Amerika, Çin’in casus balonunu F-22 savaş uçağı ile vurdu

Tam Boyutta Gör ABD ile Çin arasında son günlerde yaşanan “casus balon” krizi sonlandı diyebiliriz. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Amerika’nın önemli askeri tesislerini gözetlediği söylenen Çin’e ait casus balon savaş uçakları tarafından vurularak düşürüldü.

ABD, Çin'in casus balonunu düşürdü

ABD Savunma Bakanlığı, savaş uçaklarının balonu ABD karasuları üzerinde düşürdüğünü doğruladı. Çin dışişleri ise yaptığı açıklamada, ABD'nin sivil insansız hava araçlarına saldırmak için güç kullanmasına karşı güçlü bir memnuniyetsizlik duyduklarını ifade etti. Öte yandan ortaya çıkan videolarda vurulan balonun Atlantik okyanusuna düştüğü görüntülendi.

Amerikan savunma yetkilileri, casus balonu düşürmek için F-22 Raptor savaş uçağından atılan bir AIM-9X Sidewinder füzesinin kullanıldığını aktardı. Vurulan Çin’a ait balonun Türkiye saati ile 22:39’da ABD’nin altı deniz mili açığına düştüğü belirtildi. ABD medyasına göre düşürülen aracın enkazı Güney Karolina'daki Myrtle Beach yakınlarında sığ bir suya düştü. ABD ordusu etrafa yayılmış enkazı toplamaya çalışıyor ve bunun için üzerlerinde yüksek tonajlı vinç olan iki savaş gemisi bölgeye sevk edilmiş durumda.

Çin: ABD üzerinde uçan balon bilimsel amaçlı 1 gün önce eklendi

Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi Pentagon'dan yaptığı açıklamada, “Çin gözetleme balonunun hassas bilgiler toplamasına karşı korunmak için gerekli tüm adımları atarken, gözetleme balonunun ABD toprakları üzerinden uçması bizim için istihbarat değeri taşıyordu.” ifadelerini kullandı. ABD, düşürülen aracı bir istihbarat noktası olarak görüyor.

Ne olmuştu?

Tam Boyutta Gör ABD tarafından yapılan açıklamalara göre balon ilk olarak 28 Ocak’ta tespit edilmiş ve 31 Ocak’ta Kanada hava sahasına giriş yapmış. Balonun ABD’ye ait bir dizi nükleer füze silolarının üstünde uçtuğu da belirtildi. 3 Şubat'ta ise araç resmi olarak ülke gündemine girdi. Çin ile ABD arasındaki ilişkiler, Pentagon'un bunu ABD egemenliğinin "kabul edilemez bir ihlali" olarak nitelemesinin ardından daha kötü bir hal aldı. Zira ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bu hafta sonu Çin'e gitmesi bekleniyordu ancak bu gezi iptal edildi.

Her ne kadar Çin, bu balonun mücbir sebeplerden dolayı ABD hava sahasına girdiğini ve aracın bilimsel amaçlar için kullanıldığını defalarca belirtse de okyanusun karşı kıyısını ikna edemedi. Bu arada konu hakkında Tayvan dışişleri bakanlığı, "Çin Komünist Partisi hükümetinin uluslararası hukuku ve diğer ülkelerin hava sahasını ve egemenliğini ihlal eden eylemleri, medeni bir uluslararası toplumda tolere edilmemelidir." açıklaması yaptı.

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