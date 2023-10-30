Huawei, kârını ikiye katladı: “ABD, Çin’in ilerleyişini engelleyemeyecek”

Tam Boyutta Gör Huawei, çip teknolojisindeki en büyük başarısını ortaya koyduğu çeyrekte kârını iki kattan fazla artırarak Çinli teknoloji liderinin ABD yaptırımlarıyla sarsılan iş dünyasını istikrara kavuşturduğunun işaretlerini verdi. TSMC’nin eski başkan yardımcısına göre ise Çin, yoluna devam etmeyi emin adımlarla birlikte sürdürecek.

Huawei, net kârını artırdı

Elde edilen bilgilere göre Huawei, eylül ile biten çeyrekte net kârını yüzde 118 artırarak 3,6 milyar dolara, satışlarını da hafif bir artışla 19.9 milyar dolara yükseltti. Bu rakamlara, ağustos ayı sonunda sevkiyatına başlanan son derece popüler Mate 60 ve Mate 60 Pro'nun ilk satışları da dahil durumda.

Tam Boyutta Gör ABD'nin 2019'da denizaşırı tedarikçilerle ilişkisini kesmesinin ardından en iyi akıllı telefon oyuncularından biri olmaktan çıkan Huawei, geri dönüşünü sürdürüyor. Çinli SMIC tarafından üretilen 7nm Kirin 9000S işlemciyi barındıran Mate 60 Pro'yu tanıtarak çip endüstrisini heyecanlandıran Huawei, ABD’nin yaptırımlarını temelden sarstı.

“ABD, Çin’in ilerleyişini engelleyemeyecek”

Eski TSMC başkan yardımcısı olan Burn J. Lin, Bloomberg News'e yaptığı açıklamada, ABD'nin Huawei ve SMIC'in çip teknolojisinde ilerleme kaydetmesini engelleyemeyeceğini söyledi. TSMC'de çip üretimini dönüştüren litografi teknolojisini savunan Lin, SMIC'in halihazırda kullandığı ASML üretimi ekipmanlar ile 5nm seviyesine ilerleyebileceğini söyledi.

ASML'nin ticari sırlarını çalan çalışan Huawei'de işe başladı 1 gün önce eklendi

Huawei’nin yükselişini sürdürmesi halinde Apple’ın Çin’deki koltuğunu kaybedebileceği düşünülüyor. Halihazırda ise iPhone 15 serisinin bekleneni verememesinden dolayı Çin’deki satış listesinin tepesinde Huawei bulunuyor. Yeniden canlanan bir Huawei sadece Apple için değil, aynı zamanda Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi yerel markalar için de sorun teşkil edecektir.

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