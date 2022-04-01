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    ABD Uzay Kuvvetleri, muhtemel görevlere uzayın dijital ikiziyle hazırlanacak

    ABD Uzay Kuvvetleri ile Slingshot Aerospace arasında gerçekleşen bir anlaşma sonucunda, gelecek misyonlara ve olası tehlikelere karşı hazırlanmak adına uzayın dijital ikizi oluşturulacak.

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    ABD Uzay Kuvvetleri, uzayın dijital ikizini kullanacak
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    ABD Uzay Kuvvetleri, uzay ortamının sanal bir kopyasının geliştirilmesi için Slingshot Aerospace ile anlaştı. 39 aylık bir sözleşme kapsamında Slingshot Aerospace, Digital Space Twin ve Slingshot Laboratory teknolojilerini geliştirmek için 25,2 milyon dolar alacak.

    Uydu fırlatmak için de kullanılabilecek

    Digital Space Twin, ABD Uzay Kuvvetleri'nin mevcut ve gelecekteki tehditleri analiz etme ve bunlara yanıt verme yeteneklerini iyileştirmeye yardım edecek. Simülasyon, kullanılmak istenilen anda alanın gerçek zamanlı durumunu gösterecek. Digital Space Twin, yörüngedeki nesnelerin gerçek zamanlı haritasını ve uzay hava durumu verilerini fizik tabanlı modellemelerle birleştirecek.

    Simülasyon ayrıca yörüngeye uydu fırlatılması gerektiğinde en güvenli, en hızlı ve en etkili yolunu modelleyip ve değerlendirebilecek.

    Sözleşme kapsamında yer alan Slingshot Laboratory ise astrodinamiğin temellerini ve gelişmiş kavramlarını öğreten bir eğitim programı olacak. Programdaki asıl amaç olarak öğrencilerin kendi sanal ortamlarını yöneterek operasyonel ortamlarda daha hızlı ve daha iyi karar vermelerine olanak tanıyacak temel teorileri öğrenmelerini sağlamak gösteriliyor.

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    S
    serpilxarslann 1 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 1 gün önce

    direk 10k

    LooF 1 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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