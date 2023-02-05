Amerika, Çin’in casus balonunu F-22 savaş uçağı ile vurdu

ABD, Çin'in casus balonunu düşürdü
ABD Savunma Bakanlığı, savaş uçaklarının balonu ABD karasuları üzerinde düşürdüğünü doğruladı. Çin dışişleri ise yaptığı açıklamada, ABD'nin sivil insansız hava araçlarına saldırmak için güç kullanmasına karşı güçlü bir memnuniyetsizlik duyduklarını ifade etti. Öte yandan ortaya çıkan videolarda vurulan balonun Atlantik okyanusuna düştüğü görüntülendi.
Amerikan savunma yetkilileri, casus balonu düşürmek için F-22 Raptor savaş uçağından atılan bir AIM-9X Sidewinder füzesinin kullanıldığını aktardı. Vurulan Çin’a ait balonun Türkiye saati ile 22:39’da ABD’nin altı deniz mili açığına düştüğü belirtildi. ABD medyasına göre düşürülen aracın enkazı Güney Karolina'daki Myrtle Beach yakınlarında sığ bir suya düştü. ABD ordusu etrafa yayılmış enkazı toplamaya çalışıyor ve bunun için üzerlerinde yüksek tonajlı vinç olan iki savaş gemisi bölgeye sevk edilmiş durumda.
Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi Pentagon'dan yaptığı açıklamada, “Çin gözetleme balonunun hassas bilgiler toplamasına karşı korunmak için gerekli tüm adımları atarken, gözetleme balonunun ABD toprakları üzerinden uçması bizim için istihbarat değeri taşıyordu.” ifadelerini kullandı. ABD, düşürülen aracı bir istihbarat noktası olarak görüyor.
Ne olmuştu?
Her ne kadar Çin, bu balonun mücbir sebeplerden dolayı ABD hava sahasına girdiğini ve aracın bilimsel amaçlar için kullanıldığını defalarca belirtse de okyanusun karşı kıyısını ikna edemedi. Bu arada konu hakkında Tayvan dışişleri bakanlığı, "Çin Komünist Partisi hükümetinin uluslararası hukuku ve diğer ülkelerin hava sahasını ve egemenliğini ihlal eden eylemleri, medeni bir uluslararası toplumda tolere edilmemelidir." açıklaması yaptı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?