airbus’a ait bir jet, pilotun müdahale etmediği ilk kalkışı gerçekleştirdi"

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    Ülke Silahlı Kuvvetleri’nin düşük maliyetli ve hem havadan havaya hem de yerden havaya füze atış denemelerinde düşman rolüne bürünecek İHA projesi birçok elemeden sonra Sierra Technical Services’a ihale edilmiş.

    ABD ordusu için geliştirilen 5. Nesil Hedef Uçak projesinde sona yaklaşılıyor
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    Bu süre zarfında çalışmalarına devam eden şirket, 13 Ocak itibariyle yukarıda bahsedilen testleri tamamlayabilmiş. Firma yetkilileri, ilk prototipin mart ayı sonunda uçacağını ifade etmiş.

    Özellikleri neler?

    T-38 Talon eğitim uçağına benzer boyutlara sahip ve yine aynı uçakta kullanılan General Electric J85 motorlarıyla donatılan dronda düşük maliyet prensibiyle hareket edildiğinden, F-5 ve F/A-18 jetlerinde kullanılan parçalardan istifade edildiği belirtiliyor. Arka tarafa yerleştirilmiş baklava biçimindeki kanat ile egzoz tasarımıyla F-22 Raptor uçaklarını andıran İHA’da bal peteği şeklinde kompozit malzeme kullanılmış. 5GAT’ın bu haliyle görünmezlik özelliğine sahip uçaklara benzediği ifade ediliyor. Süpersonik hızlarda uçabileceği belirtilen İHA’nın kısa sürelerle 7.5g ve -2 g kuvvetinde manevralar yapabileceği de vurgulanıyor.

    ABD ordusu için geliştirilen 5. Nesil Hedef Uçak projesinde sona yaklaşılıyor

    Sierra Technical Services’e göre 5GAT’ı sadece hedef uçak olarak kullanmak gerekmiyor. Sadık kanat arkadaşı olarak insanlı uçaklarla birlikte de uçabileceği belirtilen dronun bu kapsamda; istihbarat, keşif ve izleme görevlerini de icra edebilecek özelliklere sahip olduğu söyleniyor.

    Silah taşıma imkân ve kabiliyeti açısından kısıtlı özelliklere sahip dronun gövde içi silah bölümü bulunmuyor. Kanat altlarına yerleştirilme ihtimali bulunan silah sistemlerinin ise uçağın görünmezlik özelliğini olumsuz etkileyeceği aşikâr. Ancak elektronik harp kapsamında kullanılabilecek teçhizatın dron içinde muhafaza edilebileceği belirtilmiş.

    ABD ordusu için geliştirilen 5. Nesil Hedef Uçak projesinde sona yaklaşılıyor
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    Tam otonom uçuş için yapay zekâ sistemleri ile de donatılabilecek 5GAT’ın maliyetinin ise 10 milyon doların altında kalacağı paylaşılan diğer bilgiler arasında yer almış.



    https://www.thedrive.com/the-war-zone/31876/the-pentagon-may-finally-get-the-fighter-sized-stealth-aerial-target-drone-it-badly-needs Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 sa.
    İsmi veya kodu ilginç olmuş 1967 veya 68 yılında İsrail ABD gemisini Mısır açıklarında uçak ve torpido ile vurmuştu. Pekçok ABDli askeri öldürmüştü. ABD olayı örtpas etmişti. USS Liberty olan geminin kodu GAT5 idi diye hatırlıyorum. Bu arada
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    eaglepaw_1903 5 sa.
    .......
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    ebavamqko 1 gün yeni yorumcu
    bir insan kor ise yapacak birsey yok.

    dedigim gibi ...

    insansiz yaziyor ...

    millet tabi bilmiyor teknoloji nedir.

    "yerli uretim" vs haberlerine kaniyor. Adam almis almandan motoru. egzos cikisini kesmi... ha bu turiondan daha iyi demis... milet saksakliyor. ulan zaten trion uzerine yapmissin motoru. almandan parasini verip aldigin motoru uretip, aldigin adamdan daha iyi yaptigini idda etmissin vs.

    goruldugu uzre yerli uretim bunun icin sart. GE motors. o olmaz ise locked martin var o da olmazsa pratt withney var honnywell var...

    bizde ise GE nin tesoronlugunu yapan tei var. isleri gucleri propaganda. ingiliz motor satmadi. atak 129 geri kalani uretilemiyor. yazil uretim makinalarini masalarini raflarini bile satin alip getirildi italyadan...

    isi gucu saksakcilik yapmak. buna odaklanmis. tabi teknik bilgi isteyen konu olunca, bakmadan sacmalamalari normal.

    roket yapiyohhhh. kardes goruntu isleme chipleri senin pcde kullandigin amd intel gibi x86 mimarisi ile islemezler. dunya da birkac adetler. biz nerede urettik de cirit umtas omtas larin goruntulerini mercekten alip isliyoruz? veya gece gorus ileten isiya duyarli yari super iletkenleri nerede urettin ve bunlari algilayacak islemci ve bu islemciyi calistiracak algoritmayi nerede gelistirdin vs ...

    Gecen gun haber okudum. NU.D 40 adinda gizli bir ucagimiz varmis. Nuri Demirdag`in almanlara test icin gonderdigi kendi ucagi. ikinci dunya savasi oncesi, dunya ekonomisi krizde. bu da Nuri Demirdagi vuruyor. Fabrika satis yapmayinca uretim duruyor. 1952 ye gelindiginde Menderes Fabrikayi kapatiyor. ama sorsan "febrikeleri cehape gapatti yeeenem" ... havvv havv havvvv.


    Bu arada Nud 40`in hakkini sormadan nazi almanlar kopyaliyor ve uretiyorlar. bu ulkenin basina ne geldi ise dinci belasi yuzunden geldi. ileriyi atilan her iki adimdan sonrasinda dincilerin yuzunden 1 adim geriye giderek ilerlemeye calistim 90 yildir.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    lord87 19 sa. ebavamqko
    kendi kendimize saldırmaktan ne zaman vazgeçeceğiz?
    bu iha yı yapan amerika ama sen yine Türkiye'ye hakaret ediyorsun. uçak fabrikası krizden dolayı kapatıldıysa 1960 darbesinden sonra darbe yönetimi niye tekrar açmadı?
    bir de utanmadan bu ülkenin başına ne geldiyse dinci belası yüzünden geldi demişsin. insanda biraz utanma olur. Gerçekten dinci olandan hiçbir zaman ülkesine zarar gelmez. Dinci gibi görünüp de ülkeye düşmanlık edenleri de sizin gibi ahmaklar dinci zanneder.
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    cabriyo 10 sa. ebavamqko
    uzaya gittinizde bizmi durdurduk. paranız mı yok? mühendisiniz mi yok? koca koca belediyeler sizin. iş bankası sizin. odtü sizin. koç holding sizin. tüsiad sizin. buyrun iş yapın. ama beceriksizliği dinci kesim diyip suçu başkasının üzerine atma basitliğini bırakın. iş yapın başımızın üstüne koyalım. dinci diye peşinden gidecek olsaydık erbakan %50 alırdı. dinci kesim yüzünden diyip kendinizi kandırmayın. kimse sizi tutmadı tutmuyor. uzaya istediğiniz zaman gidebilirsiniz.
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    gun 1 gün
    Vurmak için 10 milyon dolarlık uçakta iyiymiş.
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    estf 23 sa. gun
    10 milyon doları seve seve ödeyen enayi araplar olunca koymuyor adamlara
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    DH Misafiri 1 gün
    Pilot?- İha birader iha nasıl okuyorsunuz haberleri ? :(
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    Mirram 1 gün
    İnsansız diyor ama siz bilirsiniz beyler
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    V4LKyR 1 gün
    Tamam da pilot nereye binecek, önünü düz yapmışlar...



    :)
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    maverick6600 1 gün V4LKyR
    Rüzgar direncini kırmak için pilotun uzanarak kullanacağı bir sistem geliştirmişler. 🤪
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    ahmet1905_47 1 gün V4LKyR
    bunu hedef olarak kullanıp tarız edecekler tatbikatlarda. içinde pilot olmaması gayet doğal. şayet oldu da kaçış sistemi çalışmadı adamı telef mi etsinler tatbikat içib
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    ahmet1905_47 1 gün
    hedef olmaktan çok 5. nesil taruz uçağı gibi duruyor. kullansınlar bakalım. bizim orduyu hep zinde tuttukları için gerek kalmıyor böyle aletlere.
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    3794 kez okundu.
    8 yorum yazıldı.

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