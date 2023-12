Nothing Phone 2a’nın fiyatı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör OnePlus’ın kurucu ortaklarından olan Carl Pei, geçtiğimiz yıllarda yeni bir maceraya yelken açmıştı ve Nothing markasını kurmuştu. Bu süreçte AB ve ABD pazarına giriş yapan ve birçok farklı ürün tanıtan firma, şimdi de orta seviye akıllı telefon pazarına girmeye hazırlanıyor.

Nothing Phone 2a 8 ve 12GB RAM seçeneklerine sahip olacak

Mobil teknoloji pazarında güvenilir bir kaynak olan Roland Quandt, X platformu üzerinde Nothing Phone (2a) hakkında konuştu. Quandt’a göre Nothing Phone 2a, iki farklı konfigürasyona sahip olacak. 8GB RAM’e sahip olan model 128GB depolama alanı sunacak, 12GB RAM’e sahip olan model ise 256GB depolamaya sahip olacak. Her iki modelin de siyah veya beyaz renk seçeneklerine sahip olması bekleniyor.

Cihazın teknik özelliklerinin yanı sıra Quandt, akıllı telefon için tahmini bir fiyat etiketi de paylaştı. Bu iddiaya göre Nothing Phone (2a), Avrupa pazarında 400 Euro’dan düşük bir fiyat etiketine sahip olacak. Eğer iddialar doğruysa bu cihaz, 120Hz AMOLED ekranı ve Dimensity 7200 çipi ile fiyat performans pazarında dikkat çekici bir seçenek olacak. Nothing Phone 2a’nın şubat ayında düzenlenecek MWC 2024’te tanıtılması bekleniyor.



