ABD ve Hindistan, Çin’e karşı güçlerini birleştiriyor

ABD ve Hindistan bir araya geldi
Çin ile uzun süredir ticari veya askeri gerilim içerisinde olan ABD ve Hindistan güçlerini birleştirme kararı aldı. Joe Biden bu iş birliği ile askeri ekipman, yonga ve yapay zekâ konusunda Çin’e karşı rekabet edeceklerine inanıyor.
Hindistan’ın Telekom altyapısı Çin tarafından, askeri ekipman altyapısı da Rusya tarafından desteklenmişti. Şimdi ABD firmaları bu iki alanda Hindistan’ın bağımlılıktan kurtulması için çalışacak.
Diğer taraftan Hindistan da ABD’nin bazı teknolojilerinin geliştirilmesine destek olacak. General Electric firmasının uçak jet motorlarının üretiminin Hindistan’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?