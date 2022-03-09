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    ABD, Rusya'da kripto para kullanımını kısıtlayacak

    ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı kısıtlamalara yenisi ekleniyor. Kripto paraların yaptırımlardan kaçınılmasını kolaylaştırdığını düşünen ABD, transferlere kısıtlama getirecek.
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    Kripto Para
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    Ukrayna işgali sebebiyle Rusya'ya teknoloji ve finans alanında ambargolar uygulayan ABD, ülkede kripto para kullanımını kısıtlayacak bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. ABD Senatör’ü Elizabeth Warren, Rus vatandaşların bankalara uygulanan yaptırımlardan kaçmak için kripto para birimlerini kullanıyor olabileceklerini söyledi.

    Kısıtlamalar artıyor

    İlk olarak NBC tarafından bildirilen yeni yasa tasarısı, Rusya’da bulunan banka ya da diğer finans kuruluşlarının müşteri cüzdanlarına yapılan transferlerin tanımlanmasını ve bilgilerin düzenli olarak Hazine Departmanına rapor edilmesini gerektirecek. Bununla birlikte henüz tüm detayları paylaşılmayan yasanın yaptırımlardan kaçan şüpheli işlemlerin tespit edilmesini kolaylaştıracağını söyleyebiliriz.

    Büyük kripto para platformları, yasa tasarısına karşılık olarak yaptırımlardan kaçınmanın mümkün olmadığını söylese de ABD Senatörü, ''Suçlular, kripto para birimini gölgede para taşımak için kullanabilir, Putin ve yandaşlarına ekonomik yaptırımlardan kaçmak için bir kapı açabilir'' sözlerini dile getirdi.

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