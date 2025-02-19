Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD, otomobil ve çiplere yüzde 25 gümrük vergisi getirecek

    ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, otomobiller, yarı iletkenler ve ilaç ithalatına “yüzde 25 civarında” gümrük vergisi getirmeyi planladığını duyurdu.
    ABD, otomobil ve çiplere yüzde 25 gümrük vergisi getirecek Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası ticareti yeniden şekillendirme hedefi doğrultusunda yeni bir tarife hamlesi başlatıyor. Trump, otomotiv, ilaç ve yarı iletken sektörlerine yönelik yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Bu karar, küresel tedarik zincirlerini ve ekonomik dengeleri önemli ölçüde etkileyebilir.

    Otomotiv, ilaç ve yarı iletkenlere vergi

    Trump, otomotiv ithalatına ek vergi koyma kararının temel nedeninin, ABD otomotiv endüstrisinin yabancı rekabet karşısında dezavantajlı duruma düşmesi olduğunu belirtiyor. Avrupa Birliği’nin (AB) ABD’den ithal edilen araçlara yüzde 10 gümrük vergisi uygularken, ABD’nin AB araçlarına sadece yüzde 2,5 vergi koymasını adaletsiz olarak nitelendiren Trump, bu dengesizliği düzeltmek için harekete geçtiğini söylüyor.

    Trump, otomobillere yönelik tarife oranının yüzde 25 civarında olacağını söylerken kesin kararın kendisine iletilecek raporlardan sonra, 2 Nisan’da verileceğini belirtti. Buna ek olarak Trump, birçok şirketin iletişime geçtiğini ve ABD’ye geri dönmek istediklerini söylüyor. Bu firmaların da gelecek birkaç hafta içinde duyurulacağı belirtiliyor.

    Trump’ın duyurusunda dikkat çeken bir diğer nokta, çip ve ilaç sektörlerine yönelik ek vergilerdi. Yeni düzenleme kapsamında, ithal ilaçlar ve yarı iletken çipler için yüzde 25 veya daha yüksek oranlarda vergi uygulanacak. Trump, şirketlere ABD içinde üretim yapmaları için zaman tanıyacağını belirtti ve büyük firmaların önümüzdeki haftalarda yeni yatırım planlarını açıklayacağının altını bir kez daha çizdi. Çip sektörüne gelecek olası vergiler, sektör genelinde fiyatlarda artış yaşanmasına neden olabilir.

    Yeni vergiler de gelecek

    Dört hafta önce göreve gelmesinden bu yana Trump, Çin'in fentanil kaçakçılığını durduramaması nedeniyle mevcut vergilerin üzerine Çin'den yapılan tüm ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirdi.

    Ayrıca Meksika'dan ithal edilen mallara ve Kanada'dan ithal edilen enerji dışı ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini duyurdu ve bunu bir ay erteledi. Ek olarak Kanada, Meksika, Avrupa Birliği ve diğer ticaret ortaklarına yönelik muafiyetleri ortadan kaldırarak, tüm ithal çelik ve alüminyuma yönelik yüzde 25 gümrük vergisi getirdi. Bu düzenleme 12 Mart’ta yürürlüğe girecek.

    Trump, geçtiğimiz hafta ekonomi ekibine, ürün bazında her ülkenin tarife oranlarına denk gelen karşılıklı tarifeler uygulama planları hazırlamaları talimatını da verdi. Dolayısıyla yeni vergiler de yolda.

    Musk bir vatansever

    ABD, otomobil ve çiplere yüzde 25 gümrük vergisi getirecek Tam Boyutta Gör
    Beyaz Saray'ın "ABD'li milyarder Elon Musk'ın Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) çalışanı olmadığı ve hükümet kararlarında yetkisi bulunmadığına" yönelik açıklamasına dair soru üzerine de Trump, "Ona bir çalışan diyebilirsiniz, danışman diyebilirsiniz, ne derseniz deyin ama o bir vatansever." dedi. Trump ayrıca çıkar çatışmaları nedeniyle Musk’ın uzayla ilgili herhangi bir şeyde söz hakkı olmayacağını söyledi.
    Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/trump-auto-tariff-rate-will-be-around-25-2025-02-18/ https://www.reuters.com/world/us/trump-suggests-musk-will-not-take-part-any-space-related-government-decisions-2025-02-18/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Akira'dan ilham alan elektrikli motosiklet

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pentiment türkçe yama hastayken mastürbasyon istanbul ilçe plaka kodları fiorino bagaj kilidi arızası 0216 neden arar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Reno11 F 5G
    Oppo Reno11 F 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum