ABD ve Google'dan yeni ortaklık: Açık kaynaklı çipler geliştirilecek

Tam Boyutta Gör

Bilindiği üzere günümüzde büyük şirketler yeni çiplere ve tasarımlara kolay bir şekilde erişim sağlarken, üniversiteler, araştırmacılar ve küçük işletmeler, kısıtlamalar ve lisans ücretleri gibi engeller ile karşı karşıya kalıyor. Yakın zamanda çip üretimini artırmak için 50 milyar dolarlık CHIPS yasasını yürürlüğe getiren ABD, Google ile yeni bir iş birliğine imza atıyor.

Yenilikçi fikirlere destek sağlayacak

Yeni ortaklığın, kısıtlamalar ve lisans ücretleri gibi sorunları ortadan kaldırması beklenirken, açık kaynaklı çipler üretilmesine olanak tanıyacak.

Bildirilenlere göre Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından yürütülecek yeni anlaşma kapsamında, nanosensörler, biyoelektronik, yapay zeka ve kuantum hesaplama için Google ile ortaklaşa yaklaşık 40 benzersiz çip tasarımı finanse edilecek. Böylece çipler gibi farklı uygulamalarda kullanılacak açık kaynak tasarımların, araştırmacıların yeni fikirlerinde fayda sağlaması bekleniyor.

Intel'den çip üretimine 100 milyar dolarlık yatırım 5 gün önce eklendi

Yeni anlaşma hakkında açıklamalarda bulunan Google Kamu Sektörü CEO'su Will Grannis, şirketin uzun süre gelen açık kaynak liderliğine dikkat çekerek kamu ve özel kurumların iş birliği halinde olacağını ve birbirlerinin çalışmalarını yineleceğini belirtti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

ABD ve Google'dan çip üretimi için yeni ortaklık!