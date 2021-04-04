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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD ordusu, “karma gerçeklik” gözlüğü için Microsoft ile 21.8 milyar dolarlık sözleşme imzaladı

    ABD Silahlı Kuvvetleri, kara birliklerinin durumsal farkındalığını artımak ve birbirleriyle olan bağlantı seçeneklerini artırmak adına kullanacağı karma gerçeklik gözlüğü için Microsoft ile anlaştı.
    04 Nisan 2021, 00:30 (1 hf.)
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    ABD ordusu, “karma gerçeklik” gözlüğü için Microsoft ile 21.8 milyar dolarlık sözleşme imzaladı
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    ABD Silahlı Kuvvetleri, askerlerinin muharebe sahası başta olmak üzere görev yaptıkları yerlerdeki durumsal farkındalığını artırmak için hayata geçirmek istediği ve Tümleşik Görsel Takviye Sistemi (Integrated Visual Augmentation System-IVAS) adı verilen programda imza aşamasına geldi. Kurum, Microsoft’un Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2019) tanıttığı karma gerçeklik gözlüğü HoloLens 2 platformunu baz alan sistemi, 10 yıllık bir sözleşme kapsamında askerlerinin kullanımına sunacak. Microsoft’un anlaşma için alacağı tutar ise 21.8 milyar dolar.

    Daha önce savaş pilotlarının kullandığı benzeri bir teknolojiyi kara birliklerinde görev askerlerin de kullanımına sunmak isteyen yetkililer, bu alanda zaten 2018 yılından beri Microsoft ile dirsek teması halindeydi. Hatta Microsoft kanadından tepkilerin yükseldiği anlaşma için 50 kadar şirket çalışanı söz konusu iş birliğinin iptalini talep etmişti. Çalışanlar bu konuda, “HoloLens’i iyilik için kullanın, savaşmak için değil” başlıklı bir de mektup kaleme almışlardı.

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    Hololens 2’nin zorlu arazi şartları için güçlendirilmiş bir versiyonunun kullanılacağı süreçte, askerler aynı platform üzerinde eğitim yapmakla kalmayıp hem tatbikat icra edip hem de muharebe sahasında görevlerini yerine getirebilecek. IVAS’ta bulunan sensörler, askerlere gece görüş imkânı ve termal ya da günışığı ortamında kullanılan optik iyileştirmeler de sunacak. Kullanıcıya; yön bilgisi, dost birliklerin konuşlandıkları yerler, farklı silah dürbünü seçenekleri ve yüz tanıma özelliği sunacak IVAS, farklı eğitim durumları için artırılmış gerçeklik senaryoları da sunacak.

    ABD ordusu, “karma gerçeklik” gözlüğü için Microsoft ile 21.8 milyar dolarlık sözleşme imzaladı
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    Eğitim esnasında alınan görüntüleri kayıt altında tutacak IVAS, faaliyet sonu inceleme toplantılarının eğitimin hemen sonrasında görsel olarak yapılması imkânını sağlayacak. Örneğin daha önceki testlerde, askerlerin icra edilen eğitimi havadan kayıt altına alan bir mini drona ait görüntüleri IVAS’ta izleyebildiği belirtilmişti.

    Bulut tabanlı ağlara bağlanabilecek

    Tüm uygulamalar açık halde yaklaşık 8 saatlik pil ömrüne sahip IVAS, herhangi bir bağlantıya ihtiyaç duymadan çalışabildiği gibi daha kapsamlı veriler elde etmek adına bulut tabanlı bilgi işlem ağlarına da bağlanabilecek. Örneğin, bölük seviyesinde bir bulut ağı olan “bloodhound” sistemiyle senkronize olabilecek IVAS, elde ettiği verileri yeni bilgilerle güncelleyebilecek. Bloodhound, takip eden süreçte ise daha geniş ağlara erişim imkânı bulunduğunda onlara bağlanarak güncele verilere ulaşabilecek.

    ABD ordusu, “karma gerçeklik” gözlüğü için Microsoft ile 21.8 milyar dolarlık sözleşme imzaladı
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    İlk etapta 40 bin IVAS sisteminin tedarikinin yapılmasının planlandığını ifade eden yetkililerin karma gerçeklik gözlüğü kapsamında yaptığı açıklama şöyle:

    IVAS programı, farklı senaryolar için gelişmiş durumsal farkındalık, bilgi paylaşımı ve karar verme imkânlarını personele sunmayı hedefliyor. Microsoft, ABD Silahlı Kuvvetleri’yle iki yılı aşkın bir süredir yakın bir temas içinde. Bu süre zarfında Asker Merkezli Tasarım anlayışıyla personelin görevini en iyi şekilde icra edebilmesini sağlayacak bir ürün prototipi geliştirebildik.”



    https://www.armytimes.com/news/your-army/2021/03/31/army-moves-ahead-on-mixed-reality-goggle-with-microsoft-in-218-billion-contract/
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    mokoko_TR 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen teksastommiks
    çin'de microsoft a yaptırım uygulasın o da serbest
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    teksastommiks 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    amerika huawei'yi çin ordusuyla iş yaptığı için ambargo uygluladı ama kendisine gelince her şey sarbest
    3 Yanıt Yanıtla +12
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    İstiklalFMK 1 hf. ( Mesaj Silindi ) teksastommiks
    Zaten Çin'de ABD Microsoft, Google gibi şirketlerin ürünleri çok uzun yıllardır kısıtlama altında. Ayrıca ABD'nin Huawei ambargasonun asıl sebebi casusluk. Sadece bilgi toplama ve onları aktarma da değil. Doğrudan casusluk faaliyetinde bulunan şirket yöneticilerinin Avrupa'da yakalanması gibi bazı aşırı olaylar var. Yoksa veri toplama ve sızdırma olaylarını ABD şirketleri de tabii ki yapıyor. Ancak dediğim gibi Huawei çok başka yollara başvuruyor. Türkiye'nin yerli baz istasyonu kullanan şirketlerine bile olmadık işler yaptı Huawei. Yani öyle göründüğü gibi masum değil.
    Zaten Çin'de ABD Microsoft, Google gibi şirketlerin ürünleri çok uzun yıllardır kısıtlama altında. Ayrıca ABD'nin Huawei ambargasonun asıl sebebi casusluk. Sade...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    vs-fb (Vn S) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bildiğimiz kaba kuvvet savaşları bitiyor artık. Savaş çok farklı noktalara gidiyor ve teknoloji bjnjn temelinde. Türkiye doğru zamanda silah teknolojisine önemli yatırımlar yapıyor ancak ekonomimizin bu gelişmeyi destekleyecek kadar güçlü olması gerekiyor. Maalesef o noktada geri gidiyoruz.
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    joven ( joven) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    savaşma motivasyonu olmayan orduyu teknolejilerle hazırlamak motive etmek bir yere kadardır günün sonunda amacı olmayan katil sürü bir ordunun zafer kazanması zaten mümkün olamaz
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Askerler mavi ekran verir durur artık. Microsofta askeri iş teslim edilir mi yav. Adamların başarılı olduğu tek yazılım yok. Rekabetin olduğu her pazarda dipteler.
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    teksastommiks 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    amerika huawei'yi çin ordusuyla iş yaptığı için ambargo uygluladı ama kendisine gelince her şey sarbest
    3 Yanıt Yanıtla +12
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    mokoko_TR 1 hf. ( Mesaj Silindi ) teksastommiks
    çin'de microsoft a yaptırım uygulasın o da serbest
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) teksastommiks
    Çinde zaten çoğu yasaklı
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    İstiklalFMK 1 hf. ( Mesaj Silindi ) teksastommiks
    Zaten Çin'de ABD Microsoft, Google gibi şirketlerin ürünleri çok uzun yıllardır kısıtlama altında. Ayrıca ABD'nin Huawei ambargasonun asıl sebebi casusluk. Sadece bilgi toplama ve onları aktarma da değil. Doğrudan casusluk faaliyetinde bulunan şirket yöneticilerinin Avrupa'da yakalanması gibi bazı aşırı olaylar var. Yoksa veri toplama ve sızdırma olaylarını ABD şirketleri de tabii ki yapıyor. Ancak dediğim gibi Huawei çok başka yollara başvuruyor. Türkiye'nin yerli baz istasyonu kullanan şirketlerine bile olmadık işler yaptı Huawei. Yani öyle göründüğü gibi masum değil.
    Yanıtla +10
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