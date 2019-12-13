Fast & Furious Crossroads oyunu Mayıs ayında geliyor

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Sinema dünyasının en uzun soluklu serilerinden birisi olan Hızlı ve Öfkeli yakın zamanda oyun dünyasına da adım atmaya hazırlanıyor. Fast & Furious Crossroads oyunu için ilk fragman da yayınlandı.

Fast & Furious Crossroads neler sunacak?

Hızlı ve Öfkeli serisi spin-off yapımını bir kenara bırakırsan gelecek yıl dokuzuncu kez vizyonda yerini alacak. Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson gibi oyuncuları yeniden bir araya getirecek olan film Mayıs ayında viyona girecek. Fast & Furious Crossroads oyunu da Mayıs ayında oyuncular ile buluşacak.

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Bandai Namco ve Project Cars geliştiricisi Slightly Mad Studios oyun için beraber çalıştı. PC, PS4 ve Xbox One için yayınlanacak olan Fast & Furious Crossroads oyunu takım tabanlı bir araç mücadelesi olarak geçecek.

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Oyunda pek çok farklı mekân yer alıyor ve serideki gibi pek çok tehlikeli hareket de yapmanız gerekiyor. Örneğin bir arabadan trene atlamak bunlar arasında. Ayrıca yine pek çok farklı eşya da kullanımınıza sunulacak.

Oyunda Vin Diesel, Michelle Rodriguez ve Tyrese Gibson animasyon karakterlerine sesleri ile hayat verecek. Ayrıca Sonequa Martin-Green ve Asia Kate Dillon da sesi ile oyuna katılıyor. Tek kişilik hikaye modunun yanı sıra çok oyunculu bir mod da yer alıyor. Gelecek yıl oyun ile ilgili daha fazla detay paylaşılacak.

https://www.engadget.com/2019/12/13/fast-and-furious-crossroads-game-pc-ps4-xbox-one/