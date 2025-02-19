ABD, otomobil ve çiplere yüzde 25 gümrük vergisi getirecek

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Tam Boyutta Gör ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası ticareti yeniden şekillendirme hedefi doğrultusunda yeni bir tarife hamlesi başlatıyor. Trump, otomotiv, ilaç ve yarı iletken sektörlerine yönelik yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Bu karar, küresel tedarik zincirlerini ve ekonomik dengeleri önemli ölçüde etkileyebilir.

Otomotiv, ilaç ve yarı iletkenlere vergi

Trump, otomotiv ithalatına ek vergi koyma kararının temel nedeninin, ABD otomotiv endüstrisinin yabancı rekabet karşısında dezavantajlı duruma düşmesi olduğunu belirtiyor. Avrupa Birliği’nin (AB) ABD’den ithal edilen araçlara yüzde 10 gümrük vergisi uygularken, ABD’nin AB araçlarına sadece yüzde 2,5 vergi koymasını adaletsiz olarak nitelendiren Trump, bu dengesizliği düzeltmek için harekete geçtiğini söylüyor.

Trump, otomobillere yönelik tarife oranının yüzde 25 civarında olacağını söylerken kesin kararın kendisine iletilecek raporlardan sonra, 2 Nisan’da verileceğini belirtti. Buna ek olarak Trump, birçok şirketin iletişime geçtiğini ve ABD’ye geri dönmek istediklerini söylüyor. Bu firmaların da gelecek birkaç hafta içinde duyurulacağı belirtiliyor.

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Trump’ın duyurusunda dikkat çeken bir diğer nokta, çip ve ilaç sektörlerine yönelik ek vergilerdi. Yeni düzenleme kapsamında, ithal ilaçlar ve yarı iletken çipler için yüzde 25 veya daha yüksek oranlarda vergi uygulanacak. Trump, şirketlere ABD içinde üretim yapmaları için zaman tanıyacağını belirtti ve büyük firmaların önümüzdeki haftalarda yeni yatırım planlarını açıklayacağının altını bir kez daha çizdi. Çip sektörüne gelecek olası vergiler, sektör genelinde fiyatlarda artış yaşanmasına neden olabilir.

Yeni vergiler de gelecek

Dört hafta önce göreve gelmesinden bu yana Trump, Çin'in fentanil kaçakçılığını durduramaması nedeniyle mevcut vergilerin üzerine Çin'den yapılan tüm ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirdi.

Ayrıca Meksika'dan ithal edilen mallara ve Kanada'dan ithal edilen enerji dışı ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini duyurdu ve bunu bir ay erteledi. Ek olarak Kanada, Meksika, Avrupa Birliği ve diğer ticaret ortaklarına yönelik muafiyetleri ortadan kaldırarak, tüm ithal çelik ve alüminyuma yönelik yüzde 25 gümrük vergisi getirdi. Bu düzenleme 12 Mart’ta yürürlüğe girecek.

Trump, geçtiğimiz hafta ekonomi ekibine, ürün bazında her ülkenin tarife oranlarına denk gelen karşılıklı tarifeler uygulama planları hazırlamaları talimatını da verdi. Dolayısıyla yeni vergiler de yolda.

Musk bir vatansever

Tam Boyutta Gör Beyaz Saray'ın "ABD'li milyarder Elon Musk'ın Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) çalışanı olmadığı ve hükümet kararlarında yetkisi bulunmadığına" yönelik açıklamasına dair soru üzerine de Trump, "Ona bir çalışan diyebilirsiniz, danışman diyebilirsiniz, ne derseniz deyin ama o bir vatansever." dedi. Trump ayrıca çıkar çatışmaları nedeniyle Musk’ın uzayla ilgili herhangi bir şeyde söz hakkı olmayacağını söyledi.

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ABD, otomobil ve çiplere yüzde 25 gümrük vergisi getirecek