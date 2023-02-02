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    Anlık Bildirim

    ABD ve Hindistan, Çin’e karşı güçlerini birleştiriyor

    Çin’in giderek artan teknoloji hegemonyasına bir son vermek isteyen ABD hükümeti, Hindistan hükümeti ile kritik bir iş birliği anlaşması yapıyor. Yonga, askeri ekpiman ve yapay zekâ anlaşma kapsamında
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    Çin Tam Boyutta Gör
    Gerek iş gücü olsun gerek askeri teknolojiler olsun gerekse iletişim altyapısı olsun Çin agresif bir hakimiyete sahip durumda. Devletin tamamen özel sektörü kontrol ettiği ve siber ajanlık faaliyetlerinde bulunduğunu öne süren ABD, çeşitli ambargolar ile önüne geçmeye çalışıyor ancak Çinli firmalar global çapta pek çok önemli altyapıya kendisini yerleştirmişti. Asıl zor olan bunları yenileri ile değiştirmek.

    ABD ve Hindistan bir araya geldi

    Çin ile uzun süredir ticari veya askeri gerilim içerisinde olan ABD ve Hindistan güçlerini birleştirme kararı aldı. Joe Biden bu iş birliği ile askeri ekipman, yonga ve yapay zekâ konusunda Çin’e karşı rekabet edeceklerine inanıyor.

    Hindistan’ın Telekom altyapısı Çin tarafından, askeri ekipman altyapısı da Rusya tarafından desteklenmişti. Şimdi ABD firmaları bu iki alanda Hindistan’ın bağımlılıktan kurtulması için çalışacak.

    Diğer taraftan Hindistan da ABD’nin bazı teknolojilerinin geliştirilmesine destek olacak. General Electric firmasının uçak jet motorlarının üretiminin Hindistan’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 1 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 6 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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