ABD ordusu için geliştirilen 5. Nesil Hedef Uçak projesinde sona yaklaşılıyor

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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde faaliyet gösteren Sierra Technical Services isimli şirket, 5. Nesil Hedef Uçak projesinde- 5GAT-5th Generation Aerial Target) önemli iki aşamayı geride bıraktı. İnsansız hava aracı (İHA), motor ve uçuş kontrol testlerini başarıyla tamamlayarak gerçekleştireceği ilk uçuşa bir adım daha yaklaştı.

5GAT ne maksatla kullanılacak?

Amerikan ordusunun geleceğin hava muharebe şartlarında karşı karşıya kalacağını düşündüğü hayalet uçak ve dron gibi tehditlere karşı pilotlarını eğitmek için kullanmak istediği ve bir düşman unsuru olarak görev yapması düşünülen 5. Nesil Hedef Uçaklar 2006 yılından beri geliştirilme aşamasında bulunuyor.

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Ülke Silahlı Kuvvetleri’nin düşük maliyetli ve hem havadan havaya hem de yerden havaya füze atış denemelerinde düşman rolüne bürünecek İHA projesi birçok elemeden sonra Sierra Technical Services’a ihale edilmiş.

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Bu süre zarfında çalışmalarına devam eden şirket, 13 Ocak itibariyle yukarıda bahsedilen testleri tamamlayabilmiş. Firma yetkilileri, ilk prototipin mart ayı sonunda uçacağını ifade etmiş.

Özellikleri neler?

T-38 Talon eğitim uçağına benzer boyutlara sahip ve yine aynı uçakta kullanılan General Electric J85 motorlarıyla donatılan dronda düşük maliyet prensibiyle hareket edildiğinden, F-5 ve F/A-18 jetlerinde kullanılan parçalardan istifade edildiği belirtiliyor. Arka tarafa yerleştirilmiş baklava biçimindeki kanat ile egzoz tasarımıyla F-22 Raptor uçaklarını andıran İHA’da bal peteği şeklinde kompozit malzeme kullanılmış. 5GAT’ın bu haliyle görünmezlik özelliğine sahip uçaklara benzediği ifade ediliyor. Süpersonik hızlarda uçabileceği belirtilen İHA’nın kısa sürelerle 7.5g ve -2 g kuvvetinde manevralar yapabileceği de vurgulanıyor.

Sierra Technical Services’e göre 5GAT’ı sadece hedef uçak olarak kullanmak gerekmiyor. Sadık kanat arkadaşı olarak insanlı uçaklarla birlikte de uçabileceği belirtilen dronun bu kapsamda; istihbarat, keşif ve izleme görevlerini de icra edebilecek özelliklere sahip olduğu söyleniyor.

Silah taşıma imkân ve kabiliyeti açısından kısıtlı özelliklere sahip dronun gövde içi silah bölümü bulunmuyor. Kanat altlarına yerleştirilme ihtimali bulunan silah sistemlerinin ise uçağın görünmezlik özelliğini olumsuz etkileyeceği aşikâr. Ancak elektronik harp kapsamında kullanılabilecek teçhizatın dron içinde muhafaza edilebileceği belirtilmiş.

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Tam otonom uçuş için yapay zekâ sistemleri ile de donatılabilecek 5GAT’ın maliyetinin ise 10 milyon doların altında kalacağı paylaşılan diğer bilgiler arasında yer almış.

https://www.thedrive.com/the-war-zone/31876/the-pentagon-may-finally-get-the-fighter-sized-stealth-aerial-target-drone-it-badly-needs

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