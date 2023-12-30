Nothing Phone 2a’nın fiyatı ortaya çıktı

Nothing Phone 2a 8 ve 12GB RAM seçeneklerine sahip olacak
Mobil teknoloji pazarında güvenilir bir kaynak olan Roland Quandt, X platformu üzerinde Nothing Phone (2a) hakkında konuştu. Quandt’a göre Nothing Phone 2a, iki farklı konfigürasyona sahip olacak. 8GB RAM’e sahip olan model 128GB depolama alanı sunacak, 12GB RAM’e sahip olan model ise 256GB depolamaya sahip olacak. Her iki modelin de siyah veya beyaz renk seçeneklerine sahip olması bekleniyor.
Cihazın teknik özelliklerinin yanı sıra Quandt, akıllı telefon için tahmini bir fiyat etiketi de paylaştı. Bu iddiaya göre Nothing Phone (2a), Avrupa pazarında 400 Euro’dan düşük bir fiyat etiketine sahip olacak. Eğer iddialar doğruysa bu cihaz, 120Hz AMOLED ekranı ve Dimensity 7200 çipi ile fiyat performans pazarında dikkat çekici bir seçenek olacak. Nothing Phone 2a’nın şubat ayında düzenlenecek MWC 2024’te tanıtılması bekleniyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.