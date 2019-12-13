Kim Nerede? 9 Xperia'nın çöküşü: Sony toplam akıllı telefon satışlarında Galaxy Fold'u bile geçemedi 7 AMD'den önemli adım: FreeSync teknolojisi artık HDMI üzerinde de çalışıyor video ön inceleme 7 ABD ve Çin küçük çaplı bir ticaret anlaşmasına vardı
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fast & Furious Crossroads oyunu Mayıs ayında geliyor

    Serinin dokuzuncu filmi ile aynı anda satışa çıkacak olan Fast & Furious Crossroads oyunu aksiyon dolu araba mücadeleleri ile aynı heyecanı yaşatmayı amaçlıyor.
    11 sa.
    725
    1
    4
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Fast & Furious Crossroads oyunu Mayıs ayında geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Sinema dünyasının en uzun soluklu serilerinden birisi olan Hızlı ve Öfkeli yakın zamanda oyun dünyasına da adım atmaya hazırlanıyor. Fast & Furious Crossroads oyunu için ilk fragman da yayınlandı.

    Fast & Furious Crossroads neler sunacak?

    Hızlı ve Öfkeli serisi spin-off yapımını bir kenara bırakırsan gelecek yıl dokuzuncu kez vizyonda yerini alacak. Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson gibi oyuncuları yeniden bir araya getirecek olan film Mayıs ayında viyona girecek. Fast & Furious Crossroads oyunu da Mayıs ayında oyuncular ile buluşacak.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy S11 canlı görselleri sızdırıldı"

    Bandai Namco ve Project Cars geliştiricisi Slightly Mad Studios oyun için beraber çalıştı. PC, PS4 ve Xbox One için yayınlanacak olan Fast & Furious Crossroads oyunu takım tabanlı bir araç mücadelesi olarak geçecek.

    Fast & Furious Crossroads oyunu Mayıs ayında geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Oyunda pek çok farklı mekân yer alıyor ve serideki gibi pek çok tehlikeli hareket de yapmanız gerekiyor. Örneğin bir arabadan trene atlamak bunlar arasında. Ayrıca yine pek çok farklı eşya da kullanımınıza sunulacak.

    Oyunda Vin Diesel, Michelle Rodriguez ve Tyrese Gibson animasyon karakterlerine sesleri ile hayat verecek. Ayrıca Sonequa Martin-Green ve Asia Kate Dillon da sesi ile oyuna katılıyor. Tek kişilik hikaye modunun yanı sıra çok oyunculu bir mod da yer alıyor. Gelecek yıl oyun ile ilgili daha fazla detay paylaşılacak.



    https://www.engadget.com/2019/12/13/fast-and-furious-crossroads-game-pc-ps4-xbox-one/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    hazarRS 6 sa.
    tam tabiriyle gta5 modu gibi olmuş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Philipp_Plein 9 sa.
    Metası 50 yi geçerse ne olayım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    djduke 9 sa.
    rambo nun oyunu çıkar komedi ötesi grafik ve oynanış. terminatör desen eh işte, hızlı ve öfkeli gibi bir ismi böyle heba etmek; büyük başarı.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    porsche911gt2 9 sa.
    hem grafikler hemde fizikler cidden kötü görünüyor.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 sa. NASA, dev bir göktaşına iniş yapmaya hazırlanıyor: İşte müthiş görevin detayları 7 sa. ABD ve Çin küçük çaplı bir ticaret anlaşmasına vardı 8 sa. Realme Buds Air'in özellikleri ve fiyatı belli oldu 8 sa. Havelsan'ın 5G teknolojileri tanıtıldı 8 sa. Bu kadar para vermeye değer miydi? "1 yıldan sonra Sony WF-1000X" 9 sa. Honda Civic Type R'ın pistlere özel yeni bir versiyonu tanıtıldı 9 sa. Bankacılık devi ING'den kripto para hamlesi 10 sa. Motorola'nın 5.000 mAh pil kapasiteli Moto G8 Power modeli gün yüzüne çıktı 10 sa. Xperia'nın çöküşü: Sony toplam akıllı telefon satışlarında Galaxy Fold'u bile geçemedi 11 sa. Apple için kötü haber: Çin'deki iPhone satışları yüzde 35 azaldı 11 sa. Ebeveynler dikkat: Çocuk akıllı saatlerinde ciddi güvenlik açıkları tespit edildi 11 sa. GÖRÜNTÜLENEN Fast & Furious Crossroads oyunu Mayıs ayında geliyor Sonraki Tinder'ı Türkiye'de kaç kişi kullanıyor? 12 sa. Tim Cook'tan inovasyon eleştirilerine yanıt: iPhone daha 12 yaşında bir çocuk 13 sa. Facebook mesajlaşma uygulamalarının birleşmesi suya düşmek üzere 13 sa. Steam Game Awards indirimleri başladı 14 sa. Beta blokerlerin kronik alkolizm tedavisinde kullanılması düşünülüyor 14 sa. Volkswagen, Türkiye kararını bir kez daha erteledi 15 sa. 1 milyon Galaxy Fold satıldı 15 sa. Galaxy Note 10 serisi, kararlı Android 10 güncellemesi almaya başladı 16 sa. Oppo Find X2 önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek 16 sa. Netflix'in ikinci Türk yapımı dizisi Atiye'nin fragmanı yayınlandı 17 sa. Apple’ın yeni satın alımıyla iPhone fotoğrafları daha kaliteli hâle gelebilir 17 sa. Chrome artık, şifrenizin çalınıp çalınmadığını size söyleyecek 18 sa. TEMSA'dan haciz iddialarıyla ilgili resmi açıklama 18 sa. Yılın Oyunu açıklandı: İşte The Game Awards 2019 kazananları 18 sa. Intel dünyanın en küçük Lidar kamerasını duyurdu 19 sa. Epic Store "The Game Awards" indirimleri başladı 19 sa. Radeon RX 5500 XT satışa başladı 20 sa. Microsoft, yeni nesil Xbox konsolunu tanıttı: Karşınızda Xbox Series X! 22 sa. Yosundan yerli uçak yakıtı, gıda ve enerji elde edilecek 1 gün Avrupa'dan 'uzay çöpü' problemine ilginç çözüm: Kamikaze Robotu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Saray' a Lüks Gemicik!
    DH Forum
    Erdoğan: Müslümanlar zekat verse İslam ülkelerinde fakir kalmaz
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim