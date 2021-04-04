ABD ordusu, “karma gerçeklik” gözlüğü için Microsoft ile 21.8 milyar dolarlık sözleşme imzaladı

Tam Boyutta Gör ABD Silahlı Kuvvetleri, askerlerinin muharebe sahası başta olmak üzere görev yaptıkları yerlerdeki durumsal farkındalığını artırmak için hayata geçirmek istediği ve Tümleşik Görsel Takviye Sistemi (Integrated Visual Augmentation System-IVAS) adı verilen programda imza aşamasına geldi. Kurum, Microsoft’un Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2019) tanıttığı karma gerçeklik gözlüğü HoloLens 2 platformunu baz alan sistemi, 10 yıllık bir sözleşme kapsamında askerlerinin kullanımına sunacak. Microsoft’un anlaşma için alacağı tutar ise 21.8 milyar dolar.

Daha önce savaş pilotlarının kullandığı benzeri bir teknolojiyi kara birliklerinde görev askerlerin de kullanımına sunmak isteyen yetkililer, bu alanda zaten 2018 yılından beri Microsoft ile dirsek teması halindeydi. Hatta Microsoft kanadından tepkilerin yükseldiği anlaşma için 50 kadar şirket çalışanı söz konusu iş birliğinin iptalini talep etmişti. Çalışanlar bu konuda, “HoloLens’i iyilik için kullanın, savaşmak için değil” başlıklı bir de mektup kaleme almışlardı.

Ayrıca Bkz. "Blok V Tomahawk seyir füzeleri, yakında ABD Donanması envanterine girecek"

İlginizi Çekebilir

Amazon, 10 milyar dolarlık JEDI ihalesi kapsamında Başkan Trump'ın ifade vermesini istiyor

Hololens 2’nin zorlu arazi şartları için güçlendirilmiş bir versiyonunun kullanılacağı süreçte, askerler aynı platform üzerinde eğitim yapmakla kalmayıp hem tatbikat icra edip hem de muharebe sahasında görevlerini yerine getirebilecek. IVAS’ta bulunan sensörler, askerlere gece görüş imkânı ve termal ya da günışığı ortamında kullanılan optik iyileştirmeler de sunacak. Kullanıcıya; yön bilgisi, dost birliklerin konuşlandıkları yerler, farklı silah dürbünü seçenekleri ve yüz tanıma özelliği sunacak IVAS, farklı eğitim durumları için artırılmış gerçeklik senaryoları da sunacak.

Tam Boyutta Gör

Eğitim esnasında alınan görüntüleri kayıt altında tutacak IVAS, faaliyet sonu inceleme toplantılarının eğitimin hemen sonrasında görsel olarak yapılması imkânını sağlayacak. Örneğin daha önceki testlerde, askerlerin icra edilen eğitimi havadan kayıt altına alan bir mini drona ait görüntüleri IVAS’ta izleyebildiği belirtilmişti.

Bulut tabanlı ağlara bağlanabilecek

Tüm uygulamalar açık halde yaklaşık 8 saatlik pil ömrüne sahip IVAS, herhangi bir bağlantıya ihtiyaç duymadan çalışabildiği gibi daha kapsamlı veriler elde etmek adına bulut tabanlı bilgi işlem ağlarına da bağlanabilecek. Örneğin, bölük seviyesinde bir bulut ağı olan “bloodhound” sistemiyle senkronize olabilecek IVAS, elde ettiği verileri yeni bilgilerle güncelleyebilecek. Bloodhound, takip eden süreçte ise daha geniş ağlara erişim imkânı bulunduğunda onlara bağlanarak güncele verilere ulaşabilecek.

Tam Boyutta Gör

İlk etapta 40 bin IVAS sisteminin tedarikinin yapılmasının planlandığını ifade eden yetkililerin karma gerçeklik gözlüğü kapsamında yaptığı açıklama şöyle:

“IVAS programı, farklı senaryolar için gelişmiş durumsal farkındalık, bilgi paylaşımı ve karar verme imkânlarını personele sunmayı hedefliyor. Microsoft, ABD Silahlı Kuvvetleri’yle iki yılı aşkın bir süredir yakın bir temas içinde. Bu süre zarfında Asker Merkezli Tasarım anlayışıyla personelin görevini en iyi şekilde icra edebilmesini sağlayacak bir ürün prototipi geliştirebildik.”

https://www.armytimes.com/news/your-army/2021/03/31/army-moves-ahead-on-mixed-reality-goggle-with-microsoft-in-218-billion-contract/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.