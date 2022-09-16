Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD ve Google'dan yeni ortaklık: Açık kaynaklı çipler geliştirilecek

    Yarı iletken liderliğini Asya pazarından geri almayı planlayan ABD, yenilikçi çip tasarımları için Google ile ortak oldu. Yeni iş birliği neler sunacak işte detaylar
    Oy Ver

    ABD ve Google'dan çip üretimi için yeni ortaklık!
    Tam Boyutta Gör

    Bilindiği üzere günümüzde büyük şirketler yeni çiplere ve tasarımlara kolay bir şekilde erişim sağlarken, üniversiteler, araştırmacılar ve küçük işletmeler, kısıtlamalar ve lisans ücretleri gibi engeller ile karşı karşıya kalıyor. Yakın zamanda çip üretimini artırmak için 50 milyar dolarlık CHIPS yasasını yürürlüğe getiren ABD, Google ile yeni bir iş birliğine imza atıyor. 

    Yenilikçi fikirlere destek sağlayacak

    Yeni ortaklığın, kısıtlamalar ve lisans ücretleri gibi sorunları ortadan kaldırması beklenirken, açık kaynaklı çipler üretilmesine olanak tanıyacak.

    Bildirilenlere göre Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından yürütülecek yeni anlaşma kapsamında, nanosensörler, biyoelektronik, yapay zeka ve kuantum hesaplama için Google ile ortaklaşa yaklaşık 40 benzersiz çip tasarımı finanse edilecek. Böylece çipler gibi farklı uygulamalarda kullanılacak açık kaynak tasarımların, araştırmacıların yeni fikirlerinde fayda sağlaması bekleniyor.

    Yeni anlaşma hakkında açıklamalarda bulunan Google Kamu Sektörü CEO'su Will Grannis, şirketin uzun süre gelen açık kaynak liderliğine dikkat çekerek kamu ve özel kurumların iş birliği halinde olacağını ve birbirlerinin çalışmalarını yineleceğini belirtti. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    %100 elektrikli Peugeot E-308

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 12 mini
    Apple iPhone 12 mini
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız