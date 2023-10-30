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    Huawei, kârını ikiye katladı: “ABD, Çin’in ilerleyişini engelleyemeyecek”

    Huawei'nin kârı çip atılımıyla iki katına çıkarken yükselişin devam edeceği düşünülüyor. TSMC’nin eski başkan yardımcısına göre ABD, Çin’in yarı iletken ilerleyişini engelleyemeyecek.
    Huawei yeniden doğarken ABD yaptırımları sarsılıyor Tam Boyutta Gör
    Huawei, çip teknolojisindeki en büyük başarısını ortaya koyduğu çeyrekte kârını iki kattan fazla artırarak Çinli teknoloji liderinin ABD yaptırımlarıyla sarsılan iş dünyasını istikrara kavuşturduğunun işaretlerini verdi. TSMC’nin eski başkan yardımcısına göre ise Çin, yoluna devam etmeyi emin adımlarla birlikte sürdürecek.

    Huawei, net kârını artırdı

    Elde edilen bilgilere göre Huawei, eylül ile biten çeyrekte net kârını yüzde 118 artırarak 3,6 milyar dolara, satışlarını da hafif bir artışla 19.9 milyar dolara yükseltti. Bu rakamlara, ağustos ayı sonunda sevkiyatına başlanan son derece popüler Mate 60 ve Mate 60 Pro'nun ilk satışları da dahil durumda.

    Huawei yeniden doğarken ABD yaptırımları sarsılıyor Tam Boyutta Gör
    ABD'nin 2019'da denizaşırı tedarikçilerle ilişkisini kesmesinin ardından en iyi akıllı telefon oyuncularından biri olmaktan çıkan Huawei, geri dönüşünü sürdürüyor. Çinli SMIC tarafından üretilen 7nm Kirin 9000S işlemciyi barındıran Mate 60 Pro'yu tanıtarak çip endüstrisini heyecanlandıran Huawei, ABD’nin yaptırımlarını temelden sarstı.

    “ABD, Çin’in ilerleyişini engelleyemeyecek”

    Eski TSMC başkan yardımcısı olan Burn J. Lin, Bloomberg News'e yaptığı açıklamada, ABD'nin Huawei ve SMIC'in çip teknolojisinde ilerleme kaydetmesini engelleyemeyeceğini söyledi. TSMC'de çip üretimini dönüştüren litografi teknolojisini savunan Lin, SMIC'in halihazırda kullandığı ASML üretimi ekipmanlar ile 5nm seviyesine ilerleyebileceğini söyledi.

    Huawei’nin yükselişini sürdürmesi halinde Apple’ın Çin’deki koltuğunu kaybedebileceği düşünülüyor.  Halihazırda ise iPhone 15 serisinin bekleneni verememesinden dolayı Çin’deki satış listesinin tepesinde Huawei bulunuyor. Yeniden canlanan bir Huawei sadece Apple için değil, aynı zamanda Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi yerel markalar için de sorun teşkil edecektir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 32 dakika önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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