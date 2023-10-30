Huawei, kârını ikiye katladı: “ABD, Çin’in ilerleyişini engelleyemeyecek”

Huawei, net kârını artırdı
Elde edilen bilgilere göre Huawei, eylül ile biten çeyrekte net kârını yüzde 118 artırarak 3,6 milyar dolara, satışlarını da hafif bir artışla 19.9 milyar dolara yükseltti. Bu rakamlara, ağustos ayı sonunda sevkiyatına başlanan son derece popüler Mate 60 ve Mate 60 Pro'nun ilk satışları da dahil durumda.
“ABD, Çin’in ilerleyişini engelleyemeyecek”
Eski TSMC başkan yardımcısı olan Burn J. Lin, Bloomberg News'e yaptığı açıklamada, ABD'nin Huawei ve SMIC'in çip teknolojisinde ilerleme kaydetmesini engelleyemeyeceğini söyledi. TSMC'de çip üretimini dönüştüren litografi teknolojisini savunan Lin, SMIC'in halihazırda kullandığı ASML üretimi ekipmanlar ile 5nm seviyesine ilerleyebileceğini söyledi.
Huawei’nin yükselişini sürdürmesi halinde Apple’ın Çin’deki koltuğunu kaybedebileceği düşünülüyor. Halihazırda ise iPhone 15 serisinin bekleneni verememesinden dolayı Çin’deki satış listesinin tepesinde Huawei bulunuyor. Yeniden canlanan bir Huawei sadece Apple için değil, aynı zamanda Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi yerel markalar için de sorun teşkil edecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.