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    Anlık Bildirim

    Nothing Phone 2a’nın fiyatı ortaya çıktı

    Carl Pei’nin Nothing isimli teknoloji firması, yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Bir süredir sızıntılara konu olan Nothing Phone 2a’nın şimdi de depolama seçenekleri ve fiyatı ortaya çıktı.
    Nothing Phone (2a) tasarımı Tam Boyutta Gör
    OnePlus’ın kurucu ortaklarından olan Carl Pei, geçtiğimiz yıllarda yeni bir maceraya yelken açmıştı ve Nothing markasını kurmuştu. Bu süreçte AB ve ABD pazarına giriş yapan ve birçok farklı ürün tanıtan firma, şimdi de orta seviye akıllı telefon pazarına girmeye hazırlanıyor.

    Nothing Phone 2a 8 ve 12GB RAM seçeneklerine sahip olacak

    Mobil teknoloji pazarında güvenilir bir kaynak olan Roland Quandt, X platformu üzerinde Nothing Phone (2a) hakkında konuştu. Quandt’a göre Nothing Phone 2a, iki farklı konfigürasyona sahip olacak. 8GB RAM’e sahip olan model 128GB depolama alanı sunacak, 12GB RAM’e sahip olan model ise 256GB depolamaya sahip olacak. Her iki modelin de siyah veya beyaz renk seçeneklerine sahip olması bekleniyor.

    Cihazın teknik özelliklerinin yanı sıra Quandt, akıllı telefon için tahmini bir fiyat etiketi de paylaştı. Bu iddiaya göre Nothing Phone (2a), Avrupa pazarında 400 Euro’dan düşük bir fiyat etiketine sahip olacak. Eğer iddialar doğruysa bu cihaz, 120Hz AMOLED ekranı ve Dimensity 7200 çipi ile fiyat performans pazarında dikkat çekici bir seçenek olacak. Nothing Phone 2a’nın şubat ayında düzenlenecek MWC 2024’te tanıtılması bekleniyor.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rindaman 3 saat önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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